Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Google’ın COVID-19 salgını nedeniyle iptal ettiği Google I/O etkinliğinde tanıtılması beklenen Pixel 4a sonunda resmi olarak tanıtılacak. Uzun süren ertelemelerin ardından Google Pixel 4a’nın 3 Ağustos’ta tanıtılacağı sızıntıları ortaya çıkmıştı. Google söylentilerin ardından Pixel 4a’nın resmi tanıtımını dolambaçlı bir yöntemle de olsa doğruladı.
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Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Arama motoru devi Google resmi mağazasına yeni bir sayfa ekledi. Sayfaya girdiğinizde “lorem ipsum” ifadelerini göreceksiniz çünkü web sayfası küçük bir bulmacadan oluşuyor. Bulmaca çözüldüğünde 3 Ağustos’taki Pixel tanıtımı açığa çıkıyor. Bulmacanın bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz ve çözmek için tek yapmanız gereken renkleri Google’ın resmi logosuna göre seçmek.
Bulmaca çözüldükten sonra ekranda 3 Ağustos tarihi ve “Yalnızca beklediğiniz telefon” ifadeleri yer alıyor. Bunların hiçbiri Google tarafından doğrudan Pixel 4’nın tanıtılacağını ifade etmiyor olsa da uzun süredir beklenen modelin tanıtılması oldukça muhtemel.
Geçmişte akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Google Pixel 4a 2340×1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.81” AMOLED panel ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında özçekim kamerası yer alıyor. Performans tarafında ise 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Fiyat konusunda henüz çok fazla bilgiye sahip olmamakla beraber telefonun 400–500 dolar seviyelerinde olmasını bekleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Elephone E10 Pro, resmi web sitesinde satışa çıktı!
Son günlerde oldukça popüler olan Elephone markası, Elephone E10 Pro isimli yeni fiyat/performans cihazını web sitesinde satışa sundu. Cihazın fiyatına göre sunduğu özelliklerin oldukça zengin olması telefonu öne çıkaran en önemli etken.
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Elephone E10 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Elephone E10 Pro, 6.55 inçlik HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran/gövde oranı %90.3 olup, estetik bir ekran tasarımına sahip olacak. Telefon, ön tarafta nokta delik tasarımlı 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunduruyor. E10 Pro’nun donanımsal özelliklerine geldiğimizde ise 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı karşımıza çıkıyor. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte 512 GB’a kadar çıkartılabiliyor. Telefon, Helio P22 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti 4 adet 1.8 GHz, 4 adet 1.5 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci sunuyor.
Elephone E10 Pro, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Diğer üç kamera ise 13 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Cihazın kamera özelliklerine göz attığımızda ise geceleri keskin bir şekilde fotoğraf çekebilen Ultra Net Gece Modu gibi modlar karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun kameraları yapay zeka destekli olacak.
Son olarak E10 Pro, 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya ile gelecek. Cihazın Bluetooth 5.0 ve NFC desteği bulunacak. Telefonun resmi web sitesindeki satış fiyatı 149.99$ olarak belirlendi.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3S 120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 865 ile tanıtıldı!
Giderek popüler hale gelen oyuncular için geliştirilen telefonlara son olarak Black Shark 3S eklendi. Yüksek performansa odaklanan ve donanımı ile oldukça dikkat çeken telefon 120 Hz ekran tazeleme hızına ve Snapdragon 865 yonga setine sahip.
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Black Shark 3S 120 Hz 6.67” AMOLED ekran ve Snapdragon 865 ile tanıtıldı!
Black Shark 3S selefine göre birkaç yükseltme ile birlikte gelişmekte olan mobil oyun sektöründe yerini aldı. Yeni paneli ile birlikte 270Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan telefon aynı zamanda 120Hz ekran tazeleme oranına sahip. Ekranda farklı eylemler atayabileceğiniz ve basınca duyarlı iki bölge bulunmakta. Ayrıca jiroskop desteği sayesinde telefonun hareketleri ile de kontroller elde etmek mümkün. 6.67″ AMOLED panel 1080+ çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip.
Black Shark 3S şaşırtıcı bir şekilde hala Snapdragon 865 yonga seti ile geliyor. Telefon tanıtılmadan önce yeni modelin 865+ yonga seti ile gelmesi beklenmekteydi. Telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteğine sahip. Baz modeli 12/128 GB RAM ve depolama ile geliyor. Fiyat olarak 575 dolar etikete sahip olan Black Shark 3S’in 256 ve 512 GB depolama alanı sunan varyantları da mevcut. Selefi ile kıyas yapmamız gerekirse Black Shark 3 modeli UFS 3.0 standardını kullanıyordu ve 8GB LPDDR4 RAM’e sahipti. Black Shark 3S en son gelen JOYUI12 yazılımı ile ekran yansıtma özelliğine de sahip. Böylece USB-C bağlantısı üzerinden ekranınızı bir bilgisayara yansıtabilir ve oyunlarınızı klavye ve fare ile oynayabilirsiniz. Bu mod 60 fps’de çalışmakta ve 40ms gecikme süresine sahip. 4729 mAh pili le gelen telefon 65W gücünde bir şarj adaptörüne sahip. %50 şarj süresi 12 dakika ve tam şarj için 38 dakika gerekmekte.
Kamera tarafında ise kullanıcıları arka tarafta 3lü kamera kurulumu karşılıyor. Ana kamera 1.8 f diyaframa sahip 64 MP sensör olarak tercih edilmiş. Ana kamera 120 derece ultra geniş açı bir kamera ve 5Mp derinlik sensörü ile desteklenmekte. Telefonun ön tarafında ise 20 MP özçekim kamerası bulunmakta.
Akıllı Telefonlar
Realme V5 fiyat bilgileri ile ortaya çıktı!
Realme yeni orta seviye cihazı V5 ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken, yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Cihazın bir Çinli alışveriş sitesinde fiyatı ortaya çıktı.
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Realme V5 yaklaşık olarak 245 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak!
Realme yeni ortaya seviye cihazı ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle son dönemde kullanımı fazlalaşan orta seviye, uygun fiyatlı 5G telefon rekabetine firma Realme V5 ile katılmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta tanıtılması ve piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon, fiyat bilgileri ile birlikte bir kez daha karşımıza çıktı. Çinli bir teknoloji mağazasında fiyatı görüntülenen cihazın, güncel kura göre yaklaşık 245 dolarlık bir fiyat etiketi olacak.
Teknik özelliklerine nazaran uygun bir fiyata sahip olan cihazın, geçtiğimiz günlerde AnTuTu test sonuçları ortaya çıkmıştı. Detaylı olarak özellikleri de öğrenilen Realme V5, bizleri MediaTek yapımı Dimensity 720G ile karşılamakta. 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak cihaz, 5000 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılayacak. Tasarım detayları olarak da bazı bilgilere sahip olduğumuz cihaz, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Arka tarafta henüz değerleri bilinmeyen dörtlü kamera kurulumu beklenir iken ön tarafta da bizleri bir adet kamera karşılamakta. 3 Ağustos tarihinde Çin’de satışa sunulacak cihazın, küresel pazarda da satışa çıkması bekleniyor. Bakalım firma uygun fiyatlı 5G telefonu ile başarılı olabilecek mi bekleyip göreceğiz.