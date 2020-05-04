Google Pixel 4a kamera özellikleri ortaya çıktı!

Mi Mix serisi, Xiaomi’nin piyasaya sunduğu amiral gemisi serilerinden. Her Mi Mix cihazında yenilikçi bir anlayışla karşımıza çıkmaya çalışan Xiaomi, Mi Mix serisine özel bir Weibo hesabı açtı. Bildiğiniz üzere Weibo, Çin’in en popüler sosyal medya platformu ve birçok marka da hali hazırda Weibo üzerinden paylaşımlar yaparak Çinli kullanıcılar ile etkileşime geçebiliyor.

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Xiaomi’den Mi Mix serisi için özel Weibo hesabı

Bildiğimiz üzere Mi Mix serisine ait olan en son cihaz olan Mi Mix 3, 2018 yılında satışa sunulmuştu. Raflardaki yerini aldığı dönemde dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Mi Mix 3 modeli, Mi Mix serisinin geleceği için Xiaomi müşterilerini de heyecanlandırabilmeyi başarmıştı. Ardından 2019 yılında duyurulan Mi Mix Alpha ise çok büyük merak uyandırdı fakat henüz seri üretime geçemedi. Şayet cihaz seri üretime geçse bile satın alınabilirliği muhtemelen çok düşük olacaktır. Bu yıl için ise gözler, olası Mi Mix 4 modelinin üzerinde. Bazı sızıntılara ve dedikodulara bakacak olur isek bu yıl içinde Mi Mix 4’ü görebileceğiz. Xiaomi’nin yeni açtığı Weibo hesabı ise bu spekülasyonları daha da güçlendirdi.

Mi Mix 4 hakkındaki spekülasyonlara göre Xiaomi, Mi Mix 3’te olduğu gibi tek bir model sunmak yerine; Mi Mix 4 modelinde “Pro” versiyon gibi farklı cihaz seçeneklerine de yer verebilir. Hatta kimi spekülasyonlara ise cihaz, 144 Hz ekran yenileme hızına ve 100 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Görünen o ki, cihazdan beklentiler çok yüksek; ve Xiaomi’nin, Mi Mix 4 ile ilgili yüksek beklentileri nasıl karşılayabileceği ise ciddi bir merak konusu. Bizim beklentimiz ise, Xiaomi’nin Mi Mix 4 modelinde ön tarafta ekran altı kamera teknolojisi kullanacağı yönünde. Böylece hiçbir delik, çentik vs. bulunmadan Xiaomi’nin çerçevesiz bir tasarım yakalayabileceği yönünde. Cihazla ve cihazın çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmasa da; bizim beklentimiz MIUI 12 stabil bir şekilde güncel halini aldıktan sonra Xiaomi; Mi Mix 4’ü piyasaya sürmek için kolları sıvayacaktır. Bu da demek oluyor ki Haziran veya Temmuz gibi Mi Mix 4 ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

Sizin Mi Mix 4’ten beklentileriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!