Google, Pixel 4 için yüz kilidi düzenlemesi hazırlıyor!

Son zamanlarda Android Police tarafından tespit edilen, Google Pixel 4‘ün yüz kilidini açmak için ekleyeceği yeni bir ayar görüntülendi. Bu ayar, “Gözlerin açık olmasını zorunlu kıl.” olarak adlandırılmış ve yalnızca kullanıcıların gözleri açık olduğunda kilidi açacak şekilde ayarlanmış.

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Google Pixel 4 üzerinden bu ayara nasıl erişilebilir?

Seçenek yanlızca ayarlar üzerinden aranarak erişilebilir durumda. Ancak butonun aktifliği şu anda devre dışı. Şirket, yanlızca kullanıcının gözlerinin açık olduğunu algıladığında Pixel 4‘ün yüz kilidini açacak bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor ve bu güncelleme geldiğinde ayar aktif hale gelecek.

Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL, “Project Soli” takma adıyla yeni radar tabanlı donanımlarla piyasaya sürüldü. Bununla birlikte, hareket tabanlı kontroller ve 3D yüz kilidi açma özellikleri bulunacağı sözü verilmişti. Fakat bu iki özellikte yarım bir şekilde sunuldu. Radar donanımının en eleştirilen yönlerinden biri, yüz kilidinin kullanıcının gözleri kapalı olsa bile cihazın kilidini açması oldu. Bu neredeyse 5 aydır cihazlarda bulunuyor ve Google yakın zamana kadar konuyu net bir şekilde ele almamıştı.

iPhone, FaceID‘ye yeni bir güncelleme getirdikten sonra Google‘da bu konu üzerinde çalışmaya başladı. Bugünlerde ise çalışmaların hızlandığını görebiliyoruz. Beş ayın sonunda umarız en kısa sürede bir güncelleme ile bu durum düzeltilir.