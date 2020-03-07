Akıllı Telefonlar
Google, Pixel 4 için yüz kilidi düzenlemesi hazırlıyor!
Son zamanlarda Android Police tarafından tespit edilen, Google Pixel 4‘ün yüz kilidini açmak için ekleyeceği yeni bir ayar görüntülendi. Bu ayar, “Gözlerin açık olmasını zorunlu kıl.” olarak adlandırılmış ve yalnızca kullanıcıların gözleri açık olduğunda kilidi açacak şekilde ayarlanmış.
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Google Pixel 4 üzerinden bu ayara nasıl erişilebilir?
Seçenek yanlızca ayarlar üzerinden aranarak erişilebilir durumda. Ancak butonun aktifliği şu anda devre dışı. Şirket, yanlızca kullanıcının gözlerinin açık olduğunu algıladığında Pixel 4‘ün yüz kilidini açacak bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor ve bu güncelleme geldiğinde ayar aktif hale gelecek.
Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL, “Project Soli” takma adıyla yeni radar tabanlı donanımlarla piyasaya sürüldü. Bununla birlikte, hareket tabanlı kontroller ve 3D yüz kilidi açma özellikleri bulunacağı sözü verilmişti. Fakat bu iki özellikte yarım bir şekilde sunuldu. Radar donanımının en eleştirilen yönlerinden biri, yüz kilidinin kullanıcının gözleri kapalı olsa bile cihazın kilidini açması oldu. Bu neredeyse 5 aydır cihazlarda bulunuyor ve Google yakın zamana kadar konuyu net bir şekilde ele almamıştı.
iPhone, FaceID‘ye yeni bir güncelleme getirdikten sonra Google‘da bu konu üzerinde çalışmaya başladı. Bugünlerde ise çalışmaların hızlandığını görebiliyoruz. Beş ayın sonunda umarız en kısa sürede bir güncelleme ile bu durum düzeltilir.
Akıllı Telefonlar
Huawei AppGallery, geliştiricilere %100’e kadar ödeme yapacak!
Huawei, gelecekte Google Play Store‘dan tamamen ayrıldığında, şirket Huawei AppGallery‘e büyük ölçüde bağımlı olacak. (Bu, Honor için de geçerli) Bu durumda kalacağı zamanı düşünen Huawei, uygulama ve oyun geliştiricileri kendine çekmek için onlara geliştirdileri yazılımlar için kazançlarının tamamını veya çoğunluğunu kesinti yapmadan verecek.
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Huawei AppGallery bu fırsatı ne zaman kadar sunacak?
Huawei AppGallery Hizmet Sözleşmesi‘nin Tercihli Politikası‘nda bu süre açıklanmış durumda. Politika ilk 24 ay için geçerli olduğunu ve geliştiricilerin katılmak istiyorlarsa en geç Haziran ayında katılması gerektiğini gösteriyor. Huawei bu politikayı iki döneme ayırmış durumda. İlk 12 ay boyunca geliştiriciler oyun dışı uygulamalardan elde edilen gelirin %100’ünü alacaklar. Bu oran oyunlar için %85 olacak.
İkinci yıl, geliştiriciler uygulamalarından ve oyunlarından elde edilen gelirin %85’ini (eğitim uygulamaları için %90’ını) alabilecekler. Tercihli politika dönemi sona erdikten sonra ise standart oranlar uygulanacak. Bu oranlar ise geliştiriciler %70, Huawei %30 şeklinde olacak.
Bu politika yalnızca Çin dışında yerleşik geliştiriciler için geçerlidir. Aslında bakıcak olursak Çin‘e göre daha iyi oranlara sahip oluyoruz. Örneğin, Çinli geliştiriciler Huawei ile oyun içi satın alımlarda %50/%50 oran alırken, yabancı ülkelerdeki geliştiriciler %70/%30 oranında kazanç alacak. Karşılaştırıcak olursak App Store ve Google Play Store‘da bu oran %70/%30 şeklindedir.
Bir geliştiriciyseniz, AppGallery‘de yazılım ve oyun geliri paylaşımı hakkında daha fazla bilgi almak için Huawei’nin sitesine göz atabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 Geekbench testinde görüldü!
Samsung Galaxy A31 performans testinde görüntülendi. Şirket, uygun fiyatlı model sayısını arttırmaya devam ediyor.
Samsung‘un popüler Galaxy A serisi, yakın gelecekte yeni telefonları bünyesine katarak büyümeye devam edecek. Güney Koreli teknoloji şirketi bu yıl Galaxy A ailesini 10,20,30 diye isimlendirmek yerine 21,31,41 şeklinde isimlendirmeye devam ediyor.
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Performans testi uygulaması olan Geekbench‘te ortaya çıkan telefon, gücünü Exynos ve Snapdragon yerine MediaTek yonga setinden alacak. Bünyesinde sekiz çekirdekli 1.7 GHz hızında çalışan MediaTek MT6768V/CA (Helio P65) yonga seti yer alacak olan telefonda 4 GB RAM bulunacak.
SM-A315F model numarasını taşıyan Samsung Galaxy A31, Geekbench’in testlerinde tek çekirdekli testlerden 349 puan, Geekbench 5.1 çok çekirdekli testlerden ise 1.291 puan almayı başardı.
Basında paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy A31’in 5.000 mAh’lik bataryayla piyasaya çıkacağını ve hızlı şarj desteğine olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 48 MP’lik ana kamerayla birlikte 5 MP makro kameraya ev sahipliği yapacak. Cihaz, istendiği zaman microSD kartla artırılabilen 64 GB / 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Ön kamera kısmındaysa bizi 25 MP’lik bir kamera karşılayacak.
Son olarak Samsung Galaxy A31 modelinin parmak izi sensörünün cihazın arka kısmında yer alacağı söyleniyor. Cihazın fiyatı konusunda net bilgiler olmasa da fiyat/performans ürünü olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Infinix S5 Pro resmi olarak duyuruldu!
Hong Kong merkezli telefon üreticisi Infinix geçtiğimiz ekim ayında S5 telefonunu tanıtmıştı. Bu telefonda Helio P22 işlemci ve dörtlü kamera düzeni bulunuyordu. Bugün ise şirket bu telefonun pro varyantını ortaya çıkardı ve resmi olarak duyurdu.
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Infinix S5 Pro hangi özelliklerle duyuruldu?
S5 Pro, 19,5:9 en boy oranına ve 394 ppi piksel yoğunluğuna sahip, 6.53 inçlik çentiksiz Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. 4 GB RAM ile birleştirilmiş olan Helio P35 SoC kullanılan telefon, Android 10 ile birlikte gelecek. Cihaz, XOS 6.0 ile kutudan çıkacak ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca depolama, 256 GB‘a kadar microSD kart yardımıyla genişletilebiliyor.
Infinix S5 Pro, açılır kapanır bir mekanizma ile birlikte monte edilmiş 16 MP selfie kameraya sahip. Ve arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve düşük ışık sensörlerini içeren üçlü kamera kurulumu bulunacak.
S5 Pro, arka tarafa monte edilmiş olan parmak izi okuyucu ile birlikte gelecek. Pil konusuna gelecek olursak, 4000 mAh değerinde bir pil bulunmakta. Pil ile ilgli bir başka önemli nokta ise 10W‘lık şarj ile geliyor olması.
S5 Pro, menekşe ve orman yeşili renklerinde sunulacak olup 9,999 INR (135$) fiyatından yayınlanacak. Cihaz 13 Mart‘tan itibaren satışa sunulacak.