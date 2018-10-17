Google Pixel 3 XL ekranı Samsung tarafından yapılıyor

Birçok kişi Pixel 3 ve Pixel 3 XL’da kullanılan ekranların üreticilerini merak ediyordu. iFitix adındaki tamir firması tarafından telefonun içi açıldı ve ekranların Samsung tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

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Pixel 3 XL Samsung’un panelini kullanıyor

Pixel 3 XL’ın içini açan firma tek bir ünite sökerek ekranın Samsung tarafından yapıldığını onaylı lakin Pixel 3 için aynı durum söylenemiyor. Henüz onunla ilgili bir haber olmamasına rağmen LG gibi ekran üreticilerin ekranının tek bir ünite sökülerek anlaşılamayacağı biliniyor.

Google’ın ekran siparişlerini yalnızca Samsung’dan mı yoksa başka bir üreticiden de alıp almadığı bilinmiyor. Tüm bunlara rağmen iFitix, Pixel 3 XL’ın ekranının Samsung’un AMOLED paneli olduğunu bizlere yapışkanlar ve işaretlerle gösterdi.