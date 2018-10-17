Google Pixel 3 XL ekranı Samsung tarafından yapılıyor

Google Pixel 3 XL ekranı Samsung tarafından yapılıyor

17 Ekim, 2018 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Birçok kişi Pixel 3 ve Pixel 3 XL’da kullanılan ekranların üreticilerini merak ediyordu. iFitix adındaki tamir firması tarafından telefonun içi açıldı ve ekranların Samsung tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

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Pixel 3 XL Samsung’un panelini kullanıyor

Pixel 3 XL’ın içini açan firma tek bir ünite sökerek ekranın Samsung tarafından yapıldığını onaylı lakin Pixel 3 için aynı durum söylenemiyor. Henüz onunla ilgili bir haber olmamasına rağmen LG gibi ekran üreticilerin ekranının tek bir ünite sökülerek anlaşılamayacağı biliniyor.

Pixel 3 XL

Google’ın ekran siparişlerini yalnızca Samsung’dan mı yoksa başka bir üreticiden de alıp almadığı bilinmiyor. Tüm bunlara rağmen iFitix, Pixel 3 XL’ın ekranının Samsung’un AMOLED paneli olduğunu bizlere yapışkanlar ve işaretlerle gösterdi.

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