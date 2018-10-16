Huawei bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da yaptığı etkinlik ile beraber yeni telefon serisi Mate 20 ailesini tanıttı. İlk olarak geçtiğimiz ayda tanıtılan Mate 20 Lite ile başlayan aile, bugün 4 farklı model ile toplamda 5 modellik bir aile olarak karşımızda. Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve Mate 20 RS ile telefon ailesini tamamlayan Huawei, ayrıca Watch GT akıllı saatini ve Band 3 Pro akıllı bilekliklerini de duyurdu.
İlk olarak lansmanı merak edenlerin aşağıdaki videomuzdan tüm lansmanı takip edebileceklerini belirtelim. Aynı zamanda Ersin ve Aydoğan’ın da yorumları bulunuyor.
Huawei Mate 20 lansmanı özel canlı yayını
Huawei Mate 20 Pro | Şık ve Güçlü!
Telefonlara gelecek olursak, ilk olarak elbette Mate 20 Pro’dan başlamak gerekiyor. Kirin 980 kullanan ve lansmandaki en güçlü telefon olan Mate 20 Pro, 2K ekranı, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı, 40 MP, 20 MP ve 8 MP çözünürlükleri sunan kamerası ve 3 boyutlu yüz algılama destekli 24 MP ön kamerasıyla göz dolduruyor.
Parmak izine duyarlı özel arka cam yapısı ve en önemlisi ekrandan parmak izi okuyabilen Mate 20 Pro’nun tüm özellik detayları ise şu şekilde;
- 157.8 x 72.3 x 8.6 mm
- 189 gr
- 6,39 inç 1440 x 3120 piksel kıvrımlı OLED ekran
- HDR10 desteği
- Kirin 980 yonga seti
- Mali-G76 MP10 grafik işlem birimi
- 6 GB RAM
- 128 GB depolama (NM kart ile genişletilebilir)
- 40 MP (f/1.8) ana + 20 MP (f/2.2) ultra geniş + 8 MP,(f/2.4) telefoto arka kamera – Leica
- 24 MP (f/2.0) geniş açılı ön kamera – Leica
- IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık
- Ekran altında parmak izi okuyucu
- 3D yüz tarama
- 4200 mAh batarya
- 15 W kablosuz / 40 W kablolu hızlı şarj desteği
- Android 9 Pie işletim sistemi
- EMUI 9 arayüz
Huawei Mate 20 | Serinin orta şekeri!
Serinin orta ve baz modeli olan Mate 20 ise Pro modeline göre birçok özellik kırpılmış olarak karşımıza çıkıyor. Ekranda Full HD devam eden Mate 20’nin kameraları da Pro modeline göre daha farklı ayarlanmış ve aynı zamanda parmak izi okuyucusu arkada yer alıyor.
Özellikle damla çentik yapısı ile ekran/boyut oranını ciddi oranda arttıran Mate 20’nin detaylarını da aşağıda görebilirsiniz.
- 158.2 x 77.2 x 8.3 mm
- 188 gr
- 6,53 inç 1080 x 2244 piksel IPS ekran
- HDR10 desteği
- Kirin 980 yonga seti
- Mali-G76 MP10 grafik işlem birimi
- 4/6 GB RAM
- 128 GB depolama (NM kart ile genişletilebilir)
- 12 MP (f/1.8) geniş + 16 MP (f/2.2) ultra geniş + 8 MP,(f/2.4) telefoto arka kamera – Leica
- 24 MP (f/2.0) geniş açılı ön kamera – Leica
- IP54, suya ve toza karşı dayanıklılık
- Parmak izi okuyucu
- Yüz tanıma
- 4000 mAh batarya
- 15 W kablosuz / 22.5 W kablolu hızlı şarj desteği
- Android 9 Pie işletim sistemi
- EMUI 9 arayüz
Huawei Mate 20 RS (Porsche Design) | Özel mi özel!
Ailenin en özel cihazı olan Mate 20 RS ise yine Huawei klasiği olarak Porsche Design ekibinin tasarımı ve dokunuşu ile geliyor. Özellik olarak Mate 20 Pro ile aynı olan telefon farklı olarak 8 GB RAM ve 256 GB ve 512 GB depolama modellerine sahip olacak. Detayları ise aşağıda.
- 157.8 x 72.3 x 9.7 mm
- 187 gr
- 6,39 inç 1440 x 3120 piksel kıvrımlı OLED ekran
- HDR10 desteği
- Kirin 980 yonga seti
- Mali-G76 MP10 grafik işlem birimi
- 8 GB RAM
- 256 GB / 512 GB depolama (NM kart ile genişletilebilir)
- 40 MP (f/1.8) ana + 20 MP (f/2.2) ultra geniş + 8 MP,(f/2.4) telefoto arka kamera – Leica
- 24 MP (f/2.0) geniş açılı ön kamera – Leica
- IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık
- Ekran altında parmak izi okuyucu
- 3D yüz tarama
- 4200 mAh batarya
- 15 W kablosuz / 40 W kablolu hızlı şarj desteği
- Android 9 Pie işletim sistemi
- EMUI 9 arayüz
Huawei Mate 20 X | Devasa oyuncu telefonu!
Huawei’nin gecenin sürprizi olarak sunduğu bir diğer telefonu ise Mate 20 X oldu. Tamamen oyun odaklı olan Huawei Mate 2o X, özellikle 7,2 inç ekranı ile phablet furyasında yeniden bir dev ekranlı olarak giriş yapmış oldu. Özellikler bakımından Mate 20 Pro’ya benzeyen Mate 20 X, ekranının Full HD olması, arkadaki parmak izi sensörü ve damla çentiği dışında Pro modeli kadar güçlü bir cihaz olmuş.
Detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
- 174.6 x 85.4 x 8.2 mm
- 232 gr
- 7,2 inç 1080 x 2244 piksel IPS ekran
- HDR10 desteği
- Kirin 980 yonga seti
- Mali-G76 MP10 grafik işlem birimi
- 6 GB RAM
- 128 GB depolama (NM kart ile genişletilebilir)
- 40 MP (f/1.8) ana + 20 MP (f/2.2) ultra geniş + 8 MP,(f/2.4) telefoto arka kamera – Leica
- 24 MP (f/2.0) geniş açılı ön kamera – Leica
- IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık
- Parmak izi okuyucu
- Yüz tanıma
- 5000 mAh batarya
- 15 W kablosuz / 22.5 W kablolu hızlı şarj desteği
- Android 9 Pie işletim sistemi
- EMUI 9 arayüz
Huawei Watch GT | Tek şarjda 2 hafta!
Huawei’nin Mate 20 lansmanında telefon dışında da sürprizleri vardı. Huawei Watch GT adındaki akıllı saatiyle dikkat çeken Huawei, söz konusu saatte iki önemli yeniliği sunuyor. Tek şarjda 2 haftaya kadar kullanım vadeden saat, bu sayede rakiplerinden çok daha iyi bir batarya performansı sunuyor.
Bir diğer yenilik de LiteOS adındaki yeni ve Huawei’nin saatler için geliştirdiği arayüz. Android Wear’dan vazgeçen Huawei, Apple’ın watchOS’i ve Samsung’un da Tizen’i gibi kendine özel bir işletim sistemi çıkarmış oldu. Cihazın detayları da aşağıda görebilirsiniz.
- 46.5 x 46.5 x 10.6 mm
- 46 gr
- Paslanmaz çelik yüzey
- 1.39 inç 454 x 454 piksel AMOLED ekran
- 128 MB depolama
- 16 MB RAM
- Bluetooth 4.2
- Huawei TruSeen 3.0 nabız ölçümü
- Huawei TruSleep 2.0 uyku takibi
- 3 Uydu konumlandırma sistemi (GPS, GLONASS, GALILEO)
- 5 ATM (50 metre) basınca kadar suya dayanıklılık
- 22 saat (tüm özellikler açık) / 14 gün (GPS kapalı) / 30 gün (GPS ve nabız ölçer kapalı) batarya ömrü
Huawei Band 3 Pro | Bileklik yenilendi!
Huawei’nin bir diğer ürünü de Huawei Band 3 Pro akıllı bilekliği oldu. Bir önceki modeline göre önemli gelişmeler içeren saatin detaylarını videomuzdan ve aşağıdan görebilirsiniz.
- 45 × 19 × 16.5 mm
- 25 g
- 0.95 inç 120 x 240 piksel AMOLED 2.5D ekran
- Applo 3 işlemci
- 384 KB RAM
- 1 MB Depolama
- 16 MB Flash bellek
- Bluetooth 4.2
- GPS
- Huawei TruSeen 3.0 nabız ölçümü
- 5 ATM (50 metre) basınca kadar suya dayanıklılık
- 100 mAh batarya
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