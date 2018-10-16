Huawei bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da yaptığı etkinlik ile beraber yeni telefon serisi Mate 20 ailesini tanıttı. İlk olarak geçtiğimiz ayda tanıtılan Mate 20 Lite ile başlayan aile, bugün 4 farklı model ile toplamda 5 modellik bir aile olarak karşımızda. Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve Mate 20 RS ile telefon ailesini tamamlayan Huawei, ayrıca Watch GT akıllı saatini ve Band 3 Pro akıllı bilekliklerini de duyurdu.

İlk olarak lansmanı merak edenlerin aşağıdaki videomuzdan tüm lansmanı takip edebileceklerini belirtelim. Aynı zamanda Ersin ve Aydoğan’ın da yorumları bulunuyor.

Huawei Mate 20 lansmanı özel canlı yayını

Huawei Mate 20 Pro | Şık ve Güçlü!

Telefonlara gelecek olursak, ilk olarak elbette Mate 20 Pro’dan başlamak gerekiyor. Kirin 980 kullanan ve lansmandaki en güçlü telefon olan Mate 20 Pro, 2K ekranı, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı, 40 MP, 20 MP ve 8 MP çözünürlükleri sunan kamerası ve 3 boyutlu yüz algılama destekli 24 MP ön kamerasıyla göz dolduruyor.

Parmak izine duyarlı özel arka cam yapısı ve en önemlisi ekrandan parmak izi okuyabilen Mate 20 Pro’nun tüm özellik detayları ise şu şekilde;

157.8 x 72.3 x 8.6 mm

189 gr

6,39 inç 1440 x 3120 piksel kıvrımlı OLED ekran

HDR10 desteği

Kirin 980 yonga seti

Mali-G76 MP10 grafik işlem birimi

6 GB RAM

128 GB depolama (NM kart ile genişletilebilir)

40 MP (f/1.8) ana + 20 MP (f/2.2) ultra geniş + 8 MP,(f/2.4) telefoto arka kamera – Leica

24 MP (f/2.0) geniş açılı ön kamera – Leica

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık

Ekran altında parmak izi okuyucu

3D yüz tarama

4200 mAh batarya

15 W kablosuz / 40 W kablolu hızlı şarj desteği

Android 9 Pie işletim sistemi

EMUI 9 arayüz

Huawei Mate 20 | Serinin orta şekeri!

Serinin orta ve baz modeli olan Mate 20 ise Pro modeline göre birçok özellik kırpılmış olarak karşımıza çıkıyor. Ekranda Full HD devam eden Mate 20’nin kameraları da Pro modeline göre daha farklı ayarlanmış ve aynı zamanda parmak izi okuyucusu arkada yer alıyor.

Özellikle damla çentik yapısı ile ekran/boyut oranını ciddi oranda arttıran Mate 20’nin detaylarını da aşağıda görebilirsiniz.

158.2 x 77.2 x 8.3 mm

188 gr

6,53 inç 1080 x 2244 piksel IPS ekran

HDR10 desteği

Kirin 980 yonga seti

Mali-G76 MP10 grafik işlem birimi

4/6 GB RAM

128 GB depolama (NM kart ile genişletilebilir)

12 MP (f/1.8) geniş + 16 MP (f/2.2) ultra geniş + 8 MP,(f/2.4) telefoto arka kamera – Leica

24 MP (f/2.0) geniş açılı ön kamera – Leica

IP54, suya ve toza karşı dayanıklılık

Parmak izi okuyucu

Yüz tanıma

4000 mAh batarya

15 W kablosuz / 22.5 W kablolu hızlı şarj desteği

Android 9 Pie işletim sistemi

EMUI 9 arayüz

Huawei Mate 20 RS (Porsche Design) | Özel mi özel!

Ailenin en özel cihazı olan Mate 20 RS ise yine Huawei klasiği olarak Porsche Design ekibinin tasarımı ve dokunuşu ile geliyor. Özellik olarak Mate 20 Pro ile aynı olan telefon farklı olarak 8 GB RAM ve 256 GB ve 512 GB depolama modellerine sahip olacak. Detayları ise aşağıda.

157.8 x 72.3 x 9.7 mm

187 gr

6,39 inç 1440 x 3120 piksel kıvrımlı OLED ekran

HDR10 desteği

Kirin 980 yonga seti

Mali-G76 MP10 grafik işlem birimi

8 GB RAM

256 GB / 512 GB depolama (NM kart ile genişletilebilir)

40 MP (f/1.8) ana + 20 MP (f/2.2) ultra geniş + 8 MP,(f/2.4) telefoto arka kamera – Leica

24 MP (f/2.0) geniş açılı ön kamera – Leica

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık

Ekran altında parmak izi okuyucu

3D yüz tarama

4200 mAh batarya

15 W kablosuz / 40 W kablolu hızlı şarj desteği

Android 9 Pie işletim sistemi

EMUI 9 arayüz

Huawei Mate 20 X | Devasa oyuncu telefonu!

Huawei’nin gecenin sürprizi olarak sunduğu bir diğer telefonu ise Mate 20 X oldu. Tamamen oyun odaklı olan Huawei Mate 2o X, özellikle 7,2 inç ekranı ile phablet furyasında yeniden bir dev ekranlı olarak giriş yapmış oldu. Özellikler bakımından Mate 20 Pro’ya benzeyen Mate 20 X, ekranının Full HD olması, arkadaki parmak izi sensörü ve damla çentiği dışında Pro modeli kadar güçlü bir cihaz olmuş.

Detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

174.6 x 85.4 x 8.2 mm

232 gr

7,2 inç 1080 x 2244 piksel IPS ekran

HDR10 desteği

Kirin 980 yonga seti

Mali-G76 MP10 grafik işlem birimi

6 GB RAM

128 GB depolama (NM kart ile genişletilebilir)

40 MP (f/1.8) ana + 20 MP (f/2.2) ultra geniş + 8 MP,(f/2.4) telefoto arka kamera – Leica

24 MP (f/2.0) geniş açılı ön kamera – Leica

IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık

Parmak izi okuyucu

Yüz tanıma

5000 mAh batarya

15 W kablosuz / 22.5 W kablolu hızlı şarj desteği

Android 9 Pie işletim sistemi

EMUI 9 arayüz

Huawei Watch GT | Tek şarjda 2 hafta!

Huawei’nin Mate 20 lansmanında telefon dışında da sürprizleri vardı. Huawei Watch GT adındaki akıllı saatiyle dikkat çeken Huawei, söz konusu saatte iki önemli yeniliği sunuyor. Tek şarjda 2 haftaya kadar kullanım vadeden saat, bu sayede rakiplerinden çok daha iyi bir batarya performansı sunuyor.

Bir diğer yenilik de LiteOS adındaki yeni ve Huawei’nin saatler için geliştirdiği arayüz. Android Wear’dan vazgeçen Huawei, Apple’ın watchOS’i ve Samsung’un da Tizen’i gibi kendine özel bir işletim sistemi çıkarmış oldu. Cihazın detayları da aşağıda görebilirsiniz.

46.5 x 46.5 x 10.6 mm

46 gr

Paslanmaz çelik yüzey

1.39 inç 454 x 454 piksel AMOLED ekran

128 MB depolama

16 MB RAM

Bluetooth 4.2

Huawei TruSeen 3.0 nabız ölçümü

Huawei TruSleep 2.0 uyku takibi

3 Uydu konumlandırma sistemi (GPS, GLONASS, GALILEO)

5 ATM (50 metre) basınca kadar suya dayanıklılık

22 saat (tüm özellikler açık) / 14 gün (GPS kapalı) / 30 gün (GPS ve nabız ölçer kapalı) batarya ömrü

Huawei Band 3 Pro | Bileklik yenilendi!

Huawei’nin bir diğer ürünü de Huawei Band 3 Pro akıllı bilekliği oldu. Bir önceki modeline göre önemli gelişmeler içeren saatin detaylarını videomuzdan ve aşağıdan görebilirsiniz.