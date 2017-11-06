Google Pixel 2 XL’ın Şarj Hızı Kasıtlı Olarak Düşürülmüş

Satışa çıktığından beri Google’ın başının etini yiyen LG yapımı Pixel 2 XL bir sorun ile daha karşımıza çıkıyor.

Nathan K. isimli bir kullanıcının derince ölçtüğü ve biçtiği bir analize göre Google Pixel 2 XL’ın şarj hızı, kasıtlı olarak 10.5W’a sabitlenmiş ve 18W’luk şarj aletini tam kapasite ile kullanması engellenmiş. Doğrusal olmayan güç aynı zamanda telefonun şarjı %65’i görmesi ile 10.5W’dan daha da düşerek, yaklaşık iki buçuk saatlik bir şarj süresine neden oluyor. Ayrıca bulunan bu kısıtlama, şimdilik diğer modeller için test edilmemiş durumda. Yani bu sorun yalnızca Pixel 2 XL cihazları ile kısıtlı olmayabilir.

Google ve LG’nin böyle bir kısıtlandırma yapmasının tek mantıklı sebebi, pilin aldığı yükü azaltarak pilin ömrünü uzatması için böyle muhafazakar bir yol almış olabileceğidir. Şu anda telefonun şarj hızından şikayetçi olan bir çok kullanıcı bu analizden sonra gözlerini Google ve LG’ye çevirmiş olsa da, şu anda iki şirketten de bir açıklama ne yazık ki gelmedi.