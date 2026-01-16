Teknoloji dünyasında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son gelen bilgilere göre Google, uygun fiyatlı telefon stratejisini değiştirmeye hazırlanıyor ve normal döngüsünden çok daha erken bir tarihte karşımıza çıkmayı planlıyor. Merakla beklenen Pixel 10a, şubat ayı ortasında raflardaki yerini alabilir. Peki bu yeni model kullanıcılara neler vadediyor?

Google Pixel 10a beklenenden erken geliyor

Sektörün güvenilir kaynaklarından Roland Quandt tarafından paylaşılan bilgilere göre, Google’ın yeni cihazı önümüzdeki şubat ayının ortalarında perakende satış noktalarında yerini alacak. Bu durum, teknoloji devinin takvimini önemli ölçüde öne çektiğini gösteriyor.

Hatırlayacağınız üzere önceki model Pixel 9a, mart ayı ortasında duyurulmuş ve nisan ayında piyasaya sürülmüştü. Pixel 10a için öngörülen bu tarih değişimi, yaklaşık bir aydan fazla bir süreye tekabül ediyor ve oldukça dikkat çekici.

Öte yandan bir başka kaynak olan Droid-Life, çıkış tarihi için nokta atışı yaparak 17 Şubat 2026 tarihini işaret ediyor. Eğer bu iddialar doğruysa, Google Pixel serisinin yeni üyesiyle tanışmamıza çok az bir zaman kaldı demektir.

Pixel 10a renk seçenekleri ve teknik detaylar

Sızıntılar sadece tarihle sınırlı değil. Cihazın 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Renk tarafında ise klasikleşen ‘Obsidian’ (siyah) ve ‘Fog’ (kırık beyaz) seçeneklerinin yanı sıra ‘Lavender’ (mor) rengi listede yer alıyor.

Ancak asıl sürpriz, ‘Berry’ adı verilen yeni renk seçeneği. Bu yeni ‘Berry’ renginin, Google’ın daha önce Nest Cam modellerinde kullandığı kırmızı tonlarına yakın olacağı tahmin ediliyor. Bu da Pixel 10a modelinin tasarımına daha canlı ve enerjik bir hava katabilir.

Donanım tarafında ise beklentileri dengede tutmakta fayda var. Gelen bilgiler, cihazın devrimsel yeniliklerden ziyade mütevazı iyileştirmeler sunacağını gösteriyor.

Özellikle işlemci tarafında büyük bir sıçrama yerine, mevcut Tensor G4 yongasının kullanılabileceği konuşuluyor. Tasarım hatlarının ise büyük ölçüde selefiyle benzerlik taşıyacağı ve Pixel 10a modelinin güvenli sularda yüzeceği söyleniyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Bixby için dev güncelleme yolda! Yenilenen asistan neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google’ın telefonu erken piyasaya sürmesi satışları etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!