YouTube’dan ücretsiz video indirme yolları nelerdir?

Discord, ücretli abonelik hizmeti olan Discord Nitro‘ya üye olanlara, 3 ay ücretsiz YouTube Premium hediye ediyor. İşte haberin detayları.

Dönemin popüler iletişim uygulamalarından olan Discord şu anda oyuncuların göz bebeği niteliğinde. Ücretsiz kullanım sunması nedeniyle tüm oyuncuları bünyesinde toplayabilen Discord, tabiki farklı özellikler sunan bir ücretli abonelik hizmeti de sunuyor. Discord Nitro adındaki bu hizmet, şimdi 3 aylık YouTube Premium aboneliği hediye ediyor.

Discord ve YouTube arasında başlayan bir işbirliği ile, Discord Nitro‘ya üye olanlar kaçırılmayacak bir hediye kazanıyor. 9 Ağustos – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya dahilinde, Discord Nitro‘ya üye olanlar 3 ay boyunca YouTube Premium’u ücretsiz kullanacak. Peki Discord Nitro nedir? YouTube Premium nedir? Kampanyaya nasıl katılırız? Gelin tüm bu detaylara göz atalım.

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Discord Nitro, 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye ediyor!

Discord başlattığı bir kampanya ile Discord Nitro‘ya yeni katılanlara 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye ediyor. 9 Ağustos 2021 ile 30 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olan kampanya dahilinde Discord Nitro‘ya üye olanlar 3 ay boyunca YouTube Premium kullanabilecek. 9,99 Dolar fiyat etiketine sahip olan Discord Nitro, sadece bu tarihler arasında üye olanlara ücretsiz 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye edecek. Peki Discord Nitro Nedir? Gelin bakalım.

Dicord Nitro nedir?

Discord’un Discord deneyiminizi geliştirmeniz amacıyla oluşturduğu bu hizmet, daha büyük dosyalar yüklemenize, daha çok emojiye sahip olmanıza olanak sağlıyor. Öte yandan en sevdiğiniz sunucularda daha öne çıkmanıza olanak sağlayan Discord Nitro, sunucu yükseltmesi gibi özellikler de sunuyor. Yani tam da Discord’un dediği gibi Discord Nitro daha özel ve gelişmiş bir Discord deneyimi sunmanızı sağlıyor.

YouTube Premium nedir?

YouTube Premium ise aynı şekilde standart bir YouTube kullanıcısından daha farklı olmanızı sağlıyor. YouTube Premium‘un ilk artısı reklamlara takılmadan video izlemenizi sağlıyor. Ayrıca YouTube’daki videoları ücretsiz şekilde cihazınıza indirebiliyor ve internetsiz şekilde izleyebiliyorsunuz. Dahası YouTube Music tarafında da aynı şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz.

Discord Nitro’ya nasıl üye olunur?

Discord Nitro aboneliğinizi başlatmak için ilk olarak buraya tıklayarak Discord’un resmi internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Ardından alt kısımda bulunan aylık veya yıllık abonelik seçiminizi yapıp Discord hesabınıza giriyorsunuz. Ve gerekli adımları takip ederek Discord Nitro aboneliğinizi başlatıyorsunuz.

Discord Nitro’dan YouTube Premium hediyesi nasıl alınır?

Discord Nitro‘ya üye olduktan sonra hediyenizi almak için ilk olarak Discord’dan “Kullanıcı ayarları” sekmesine giriyorsunuz. Ardından alt kısımda bulunan “Hediye Envanteri” sekmesine giriyorsunuz ve karşınıza YouTube Premium (3 aylık) adında hediyeniz çıkıyor. Burada sağda bulunan “Kodu Göster” butonuna basarak YouTube Premium hediye kodunuzu alıyorsunuz.

Daha sonra YouTube’a giriş yapıyorsunuz. Ardından YouTube’da bulunan aktifleştirme sekmesine girerek kodunuzu kullanıyorsunuz.

Genel olarak baktığımızda Discord’un gerçekleştirdiği bu kampanya gerçekten dikkat çekici. Ancak ülkemizdeki kur farkları nedeniyle Discord Nitro aboneliği pek kullanılmıyor. Bakalım Discord’un yaptığı bu YouTube kampanyası Discord Nitro kullanıcılarının sayısını artıracak mı.