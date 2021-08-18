YouTube
YouTube’dan ücretsiz video indirme yolları nelerdir?
Popüler video servisi YouTube’dan günümüzde video indirmek oldukça kolay. Her ne kadar YouTube, paralı üyelik sahibi olan kullanıcılarına video indirme veya kaydetme gibi seçenekler sunsa da bunu ücretsiz olarak gerçekleştirmenin yöntemleri de mevcut. Eskiden çeşitli programları bilgisayara indirerek çetrefilli işlemlerin ardından indirilebilen videolar, bugün hiç bir program indirmeden yalnızca internet sitelerinden bir link ile indirilebiliyor.
Hepimizin bazen YouTube’dan bir video içeriğinden faydalanmak için veya sadece arşivimize ekleyebilmek için videoyu indirmemiz gerekebiliyor. Bunu yapmak için programlı yöntemler demode olmuş durumda. O sebeple bu hizmeti sunan internet sitelerinden indirme işleminin nasıl yapılacağından bahsedelim. Eskiden oldukça fazla kademede anlatılan işlemler artık bir kaç kademede yapılabiliyor. Temelde indirmek istediğiniz YouTube videosunun linkini internet sitesindeki araca yapıştırıyorsunuz ve bir kaç ayar seçiminin ardından indirme işlemi gerçekleşiyor. Yine de ayrıntısıyla bu işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
- 1.ADIM => İndirmek istediğiniz videonun YouTube sayfasına giderek sitenin linkini kopyalayın.
- 2.ADIM => YouTube video indirme hizmeti sunan bir websitesine gidin ve sitedeki arama çubuğuna kopyaladığınız linki yapıştırın.
- 3.ADIM => Video çözünürlüğünü ve formatını seçerek indir tuşuna basın.
Gerçekleştirdiğiniz bu 3 basit adımın ardından videonuz indirilmeye başlayacaktır.
Video çözünürlük ve format ayarlarında farklı siteler farklı seçenekler sunabiliyor. MP4 formatı video formatıdır. Video ve sesi bulundurabilir. Dolayısıyla video ve sesi olduğu gibi indirmek istiyorsanız bu formatı kullanmanızı öneririz. Bazı sitelerin sunduğu MP3 formatı ise yalnızca ses formatıdır. Dolayısıyla indirmek istediğiniz videonun yalnızca sesini kaydetmek isterseniz bu formatı seçebilirsiniz. Çözünürlük olarak ise genel olarak siteler 360 ve 720p seçeneklerini sunar. Çözünürlük arttıkça dosya boyutunun artacağını da hatırlatalım.
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Uygulama
Discord Nitro, 3 aylık YouTube Premium aboneliği hediye ediyor!
Discord, ücretli abonelik hizmeti olan Discord Nitro‘ya üye olanlara, 3 ay ücretsiz YouTube Premium hediye ediyor. İşte haberin detayları.
Dönemin popüler iletişim uygulamalarından olan Discord şu anda oyuncuların göz bebeği niteliğinde. Ücretsiz kullanım sunması nedeniyle tüm oyuncuları bünyesinde toplayabilen Discord, tabiki farklı özellikler sunan bir ücretli abonelik hizmeti de sunuyor. Discord Nitro adındaki bu hizmet, şimdi 3 aylık YouTube Premium aboneliği hediye ediyor.
Discord ve YouTube arasında başlayan bir işbirliği ile, Discord Nitro‘ya üye olanlar kaçırılmayacak bir hediye kazanıyor. 9 Ağustos – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya dahilinde, Discord Nitro‘ya üye olanlar 3 ay boyunca YouTube Premium’u ücretsiz kullanacak. Peki Discord Nitro nedir? YouTube Premium nedir? Kampanyaya nasıl katılırız? Gelin tüm bu detaylara göz atalım.
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İçindekiler
Discord Nitro, 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye ediyor!
Discord başlattığı bir kampanya ile Discord Nitro‘ya yeni katılanlara 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye ediyor. 9 Ağustos 2021 ile 30 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olan kampanya dahilinde Discord Nitro‘ya üye olanlar 3 ay boyunca YouTube Premium kullanabilecek. 9,99 Dolar fiyat etiketine sahip olan Discord Nitro, sadece bu tarihler arasında üye olanlara ücretsiz 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye edecek. Peki Discord Nitro Nedir? Gelin bakalım.
Dicord Nitro nedir?
Discord’un Discord deneyiminizi geliştirmeniz amacıyla oluşturduğu bu hizmet, daha büyük dosyalar yüklemenize, daha çok emojiye sahip olmanıza olanak sağlıyor. Öte yandan en sevdiğiniz sunucularda daha öne çıkmanıza olanak sağlayan Discord Nitro, sunucu yükseltmesi gibi özellikler de sunuyor. Yani tam da Discord’un dediği gibi Discord Nitro daha özel ve gelişmiş bir Discord deneyimi sunmanızı sağlıyor.
YouTube Premium nedir?
YouTube Premium ise aynı şekilde standart bir YouTube kullanıcısından daha farklı olmanızı sağlıyor. YouTube Premium‘un ilk artısı reklamlara takılmadan video izlemenizi sağlıyor. Ayrıca YouTube’daki videoları ücretsiz şekilde cihazınıza indirebiliyor ve internetsiz şekilde izleyebiliyorsunuz. Dahası YouTube Music tarafında da aynı şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz.
Discord Nitro’ya nasıl üye olunur?
Discord Nitro aboneliğinizi başlatmak için ilk olarak buraya tıklayarak Discord’un resmi internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Ardından alt kısımda bulunan aylık veya yıllık abonelik seçiminizi yapıp Discord hesabınıza giriyorsunuz. Ve gerekli adımları takip ederek Discord Nitro aboneliğinizi başlatıyorsunuz.
Discord Nitro’dan YouTube Premium hediyesi nasıl alınır?
Discord Nitro‘ya üye olduktan sonra hediyenizi almak için ilk olarak Discord’dan “Kullanıcı ayarları” sekmesine giriyorsunuz. Ardından alt kısımda bulunan “Hediye Envanteri” sekmesine giriyorsunuz ve karşınıza YouTube Premium (3 aylık) adında hediyeniz çıkıyor. Burada sağda bulunan “Kodu Göster” butonuna basarak YouTube Premium hediye kodunuzu alıyorsunuz.
Daha sonra YouTube’a giriş yapıyorsunuz. Ardından YouTube’da bulunan aktifleştirme sekmesine girerek kodunuzu kullanıyorsunuz.
Genel olarak baktığımızda Discord’un gerçekleştirdiği bu kampanya gerçekten dikkat çekici. Ancak ülkemizdeki kur farkları nedeniyle Discord Nitro aboneliği pek kullanılmıyor. Bakalım Discord’un yaptığı bu YouTube kampanyası Discord Nitro kullanıcılarının sayısını artıracak mı.
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YouTube
Siz Sordunuz Eren Cevapladı | Sorun Söyleyelim #19
Sorun Söyleyelim #19 bölüm ile karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah, her hafta bir konuk alacak ve konuğa yönlendiren sorular cevaplanacak. Sizlerde sorularınızın cevaplanmasını isterseniz hafta içinde sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Sorun Söyleyelim gönderilerine sorularınızı iletebilirsiniz.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
Bu bölümde editörlerimizden Eren, yönlendirdiğiniz soruları cevapladı.
İyi Seyirler..
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