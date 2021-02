Google, Chrome tarayıcının iOS sürümüne güvenlik takıntısı yüksek olanları memnun edecek bir özellik getiriyor. Google’ın hâlihazırda denemekte olduğu özellik, Chrome’daki gizli sekmelerinizi FaceID ile koruma altına alabilmenize imkân verecek.

İlgili haber: Google Chrome bazı eski işlemcilerde artık çalışmayacak

Apple’ın ilk olarak iPhone X’le beraber hayata geçirdiği Face ID, iPhone ve iPad’imizin güvenliğini sağlamamıza imkân veriyor. Face ID ilk başta sadece cihazın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor olsa da, Apple sonradan bu özelliğin kapılarını geliştiricilere de açtı. Bu bağlamda iOS ekosistemindeki birçok geliştirici, uygulamasına yerleşik olarak Face ID desteğini kazandırdı.

Şimdiyse Google, Chrome tarayıcının iOS uygulamasına Face ID desteğini entegre etmeye hazırlanıyor. En son yayınlanan Chrome beta sürümünde görülen yeni özellik sayesinde Google, Chrome kullanıcılarının gizli sekmeleri Face ID ile şifrelemelerine olanak sağlayacak. Eğer ki Face ID özellikli bir cihaz kullanıyorsanız, Chrome’un yeni özelliğini şimdiden deneyebilirsiniz. Tabii bunun için tarayıcının beta sürümünü kullanmanız gerekiyor.

Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs 🤫🤐 pic.twitter.com/gnQmOzjdV6

— Tom Warren (@tomwarren) February 11, 2021