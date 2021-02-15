Google, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” istemine karanlık mod desteği kazandırdı
Google, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” şeklindeki güvenlik doğrulaması isteminin arayüzünü yeniledi. Son yıllarda Google’la özdeşleşen Google Sans yazı tipinin entegre edildiği yeni arayüz, artık karanlık modu da destekliyor.
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Google hesabımıza her girmeye telefonumuza SMS olarak gelen kodlarla uğraşmak istemiyorsak, tek seferlik Google istemleri bu noktada velinimet gibi imdadımıza yetişiyor. Google’ın kusursuz bir yapıda kullanıcılara sunduğu tek seferlik istemlerle âlâkalı yeni bir güncelleme yayınlandı.
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Önceden Google’ın, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” şeklindeki istemleri gece veya gündüz bembeyaz bir renge sahipti; bu nedenle, özellikle gece kullanımlarda gözümüzü çok yoruyordu. Fakat bugün yayınlanan güncelleme sayesinde bu istem, karanlık modu destekliyor. Ayrıca Google, yaptığı güncellemeyle tek seferlik istemlerine kendi yazı tipini de entegre etti.
Google, karanlık mod desteğini sürekli genişletiyor
Bu arada, “Hayır, ben değilim” ve “Evet” düğmeleri artık tamamen büyük harfle değil; bunun yerin tümce düzenine göre yazılıyor. Bununla birlikte Google’ın güncellemesinde karşımıza çıkan en büyük değişiklik, materyal tasarımın bu isteme entegre edilmesi oldu. Google’ın ikonikleşmiş tasarımına sahip olmayan uygulama bu gidişle kalmayacak gibi gözüküyor.
Google, bu yeni güncellemesini bugünden itibaren kişisel hesaplar için yayınlamaya başladı; lakin Google Workspace hesapları ilk etapta güncellemeyi almayacaklar. Google kişisel hesaplara ise yeni güncellemeyi kademeli olarak dağıtmaya başladı.
Genel
Gmail gelen kutusunda arama yapmak kolaylaşıyor
Google e-posta hizmeti Gmail için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme kullanıcıların belli mesajları daha kolay bulabilmesine yardımcı olacak.
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Konuyla alakalı bir blog yazısı paylaşan firma Gmail arama işlevine yaptıkları değişikliklerden bahsetti. Buna göre arama kısmı artık belli e-posta adresleriyle alakalı sonuçları da gösterecek.
Yapılan açıklamaya göre Gmail’de bir e-posta adresi araması yapıldığında o adresle ve parçası olduğu takma adlarla ilgili bütün e-postalar gözükecek. Gösterilen sonuçlarda ise gönderilen, gönderen, eklenen ve gizlenen kişi alanları kullanılacak.
Güncelleme şu anda Google Workspace kullanıcıları için gelmiş durumda. Ancak ücretsiz kullanıcıların da bu güncellemeden yararlanıp yararlanamayacağı şu anlık meçhul. Google konuyla alakalı sorulara henüz cevap da vermiş değil.
Google tarafından e-posta almak için ana adrese alternatif bir adres oldukları belirtilen bu takma isimlerin; birçok kullanım yeri mevcut. Örneğin bir kerede birden çok kişiye mesaj gönderilmesinde yardımcı oluyorlar. Özellikle iş kullanımlarında bu tip olaylar gözlemlemek mümkün. Aynı şekilde adreste değişikliğe gidecek kişiler için yeni hesap açmayı gerektirmeden bu imkanı veriyorlar.
Gönderilen veya alınan e-posta takma isimlerinin aranması; daha önceleri nispeten zor ve çok daha detaylı aramalar yapmak gerektirebilen bir durumdu. Google’a göre bu işlev güncellemeyle birlikte kullanıcıların daha kolay ve daha az çabayla yapabilecekleri bir hale geliyor. Bu durum da özellikle gelen kutuları kalabalık olanlar için sevindirici bir haber.
Genel
Google aylar sonra iOS uygulamalarını güncelliyor
Aralık ayının başından beri Google, iOS uygulamalarını güncellemiyordu. Bu da kullanıcılarda bazı soru işaretlerine ve hatta sorunlara neden oluyordu. Öyle ki bazı kullanıcılar Google hesaplarına girerken uygulamanın güncel olmadığı yazısıyla karşılaşıyordu. Şimdi ise görünüşe göre bu bekleyiş sona eriyor.
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9to5Google tarafından bildirildiğine göre Google iOS üzerindeki büyük uygulamalarına güncelleme getirmeye devam ediyor. Youtube iOS için yeni gelen güncelleme her ne kadar bir hata çözümü olarak geçse de; Gmail ve diğer uygulamalarına da gelecek güncellemenin sinyallerini veriyor gibi.
Bu uzun bekleyişe neyin neden olduğu kesin değil. Ancak bununla ilgili olarak Google’ın Apple firmasının yeni gizlilik uygulamalarına karşı çıktığı öne sürülenler arasındaydı. Ama sonrasında uygulamalarını güncellemeleriyle birlikte yeni gizlilik detaylarını vereceklerini söyleyen firmanın, karşı çıkma gibi bir düşüncesi olmadığı ortaya çıktı. Google, bu ayın başlarında ise sessiz bir şekilde bazı Youtube uygulamalarında güncellemeye gitti.
Firmanın diğer uygulamalarını da yakın zamanda güncellemesi için bir beklenti mevcut. Çünkü şirket bazı özellikleri güncelleme olmadan sunucu tarafından veya internet güncellemeleriyle ekleyecek durumda olsa da; Chrome gibi uygulamalar güncelleme yapılmadan bırakıldığında bazı güvenlik sorunları yaşama potansiyeline sahipler. Aynı zamanda bununla alakalı olarak ileriki zamanlarda teknik sorunlar yaşanması da muhtemel.
Dolayısıyla Youtube için gelen bu güncellemenin beklenildiği gibi daha büyük bir güncelleme serisinin başlangıcı olması halinde Google hizmetlerini sıkça kullanan iOS kullanıcıları daha rahat bir nefes alabilecekler gibi duruyor.
Google Chrome’un iOS uygulamasına gizli sekmeleri Face ID ile şifreleme özelliği geliyor
Google, Chrome tarayıcının iOS sürümüne güvenlik takıntısı yüksek olanları memnun edecek bir özellik getiriyor. Google’ın hâlihazırda denemekte olduğu özellik, Chrome’daki gizli sekmelerinizi FaceID ile koruma altına alabilmenize imkân verecek.
İlgili haber: Google Chrome bazı eski işlemcilerde artık çalışmayacak
Apple’ın ilk olarak iPhone X’le beraber hayata geçirdiği Face ID, iPhone ve iPad’imizin güvenliğini sağlamamıza imkân veriyor. Face ID ilk başta sadece cihazın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor olsa da, Apple sonradan bu özelliğin kapılarını geliştiricilere de açtı. Bu bağlamda iOS ekosistemindeki birçok geliştirici, uygulamasına yerleşik olarak Face ID desteğini kazandırdı.
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Şimdiyse Google, Chrome tarayıcının iOS uygulamasına Face ID desteğini entegre etmeye hazırlanıyor. En son yayınlanan Chrome beta sürümünde görülen yeni özellik sayesinde Google, Chrome kullanıcılarının gizli sekmeleri Face ID ile şifrelemelerine olanak sağlayacak. Eğer ki Face ID özellikli bir cihaz kullanıyorsanız, Chrome’un yeni özelliğini şimdiden deneyebilirsiniz. Tabii bunun için tarayıcının beta sürümünü kullanmanız gerekiyor.
Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs 🤫🤐 pic.twitter.com/gnQmOzjdV6
— Tom Warren (@tomwarren) February 11, 2021
App Store üzerinden indirilebilen Chrome 89 beta sürümünün güncelleme notlarında Google yeni özelliğini, “Chrome uygulamasından çıkıp geri döndüğünüzde, siz olduğunuzu onaylayana kadar gizli sekmeleriniz bulanıklaşır” cümleleriyle açıklıyor. Chrome ayarlarının gizlilik bölümünden ulaşabileceğiniz Face ID desteğini aktif ederek, tarayıcınızı meraklı gözlerden rahatlıkla koruyabiliyorsunuz.
Yalnız bu noktada, Chrome’un yeni özelliğinin henüz test sürecinde olduğunu belirtelim. Yani Face ID desteğini etkinleştireyim derken, tarayıcıda başka bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle eğer sizin için hayati bir önemi yoksa, özelliğin nihai haliyle yayınlanmasını bekleyebilirsiniz. Google’ın, Chrome 89. sürümünü mart ayının başlarında yayınlayacağı da ek bilgiler arasında yer alıyor.
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