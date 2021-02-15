Google, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” şeklindeki güvenlik doğrulaması isteminin arayüzünü yeniledi. Son yıllarda Google’la özdeşleşen Google Sans yazı tipinin entegre edildiği yeni arayüz, artık karanlık modu da destekliyor.

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Google hesabımıza her girmeye telefonumuza SMS olarak gelen kodlarla uğraşmak istemiyorsak, tek seferlik Google istemleri bu noktada velinimet gibi imdadımıza yetişiyor. Google’ın kusursuz bir yapıda kullanıcılara sunduğu tek seferlik istemlerle âlâkalı yeni bir güncelleme yayınlandı.

Önceden Google’ın, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” şeklindeki istemleri gece veya gündüz bembeyaz bir renge sahipti; bu nedenle, özellikle gece kullanımlarda gözümüzü çok yoruyordu. Fakat bugün yayınlanan güncelleme sayesinde bu istem, karanlık modu destekliyor. Ayrıca Google, yaptığı güncellemeyle tek seferlik istemlerine kendi yazı tipini de entegre etti.

Google, karanlık mod desteğini sürekli genişletiyor

Bu arada, “Hayır, ben değilim” ve “Evet” düğmeleri artık tamamen büyük harfle değil; bunun yerin tümce düzenine göre yazılıyor. Bununla birlikte Google’ın güncellemesinde karşımıza çıkan en büyük değişiklik, materyal tasarımın bu isteme entegre edilmesi oldu. Google’ın ikonikleşmiş tasarımına sahip olmayan uygulama bu gidişle kalmayacak gibi gözüküyor.

Google, bu yeni güncellemesini bugünden itibaren kişisel hesaplar için yayınlamaya başladı; lakin Google Workspace hesapları ilk etapta güncellemeyi almayacaklar. Google kişisel hesaplara ise yeni güncellemeyi kademeli olarak dağıtmaya başladı.