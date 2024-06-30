Gmail’in yapay zeka tedavisini alması ve Google’ın bu hareketi bir haftadan uzun bir süre önce duyurmasının ardından, Gemini yapay zekasını Google Mesajlar’a getiren yeni bir güncelleme yayınlanıyor. Bu özellik henüz yaygın olarak kullanıma sunulmadığından güncelleme için biraz daha beklemeniz gerekebilir.

İçindekiler Google Mesajlar yapay zeka özelliklerine kavuşuyor

Google Mesajlar yapay zeka özelliklerine kavuşuyor

Google Mesajlar yapay zeka özellikleri kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Temel olarak Gemini AI, Android’deki bağımsız uygulamayla tamamen aynı hizmettir, ancak Google Mesajlar Gemini uygulamasına entegre olduğundan erişim daha kolaydır ve hareket halindeyken Mesajlar uygulamasını kapatmaya gerek kalmadan soru sorabilir veya talimat verebilirsiniz.

Google Mesajlar yapay zeka, sağ alt köşedeki “Sohbet başlat” düğmesinin üzerinde yeni bir hareketli eylem düğmesi ile hızlı ve kolay erişim sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, uygulama içinden doğrudan AI hizmetine ulaşabilecekler.

Yapay zekanın özel görüşmelerinizi okumadığını ve söz konusu sohbet robotuyla yaptığınız sohbetin uçtan uca şifrelenmediğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, Google Mesajlar yapay zeka ile paylaştığınız bilgiler konusunda dikkatli olmalısınız. Gemini ile sohbet geçmişiniz varsayılan olarak 18 aya kadar saklanır, ancak bunu 36 aya çıkarabilir veya yalnızca 3 aya düşürebilirsiniz. Google Mesajlar yapay zeka konumunuzu da izlemez. İlgili bilgileri üretebilmek için yalnızca IP’nize veya ev adresinize göre genel konumunuzu bilir.

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Google Mesajlar’ın Gemini ile entegrasyonu kullanıcıların günlük iletişimlerinde büyük kolaylık sağlayacak ve yapay zeka destekli özelliklerin daha geniş kitleler tarafından kullanılmasını mümkün kılacak.