Emojiler, birinin mesajına o cümleleri yazmadan tepki vermenin eğlenceli bir yoludur. Bir şeyi takdir etmek için bir başparmak yukarı gönderebilir veya şok edici bir şeye tepki vermek için bir emoji gönderebilirsiniz. Şu an itibariyle, Google Mesajlar yalnızca yedi emoji kullanmanıza izin veriyor: başparmak yukarı/aşağı, kalp gözlü gülen yüz, sevinç gözyaşları döken yüz, ağzı açık yüz, ağlayan yüz ve kızgın yüz.

Bir RCS sohbetine uzun basarsanız, size bu emojilerden yalnızca yedisi gösterilir ve diğer emojilerle mesajlara tepki veremezsiniz. Bu durum yakında değişecek çünkü Google Mesajlar bazı kullanıcılar için tam emoji tepki desteğini test ediyor ve kullanıma sunuyor. Bu, bir RCS mesajına tepki vermek için Samsung veya diğer Android cihazlarınızdaki herhangi bir emojiyi kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Kullanıcılar tarafından bildirildiği üzere, hap şeklindeki “Sohbet mesajı” panelinde artık bir “artı” simgesi bulunuyor ve bu simgeye dokunulduğunda tam emoji seçici ortaya çıkıyor. Tüm emojiler kategori bazında düzenlenerek en sevdiklerinizi seçmenizi kolaylaştırıyor. Özellikle, mesaj alanındaki “mikrofon” simgesinin yanındaki “emoji” simgesine dokunduğunuzda aynı sayfa açılıyor.

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9To5Google haberine göre, yalnızca birkaç kullanıcı raporunun Google Mesajlar emoji tepkileri özelliğinin en son beta ile telefonlarına geldiğini doğruladığını bildiriyor. Yani bu özellik henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Bu özelliğin en iyi yanı, hem RCS hem de SMS metin mesajlarında tepki göndermek için tam emojileri kullanabilmenizdir.

Eğer bu özellik Galaxy ya da başka bir Android cihazınızda yoksa, Google Play Store’u kontrol edebilir ve en yeni Google Mesajlar beta güncellemesini kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz. Özelliği denemek isteyenler için Google Mesajlar beta test kullanıcısı olabilirsiniz.