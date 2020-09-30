Google Mesajlar uygulaması, tüm görüşmeleri kategorize edecek!
Google Mesajlar uygulaması için uzun zamandır beklenen bir özellik test edilmeye başlandı. Yeni özellik sayesinde Mesajlar’da yapılan tüm görüşmeler, uygulamanın en üstüne eklenen farklı farklı kategorilere göre ayrılacak.
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Google’ın Android telefonlar için geliştirdiği mesajlaşma yazılımı olan Google Mesajlar, işlevselliğini daha da artırmaya devam ediyor. XDA Developers ekibinin keşfettiği son yenilikle beraber Mesajlar uygulaması, artık yapılan tüm görüşmeleri kategorize edecek. Böylelikle kullanıcılar, yüzlerce mesaj arasından neyin nerede olduğunu tek tek bulmaya çalışmaktan kurtulmuş olacak.
Google Mesajlar uygulaması, görüşmeleri kategorilere ayıracak
XDA ekibinin paylaştığı ekran görüntüsünden anlayabildiğimiz kadarıyla Google Mesajlar uygulaması, görüşmeleri All (Tümü), Personal (Kişisel), Transactions (İşlemler), OTP, Offers (Teklifler) ve More (Daha Fazlası) gibi kategorilere ayırıyor. Örneğin o an için sadece bir firmadan gelen tanıtım mesajını arıyorsanız, Offers sekmesine tıklayarak yalnızca o tarz mesajları görüntüleyebileceksiniz.
Google Mesajlar uygulamasına gelecek bu özellik, insanların görüşmelerini daha organize bir biçimde düzenlemelerini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Özellikle tek seferlik şifreler (OTP) için ayrı bir filtreleme mekanizmasına sahip olmak, işi adeta tadından yenmez denebilecek bir boyuta ulaştıracak.
OTP’ler neredeyse her gün hayatımızda, bu bağlamda mesajlaşma uygulamalarını dağıtma potansiyeli oldukça yüksek. Hatta bu dağınıklığın farkında olan Google’ın kısa bir süre önce OTP’leri 24 saat sonra otomatik olarak silmeyi planladığı da ortaya çıkmıştı.
Aslına bakacak olursanız Google Mesajlar için kullanıma sunulacak görüşmeleri kategorize etme özelliği, Microsoft’un SMS Organizer uygulaması gibi halihazırda zaten yapabilen yazılımlar var. Ancak aynı sistemin bizzat Android’in geliştiricisi tarafından kullanıcılara sunulacak olması, elbette ki özellikle gizlilik açısından büyük önem taşıyor.
Yeni kategoriler özelliği, henüz test aşamasında olup herhangi bir sunucu taraflı veya beta uygulaması aracılığıyla kullanılabilir değil. Daha geniş bir kitle tarafından ne zaman test edileceği de bilinmiyor. Ancak en azından bir ön bakış atma imkanımız oldu, dolayısıyla Google Mesajlar uygulamasının yeni güncellemeye gebe olduğunu öngörebiliriz. Test aşaması bittiğinde ise tüm kullanıcılara sunulacak.
Google Haritalar karanlık mod güncellemesini almaya başladı!
Google Haritalar için karanlık mod desteği, bazı Android kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı. Karanlık mod sayesinde uygulamayı, koyu tonların hakim kılındığı bir görünüm eşliğinde kullanabileceksiniz.
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Bu ayın başlarından itibaren Google Haritalar uygulaması için karanlık modun ayak sesleri görülmeye başlanmıştı. Google anlaşılan bu çalışmalarında sona doğru yaklaşmış olacak ki, bazı Android kullanıcıları için karanlık temayı sunmaya başladı. Uygulamanın tamamını kapsayan karanlık mod, özellikle gece vakti kullanımlarda gözü yormayacak.
Google Haritalar için karanlık mod dağıtımı başladı
Google Haritalar’ın Ayarlar menüsüne eklenen yeni “Görünüm” bölümünde Açık tema, Koyu tema ve Varsayılan cihaz teması olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor. Karanlık mod desteği sizde de kullanılabilir olduğu takdirde, bu standart kullanım seçenekleriyle dilediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz. Ayrıca Google, uygulamadaki ana görünümün, gezinme modundan bağımsız olarak ayarlanabileceğinin de altını çizdi.
Google Haritalar uygulamasında karanlık mod etkinken, üstteki arama çubuğu ve alttaki menü çubuğu, karanlık moda sahip olan diğer uygulamalardan da aşina olduğumuz gibi standart bir gri tonlamaya kavuşuyor. Ayrıca üst kısımdaki beyaz renkli mikrofon simgesi ise, o anda hangi sekmeyi görüntülediğinizi belirtmek için daha pastel bir mavi tonu kullanıyor.
Gece kullanımlarda daha rahat olacak
Haritanın arka planı / tabanı en koyu tonlara sahipken, sokaklar ise daha açık bir gri tonlamaya sahip. Ek olarak metinler ve işaret simgeleri de daha parlak ve okunaklı bir biçimde karşımıza çıkıyor. Genel olarak baktığımızda Google Haritalar için sunulan karanlık mod desteğinin, hem gece kullanımlarında hem gözü yormayacak hem de kullanışlılığından ödün vermeyecek şekilde tasarlandığını belirtebiliriz.
Google’ın kullanım deneyiminin olumsuz etkilenmeyeceğinden emin olmak adına uygulama üzerinde epey bir kafa yorduğu her haliyle belli oluyor.
Şu anda bazı Android 10 ve Android 11 kullanıcıları, Google Haritalar’da karanlık mod desteğini aldıklarını belirtiyor. Geri bildirimlere göre Google Haritalar’ın 10.51.1 sürümünde görülen karanlık mod, anlaşılan sunucu taraflı güncelleme olarak birkaç kullanıcıda test ediliyor. Önümüzdeki günlerde de hem Android hem de iOS için aynı anda kullanıma sunulması bekleniyor.
Genel
Gmail kullanıcıları, Google Meet’i bir süre daha sınırsız kullanabilecek
Google, video konferans platformu Meet’i her geçen gün yeni özellikler ekleyerek büyütmeye devam ediyor. COVID-19 salgınının başlangıç döneminde, Google Meet’in premium özelliklerini ücretsiz olarak sunmaya başlayan Google, 30 Eylül tarihi itibarıyla ücretsiz kullanıcılara günlük 60 dakikalık video konferans limiti getireceğini duyurmuştu. Şirket, Gmail hesabı ile Google Meet’i kullanan kullanıcıların sınırsız video konferans deneyimini gelecek yıla kadar uzatacağını açıkladı.
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Gmail kullanıcıları için yeni tarih: 31 Mart 2021
Mart ayı başında açıklama yapan şirket, Google Meet’in premium özelliklerinin G Suite müşterileri için ücretsiz olarak sunulacağını açıklamıştı. Şirket, nisan ayında normal kullanıcılar için de Google Meet’i ücretsiz hale getirmiş ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar herhangi bir sınırlama getirmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştu.
Şirketin bu süreyi uzatmayacağı düşünülüyordu fakat gelen yeni haberler durumun değiştiğini gösterir nitelikte. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Gmail kullanıcılarının Google Meet’i bir süre daha limitsiz bir şekilde kullanabileceği belirtildi.
Google konu ile ilgili açıklama yaptı
“Tatil sezonuna yaklaşırken, Meet kullanıcılarının önümüzdeki aylarda da iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmaya devam etmek istiyoruz. Taahhüdümüzün bir nişanesi olarak, Gmail hesapları üzerinden kullanılan ücretsiz sürümde, 31 Mart 2021 tarihine kadar sınırsız Meet görüşmeleri yapmaya devam edebileceksiniz.”
Şirketin 31 Mart 2021 tarihinden sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Google, üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlayacak
Android, diğer popüler mobil işletim sistemlerinin aksine, her zaman üçüncü parti uygulama mağazalarının yüklenmesine izin veriyor. Birçok Android cihaz, kutusundan birden fazla uygulama mağazasıyla çıkabiliyor. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak.
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Epic Games – Google davası
Fortnite’ın sahibi olan Epic Games, bu yılın başlarında, oyununu Google Play Store’dan çekmişti. Haksız faturalandırma, haksız rekabet gibi suçlamalarda bulunarak, Google’a dava açmıştı. Bu durumun Google’ın söz konusu kararı almasında etkili olduğu düşünülüyor.
Google’dan konu ile ilgili açıklama geldi
“Her mağaza kendi işleyişine karar verebilir. Biz bu konuda çok açığız. Bu açıklık; bir geliştirici Google iş şartları üzerinde anlaşma sağlamasa bile, geliştiriciye ait uygulamanın Android platformunda her halükarda dağıtabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Fortnite’ın doğrudan Epic Games’in mağazasından veya Samsung‘un Galaxy Store’u dahil diğer uygulama mağazalarından edinebilmesinin nedeni budur.
Bazı geliştiriciler, cihazlarına başka bir uygulama mağazası yüklediklerinde, kullanıcı deneyimini nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda bize geri bildirimde bulundular. Bu geri bildirimlere yanıt olarak, Android 12’de, Android’in uyguladığı güvenlik önlemlerinden ödün vermeden, kullanıcıların cihazlarında diğer uygulama mağazalarını kullanmalarını daha da kolaylaştırmak için değişiklikler yapacağız.”
Android 11’de uyarı mesajı ile karşılaşılıyor
Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Google, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.