Google’ın birçok Android telefonda varsayılan olarak yüklü sunulan Google Mesajlar uygulamasına yönelik yeni bir özellik daha ortaya çıktı. En son uygulama sürümündeki kodlara göre, Google’ın Android telefonlara uydu tabanlı acil SOS özelliği getirmek için birçoğumuzun akıllı telefonları ve GPS sistemleriyle tanıdığı Garmin ile ortaklık yapabileceği düşünülüyor. Google da uydu iletişimine önem veriyor!

Google Mesajlar Uydu Tabanlı Mesajlaşma Özelliğine Kavuşabilir!

Geçtiğimiz hafta X (Twitter) kullanıcısı Neïl Rahmouni, Google Mesajlar uygulamasının gelecekte uydu mesajlaşma desteğine sahip olabileceğini gösteren bazı kullanıcı arayüzü bieleşenlerini keşfetti. Bu sızıntıya göre, Garmin ile bu yeni özellik için işbirliği yapabileceği öne sürüldü. Garmin zaten çok sayıda uydu tabanlı iletişim ürünü sunuyor ve Google’ın bu altyapıyı kullanarak acil SOS hizmetini geliştirmesi mantıklı görünüyor.

Garmin’in resmi web sitesine göre, şirketin uydu tabanlı acil SOS hizmetleri 150’den fazla ülkede ve yedi kıtada mevcut. Bu durum, Google Mesajlar’ın uydu tabanlı iletişim hizmetini kullanarak Apple’ın benzer hizmeti karşısında geniş bir avantaj sağlayabileceği anlamına geliyor.

Eğer Garmin ile işbirliği yapılırsa Google’ın bu hizmeti Garmin’in de hizmetlerinin kullanılabildiği 150’den fazla ülkede mevcut olacak. Bu Google’a rakipler karşısında çok ciddi bir avantaj sunacaktır.

Ancak Neïl Rahmouni, bu haberlere temkinli yaklaşılması gerektiğini ve henüz kesin bir şey olmadığını belirtiyor. Uydu tabanlı mesajlaşma özelliğinin ne zaman ve nasıl geleceği hakkında hala net bir bilgi olmaması, kullanıcıların beklentilerini yüksek tutmaması gerektiği anlamına geliyor. Google, Android 14 ile uydu iletişim özelliğini duyurmuş olsa da, bu özelliğin hangi telefonlarda kullanılabileceği ve ne zaman yayınlanacağı hala belirsizliğini koruyor.

İlginizi Çekebilir: One UI 6.0 Depolama Alanı Tartışmalarına Son Verecek!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce uydu mesajlaşma yararlı bir özellik mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!