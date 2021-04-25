Google Meet arayüz değişikliği ve yeni özelliklerle geliyor!

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Google, masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için önümüzdeki ay Meet arayüzünü yenilemeyi planlıyor. Web için geliştirilen yeni Meet arayüzü video akışlar ve toplantıları görüntülemeyle ilgili bir takım iyileştirmeler içeriyor.

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Google Meet, Google tarafından geliştirilen bir video konferans platformu. G Suite uygulamalarının bir parçası. Google Chat ile beraber Google Hangouts’ın yerine geçti. Google, Ekim 2019‘da Google Hangouts’ı kullanımdan kaldırmıştı.

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Getirilen değişiklikler Google Meet’i Zoom ve Microsoft Teams’in konumuna yakın bir yere taşıyor. Eğer görüşmeler sırasında kendi yüzünüzü görmekten sıkıldıysanız yakında görüntünüzü tamamen küçültmeniz mümkün olacak. Tamamen gizlemek istediğiniz durumda da uygulama size yardımcı olacak. Kendi görüntünüzü katılımcılar ızgarasında bir yere koymak ya da hareketli bir resme yerleştirme özellikleri de yeni iyileştirmeler arasında yer alıyor.

Özellikle tüm katılımcıların toplantı sekmesinin alt tarafında görünmesi ekranda görünen bir dosyaya odaklanmayı kolaylaştıracak. Ayrıca aramayı sonlandır düğmesi kamera ve mikrofon düğmelerinden uzak bir yerde yer alacak. Böylece sesi kapatayım derken yanlışlıkla aramadan çıkmak gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız.

Meet ile kameranız sizi şaşırtacak

Kamera tarafında da iyileştirmeler sunan Meet, düşük ışık modunu hayata geçirmeyi planlıyor. Bu özellik karanlık bir odadaysanız sizi daha görünür kılmak için web kameranızı otomatik olarak ayarlayacak. Ayrıca güneşli bir günde pencereden fazla ışık geliyorsa yine optimize ederek görüntüyü daha güzel hale getirecek.

Google Workspace aboneleri de önümüzdeki aylarda Google Meet için yeni bir otomatik yakınlaştırma özelliğine erişecekler. Google Workspace, Google tarafından abonelik tabanlı olarak sunulan, bulut bilişim verimliliği ve iş birliği sistemi araçları yazılımıdır. Abonlere sunulan bu özellik sayesinde sizi takip edecek ve hareket ederseniz kamera sizi konumlandıracak.

Google ayrıca önümüzdeki haftalarda Meet’e video arka plan değiştirme özelliği ekleyecek. Sınıf, parti ya da orman gibi seçenekler yer alacak. Ayrıca bu sahnelerin ilerde daha fazla seçenek sunması bekleniyor.

Pandemi dönemiyle birlikte önemi daha çok anlaşılan konferans sistemleri birbirlerinden özellikler almaya devam ediyor. Bu sayede elbette gelişimleri de hızlanıyor ve biz kullanıcılara daha kararlı uygulamalar sunuyorlar. Google Meet, Google’ın diğer yazılımları düşünüldüğünde gelişime açık ve lider olmaya aday bi uygulama. Elbette Zoom ve Microsoft Teams gibi rakipler var.

Meet’in ilerleyen zamanlarda ne gibi özellikler sunarak kullanıcıları çekeceğini merakla bekliyoruz.