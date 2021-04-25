Google Meet arayüz değişikliği ve yeni özelliklerle geliyor!
Google, masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için önümüzdeki ay Meet arayüzünü yenilemeyi planlıyor. Web için geliştirilen yeni Meet arayüzü video akışlar ve toplantıları görüntülemeyle ilgili bir takım iyileştirmeler içeriyor.
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Google Meet, Google tarafından geliştirilen bir video konferans platformu. G Suite uygulamalarının bir parçası. Google Chat ile beraber Google Hangouts’ın yerine geçti. Google, Ekim 2019‘da Google Hangouts’ı kullanımdan kaldırmıştı.
Getirilen değişiklikler Google Meet’i Zoom ve Microsoft Teams’in konumuna yakın bir yere taşıyor. Eğer görüşmeler sırasında kendi yüzünüzü görmekten sıkıldıysanız yakında görüntünüzü tamamen küçültmeniz mümkün olacak. Tamamen gizlemek istediğiniz durumda da uygulama size yardımcı olacak. Kendi görüntünüzü katılımcılar ızgarasında bir yere koymak ya da hareketli bir resme yerleştirme özellikleri de yeni iyileştirmeler arasında yer alıyor.
Özellikle tüm katılımcıların toplantı sekmesinin alt tarafında görünmesi ekranda görünen bir dosyaya odaklanmayı kolaylaştıracak. Ayrıca aramayı sonlandır düğmesi kamera ve mikrofon düğmelerinden uzak bir yerde yer alacak. Böylece sesi kapatayım derken yanlışlıkla aramadan çıkmak gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız.
Meet ile kameranız sizi şaşırtacak
Kamera tarafında da iyileştirmeler sunan Meet, düşük ışık modunu hayata geçirmeyi planlıyor. Bu özellik karanlık bir odadaysanız sizi daha görünür kılmak için web kameranızı otomatik olarak ayarlayacak. Ayrıca güneşli bir günde pencereden fazla ışık geliyorsa yine optimize ederek görüntüyü daha güzel hale getirecek.
Google Workspace aboneleri de önümüzdeki aylarda Google Meet için yeni bir otomatik yakınlaştırma özelliğine erişecekler. Google Workspace, Google tarafından abonelik tabanlı olarak sunulan, bulut bilişim verimliliği ve iş birliği sistemi araçları yazılımıdır. Abonlere sunulan bu özellik sayesinde sizi takip edecek ve hareket ederseniz kamera sizi konumlandıracak.
Google ayrıca önümüzdeki haftalarda Meet’e video arka plan değiştirme özelliği ekleyecek. Sınıf, parti ya da orman gibi seçenekler yer alacak. Ayrıca bu sahnelerin ilerde daha fazla seçenek sunması bekleniyor.
Pandemi dönemiyle birlikte önemi daha çok anlaşılan konferans sistemleri birbirlerinden özellikler almaya devam ediyor. Bu sayede elbette gelişimleri de hızlanıyor ve biz kullanıcılara daha kararlı uygulamalar sunuyorlar. Google Meet, Google’ın diğer yazılımları düşünüldüğünde gelişime açık ve lider olmaya aday bi uygulama. Elbette Zoom ve Microsoft Teams gibi rakipler var.
Meet’in ilerleyen zamanlarda ne gibi özellikler sunarak kullanıcıları çekeceğini merakla bekliyoruz.
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Akıllı Telefonlar
Gcam 8.1 modu Android akıllı telefonlara nasıl yüklenir?
Gcam, Android cihazların kamerasından maksimum fayda sağlamamızı sağlayan bir kamera uygulaması. Google Pixel cihazlarının bu kadar iyi fotoğraf çekebilme sebeplerinin başında geliyor. Gcam uygulaması Pixel cihazlar için sunuluyor olsa da geliştirici topluluğu sayesinde bu uygulamayı diğer Android cihazlarda kullanabilmek mümkün.
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Gcam Nedir?
Kısaca Gcam, Google Kamera uygulamasını birkaç akıllı telefona getiren bir moddur. Bu mod sayesinde amiral gemisi ya da orta sınıf farketmeksizin fotoğraf sahnelerini güzelleştirebilirsiniz.
Cep telefonu kameranızla aslında daha güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir kamera tek başına hiçbir anlam taşımaz. Yazılım ve donanım uyumu yüksek cihazların kamera performansı her zaman daha iyi olarak karşımıza çıkar. Apple cihazlarının kamerasının iyi çekiyo olarak anılma sebeplerinin başında bu geliyor. Çünkü donanım tarafıyla yazılım tarafı uyumlu çalışıyor.
Android cihazlara baktığımızda ise çok kaliteli sensörler bulunsa da bazı cihazların çoğu zaman bekleneni veremediğini görüyoruz. Bu noktada yeterli yazılımla cihazın donanımının beslenmediğini söyleyebilmek mümkün. Gcam yani Google Kamera böyle durumlarda Android cihazlarınızın imdadına yetişebilir. Daha önce videolarımızda da bu konuya değinmiştik.
Temel Özellikleri Nelerdir?
- Birçok yeni özellik
- Optimizasyonlar ve daha iyi uygulama yönetimi
- Düğme algılamalı AUX modu
- Her şey gelişmiş menü içerisinde konumlandırıldı
- Hatalar giderildi
Test edilen cihazlar: OnePlus 3T, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, Samsung S20 Ultra, Poco x2, Poco X3, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone
Bu uygulama yeterli şartların sağlandığı tüm Android cihazlarda çalışır.
Google Kamera 8.1 Android cihazınıza nasıl yüklenir?
Yeni mod neredeyse tüm android telefonları destekliyor. Yine de bazı kısıtlamalar bulunuyor. Cihazın en az Android 10 sürümünü çalıştırdığından emin olmalısınız. Android 9.0 ya da daha eski sürümlerde bu uygulamayı çalıştırmanız mümkün değil.
- Bu linkteki apkyı indirin. (Bunun bir beta sürümü olduğunu ve bazı hatalar içerebileceğini unutmayın).
- Seçin ve yükleyin. (Harici kaynaklardan uygulama kurulumuna izin vermeniz istenebilir. Uygulama güvenliği konusunda şüpheniz olmasın).
- Ana ekranınızda ya da uygulamalar sekmenizde Google Kamera gözükecektir. Başlatabilirsiniz.
Önemli Not: Cihazınızda camera2.API‘nin etkin olduğundan emin olun. Bunu anlamak için Play Store’da “camera 2 API checker” yazmanız yeterli.
Ayarlar kısmından biraz kurcalayarak farklı modları ve uygulamayı keşfedebilirsiniz. Takıldığınız noktada rehber videolar yardımıyla ya da bizlere ulaşarak kameranızdan maksimum verimi alabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 serisi, Google’ın özel çipi ile piyasaya sürülecek!
2021’in ikinci çeyreği henüz yeni başladı ancak şimdiden favori akıllı telefon üreticilerinden olan Google’dan yeni cihaz duyurusu bekliyoruz. Bunun da ötesinde Google ve Apple’ın, Android ve iOS’un yeni versiyonlarını önümüzdeki haftalarda duyurması muhtemel. Bununla birlikte Google, Pixel kullanıcılarının yenilikleri denemesi ve geri bildirimde bulunması için Android geliştirici sürümlerini paylaşıyor. Ayrıca firma, önümüzdeki aylarda Google I/O’yu çevrimiçi olarak düzenlemeyi planlıyor. Etkinlikte şirket, Android 12 güncellemesini ve beta sürümlerini resmi olarak tanıtacak. Dahası, Google Pixel 5a’nın da bu etkinlikte tanıtılmasını bekliyoruz.
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Google Pixel 6 serisi ne zaman ve hangi yeniliklerle gelecek?
Google’ın bir sonraki amiral gemisi serisi olmasını beklediğimiz Google Pixel 6 serisi, tahmini olarak önümüzdeki ekim ayında piyasaya çıkacak. Firma, Pixel serisinde çok fazla sızıntı vermesiyle tanındığı için yakın zaman içinde bu konuda daha fazla detay görebiliriz. Pixel 3’ten bu yana Pixel serisi akıllı telefonların lansman tarihleri birkaç ay önceden ortaya çıkıyor. Pixel 6’nın tasarımı konusunda bazı söylentiler mevcut. Ancak bundan daha önemlisi, bugün seri ile ilgili bazı yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Ayrıca bu söylentiler şirketin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.
9to5Google’a göre bu yıl Pixel serisi akıllı telefonlar, Google’ın özel yonga setini kullanacak. Rapora göre “Raven” ve “Oriole” kod adlarını taşıyan bir sonraki Pixel 6 serisi akıllı telefonlar yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunacak. Ayrıca bu cihazlar “Slider” olarak bilinen platformun bir parçasıdır. Bu platform, gelecekteki Chromebook cihazlarında da kullanılacaktır. Görünüşe göre Google, geçtiğimiz yıl Apple’ın piyasaya sürdüğü M1 çipine rakip olmayı hedefliyor. Apple’ın silikon tarafına yaptığı büyük yatırımlara Google, Pixel 6 serisinde sunacağı yeni çip ile karşılık verecek gibi gözüküyor.
Google’ın geliştirdiği yeni çip, “Whitechapel” kod adını taşımakta. Bu yonga seti üzerindeki sistem, görünüşe göre Samsung ile iş birliği içinde geliştiriliyor. Bu nedenle çip, tasarım ve mimariyi bazı yazılım bileşenleri ile birlikte Samsung Exynos işlemcilerle paylaşabilir. Bu, Exynos sevmeyen kullanıcıların kesinlikle hoşuna gitmeyecek bir şey. Exynos tabanlı çipler, geliştirme konusunda oldukça sorunlu çiplerdir. Hem geliştirmesi zor hem de verimliliği düşük olan bu çiplerin Goobgle tarafından baz alınması sıkıntılara yol açacaktır. Ayrıca bu, Google’ın özel ROM anlayışını da değiştirebilir.
Pixel 6 serisi, hangi segmente hitap edecek?
Şirketin, Google Pixel 6 ve Pixel 6a‘yı sene içinde piyasaya sürmesi beklenmekte. Google, geçtiğimiz seneden beri XL modellerini piyasaya sürmüyor. Bu nedenle, bu sene de Pixel 6 XL modelini beklemiyoruz. Firma, XL modelini bırakmasıyla birlikte amiral gemisi akıllı telefon pazarından da ayrılmış oldu. Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765G yonga setiyle birlikte gelmişti. Bu nedenle, özel çipin orta segmente mi yoksa amiral gemisi segmente mi geliştirileceği de merak konusu. Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğimiz Google konferansında, belki de bu çip ile ilgili ipuçları duyabiliriz.
Pixel 5 teknik özellikleri
- Ekran: 6 inç OLED ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 432 ppi, Corning Glass 6, HDR10+, 90Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Grafik Birimi: Adreno 620
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kameralar: 12.2 MP, f/1.7, 27mm (geniş), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
16 MP, f/2.2, 107˚ (ultra geniş açı), 1.0µm
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0″, 1.12µm
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 4080 mAh batarya
- İşletim Sistemi: Android 11
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Apple
iCloud Fotoğraflar, Google Fotoğraflar’a nasıl aktarılır?
Apple bu hafta, iCloud üzerine depolanan fotoğrafların ve videoların Google Fotoğraflar’a aktarımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni bir hizmet başlattı.
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iCloud Fotoğraflar’dan Google Fotoğraflar’a geçiş işlemi
Apple destek belgesinde belirtildiği gibi ilk önce Apple’ın gizlilik web sitesine giriş yapıp oturum açmanız gerekiyor. Bu adımdan sonra “Verilerinizin bir kopyasını aktarın” seçeneğini karşımıza çıkıyor. Bu seçeneği seçer ve tüm adımları uygularsanız, Apple iCloud’taki fotoğraf ve videolarınızı Google Fotoğraflar’a aktarmaya başlıyor.
iCloud’tan fotoğraf ve video aktarmak, Apple’da sakladığınız içeriği kaldırmaz. Bunun yerine yeni bir yedekleme yöntemi sağlar ve içeriğin bir kopyasını Google Fotoğraflar’da depolar.
İşlemi gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Apple, talebin sizin tarafınızdan yapıldığını onaylamanızı ister. Bu işlemden sonra aktarım süreci 3 ila 7 gün sürer. Aktarımı yapmak için, Apple Kimliği hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmış olmanız gerekiyor. Bununla beraber aktarımı tamamlamak için yeterli depolama alanına sahip bir Google Fotoğraflar hesabı gerekli.
Akıllı Albümler, Live Fotoğraflar, fotoğraf akışı içeriği ve bazı RAW fotoğraflar Google Fotoğraflar’a aktarılamaz. Ancak sistem .jpg, .png, .webp, .gif, bazı RAW dosyaları, .mpg, .mod,. mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts ve .mkv ile uyumludur.
Hizmet, orijinal sürüm yerine yalnızca fotoğrafın düzenlenen son halini aktarır . Bununla birlikte kopyalar tek bir fotoğraf olarak gözükür. Mümkün olduğunda görüntüleri albümlerine aktarırken, videoları ayrı olarak aktarır.
Apple’ın transfer hizmeti şimdilik Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müşterilere sunulmaktadır.
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