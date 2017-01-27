Google Maps Artık Araç Park Yerlerinin Durumunu Gösterecek

Google Maps’in Android sürümü güncellendi ve bu güncelleme ile beraber park durumu bilgisi de uygulamanın içerisinde yer almaya başladı.

İlk başta Google Maps’in bu özelliği Amerika’nın 25 şehrinde kullanılabilir. Ancak hızla dünyaya yayılması planlanıyor. Uygulama arayüzünde bulunan bölgedeki park yeri durumu gösteriliyor ve boş yerlere göre park durumunun zorluğu yer alıyor.

Servis gerçek zamanlı değil ancak Google’ın arama sonuçlarında yer alan işletmelerin hangi saatlerde ne kadar kalabalık olduğunu gösteren özellikle aynı şekilde çalışıyor. Burada yer alan kullanıcıların bilgileri kullanılarak veriler hazırlanıyor. Ancak şirket yine de bunun yardımcı bir servis olduğunu ve %100 kesinlik veremeyeceğini ve yaklaşık olarak bilgilendirme yapılabileceğini açıkladı. Park alanı durumu Kolay, Orta ve Kısıtlı olarak gösteriliyor.

Uygulamanın iPhone sürümüne henüz bu özellik gelmedi. Bunun yerine kopyaladığınız bir yerin direkt aramada gösterildiği bir özellik geldi. Ayrıca mekanların gerçek zamanlı yoğunluk durumu da artık daha geniş çaplı bir şekilde gösteriliyor. Özelliğin ne zaman iOS’a geleceği ya da ne zaman tüm dünyada kullanılacağı belirsizliğini koruyor.