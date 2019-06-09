En ilginç telefon reklamları

Reklam sektörü mobil cihazların satışında çok önemli bir yere sahip. Bu makalede reklam stratejileri ile telefon pazarlamanın farklı yollarını deneyen ilginç telefon reklamlarına bakacağız.

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Satış rakamlarını önemli ölçüde etkiliyor

Televizyonlarda ilk reklamı gördüğümüz 1941 senesinden beri reklamcılık, ürün satışında en önemli satış tekniklerinden biri oldu. Tüketiciye satın alım noktasında yeni istekler yaratan veya farklı firmalardan alışveriş yapmamasını sağlayan reklamcılık telefon piyasasında da sektörü etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Özellikle farklı konseptler veya alışılagelmişin dışında kullanılan satış stratejileri cihazın satış rakamlarını önemli ölçüde etkiliyor. Dünya genelinde ses getirmiş birkaç haber satış rakamlarının yanında şirketlerin bilinirlik seviyesini de etkiliyor. İşte bunlardan bazıları:

AGM X2

2008 yılında kurulan AGM Mobile şirketi mobil alanda hızlı bir ilerleme kaydediyor. Özellikle son cihazlar AGM X3 Mobil Endüstri ödüllerinde yılın en sağlam cep telefonu seçilmişti. Aynı konsepte sahip AGM X2 benzer dayanıklı yapısı ile ön plana çıkıyor. Reklam filmi ile beraber adını küresel alanda duyurmaya çalışan şirket aralarında İngiltere ve Hindistan’ında bulunduğu sekiz ülkede cihazlarını satıyor

Panasonic G600 – Cem Yılmaz

İlgi çekici reklam filmleri ile şirketlere büyük kazanç sağlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Panasonic G600 reklamında yer almıştı. Japon marka Panosonic’in üretim sürecine göz atan Cem Yılmaz İngilizce-Türkçe espiriler ile o zamana damgasını vurmuştu. Özellikle dayanıklılık alanında ön plana çıkarılan telefon ‘O apayrı’ mottosu ile piyasaya sürüldü.

Huawei

Huawei Estonya ekibinin hazırladığı reklam filmi Mate 20 Pro‘nun dayanıklılığı üzerine yapılmış ilgi çeken reklamlardan birisi olmuştu. Bir balıkçının Mate 20 Pro’sunu zorlu koşullar ile nasıl test ettiğini ilginç bir şekilde anlatan reklam yaklaşık 280.000 izlenme rakamına ulaştı.

Samsung

‘Galaxy’ye yükselt’ başlığı ile farklı bir strateji izleyen Samsung, Apple ile rekabetini farklı bir seviyeden iletti. Apple Store içerisinde geçen reklam filminde Samsung, Galaxy S9 cihazının teknik özelliklerini Apple ile kıyaslıyor. Ayrıca, geçiş sahneleri ve mağaza çalışanlarının Apple ürünlerine olan bağlılığına da dikkat çeken Samsung, son olarakta Galaxy S9’a nasıl geçilebileceğini gösteriyor.

HTC

Değişim temalı reklam filmi ile HTC Taiwan ekibi, akıllı telefon pazarındaki değişikliklerini ve şirket isminin bilinirliğini arttırmak için önemli bir çalışma yapmıştı. Ünlü oyuncu Robert Downey ile anlaşan HTC, reklam filminin sonunda HTC’nin farklı dünyaları içerisinde barındırdığını ve değişime öncelik ettiğini belirtiyor. ‘Mutlu telefon şirketi’ ile kullanıcılarına yaşattığı kullanım deneyimine dikkat çeken film 137.000 kişi tarafından izlendi.

Xiaomi

Firmanın bilinirliğini arttıran ve bu hızlı yükselişini bir reklam filmi ile göstermek isteyen Xiaomi ilginç bir proje ile karşımıza çıkmıştı. Çin pazarında yakaladığı yüksek satış rakamlarını dünya geneline yayan firma, bu reklam filminde cihazlarında kullandığı zil sesinin popülerliğine dikkat çekiyor. Ameliyat ortamında herkesin cep telefonunu aramasını eğlenceli bir biçimde bitiren Xiaomi Hindistan, fiyat politikasına da önem verdiklerini belirtiyor.

Apple

Telefon reklamlarında ‘iPhone ile değiş’ konseptinde birkaç reklam filmi çeken Apple, birkaç alanda iPhone’ların önde olduğunu belirtti. Hız, stabilite, gizlilik ,güvenlik ,geçiş kolaylığı alanlarında kullanıcılara ciddi imkanlar sunduğunu belirten Apple, reklam filminde belirtmese de doğrudan Android işletim sistemine sahip telefonları ‘Sizin telefonunuz’ olarak lanse ediyor.