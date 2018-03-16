Google Lens sırası iPhone ve iPad’lerde

Google Lens sırası iPhone ve iPad’lerde

16 Mart, 2018 Google, Hi-Tech, İşletim Sistemleri, Mobil, Uygulama, Yapay Zeka, Yazılım 0 yorumlar

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Google Lens geçtiğimiz günlerde Samsung cihazlarda kendini göstererek Android ekosisteminde yayılmaya devam ederken rakibi iOS’u da es geçmiyor. Samsung, Huawei, LG, Motorola, Sony, ve Nokia (HMD Global) model telefonlara yavaş yavaş gelen özellik şimdi de iPhone ve iPad’ler için hazır.

Yapay zeka temelli bu fotoğraf uygulaması sizlere çektiğiniz nesne hakkında bilgi verebiliyor ya da bir kartvizitten kontak oluşturabiliyor. Android cihazlarda Google Photos’un içine gömülen Lens uygulaması iOS’larda da aynı yapıyı kullanacak. iOS cihazınıza Google Photos uygulamasını indirdiğinizde Lens’i elde etme şansına erişeceksiniz. Henüz bütün bölgelere yayılmış değil. Dolayısı ile gelmesi biraz zaman alabilir. Nitekim Android cihazlarda da durum aynı çünkü Google bu özelliği parti parti dağıtmayı uygun görmüş.

Google Lens için versiyon 3.15 ve yukarısı lazım

iOS cihazlarda özellik, Google Photos uygulamasının 3.15 ve daha üstü sürümlerinde çalışabilecek. Dolayısı ile uygulama zaten yüklüyse versiyonunun uygun olduğuna da dikkat edin. 3 Mart’ta AppStore’da yayımlanan uygulamayı kolayca indirip güncelleyebilirsiniz. Tam vakti belli olmasa da Lens özelliğinin bir iki hafta içinde tüm iOS cihazlara dağıtılması bekleniyor.

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