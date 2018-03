Google Lens sırası iPhone ve iPad’lerde

Google Lens geçtiğimiz günlerde Samsung cihazlarda kendini göstererek Android ekosisteminde yayılmaya devam ederken rakibi iOS’u da es geçmiyor. Samsung, Huawei, LG, Motorola, Sony, ve Nokia (HMD Global) model telefonlara yavaş yavaş gelen özellik şimdi de iPhone ve iPad’ler için hazır.

Yapay zeka temelli bu fotoğraf uygulaması sizlere çektiğiniz nesne hakkında bilgi verebiliyor ya da bir kartvizitten kontak oluşturabiliyor. Android cihazlarda Google Photos’un içine gömülen Lens uygulaması iOS’larda da aynı yapıyı kullanacak. iOS cihazınıza Google Photos uygulamasını indirdiğinizde Lens’i elde etme şansına erişeceksiniz. Henüz bütün bölgelere yayılmış değil. Dolayısı ile gelmesi biraz zaman alabilir. Nitekim Android cihazlarda da durum aynı çünkü Google bu özelliği parti parti dağıtmayı uygun görmüş.

Starting today and rolling out over the next week, those of you on iOS can try the preview of Google Lens to quickly take action from a photo or discover more about the world around you. Make sure you have the latest version (3.15) of the app.https://t.co/Ni6MwEh1bu pic.twitter.com/UyIkwAP3i9

— Google Photos (@googlephotos) 15 Mart 2018