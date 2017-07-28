Google Chrome, ziyaret ettiğiniz web sitesinden ayrılmaya gerek olmaksızın güvenlik denetimini kolaylaştırarak, kullanıcılara konfor sağlıyor.
Tarayıcının son güncellemesi, güvenlik arayüzünden doğrudan sertifika ayrıntılarını aramak için olanağı sağlıyor. Chrome’un (60) sürümünü kullanan kullanıcılar artık adres çubuğunun sol tarafındaki asma kilit simgesini tıklayarak güvenlik sertifikaları ve geçerliliği hakkında daha fazla bilgiye erişebiliyor. Bu simgeye tıklayınca, sertifika veren kurumun yanı sıra onun, son kullanma tarihini görüntüleyebileceğiniz ek bir kutu ekranda belirliyor.
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