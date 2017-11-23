Google, Konum servisleri kapalıyken bile yerinizi biliyor

Quartz tarafından yapılan araştırma Google’ın konum servisleri kapalıyken bile yerinizi takip ettiğini açığa çıkardı.

Google’ın bizi adım adım takip ettiğini ve bunu Android telefonlara borçlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Google Haritalar üzerinden baktığımızda gördüğümüz konum durumunu birçok kişi konum servisini kapatarak engellediğini düşünüyor. Hatta daha dikkatli kişiler uygulama ayarlarından Google ve Google servislerinin izinler bölümünden konum izinlerini kapatabiliyor.

Ancak, Quartz‘ın araştırmasına göre Android işletim sistemine sahip cihazlar, telefonunuzun konum servisleri kapalı olsa da konumunuza ait veri topluyor. Hatta bu verileri internet bağlantısı ya da SIM kart olmadan da toplayabiliyor. Quartz tarafından Google’a sorulan bu durum üzerine Google böyle bir durumun olduğunu kabul ediyor. Ancak garip bir bahane ile “Biz bu verileri baz istasyonlarından alınan veriler sayesinde daha hızlı ve doğru bildirimler gönderildiğini” belirten Google, “Bu veriler kesinlikle sunucularımızda depolanmıyor” diye de belirtmiş.

Depolanıp depolanmadığı tartışılır ancak bu konum servisinin Google’a gitmesini engellemek için yapabileceğiniz bir şey yok. Telefonu komple kapatmak dışında.