Google Keep, Android tabletler ve katlanabilir cihazlar için çoklu hesap desteği sunuyor. Artık uygulamanın iki örneği açık olduğunda, kullanıcılar farklı hesaplarla çalışabiliyor.

İçindekiler Google Keep çoklu hesap desteği kazanıyor

Google Keep çoklu hesap desteği kazanıyor

Geçen yıl, büyük ekranlı cihazlarda Google Keep, uygulamanın ikinci bir örneğini bölünmüş ekran modunda açma özelliğini ekledi. Bu sayede kullanıcılar aynı anda iki notu görüntüleyebiliyor.

Google Keep çoklu hesap desteği, şimdi çoklu örnek desteği ile birleştiriliyor. Bu, ekranın sol tarafında bir hesabı, sağ tarafında ise başka bir hesabı açmanıza imkan tanıyor.

Bu özellikten faydalanmak için, ana ekrandan bir not seçip taşma menüsünden “Yeni pencerede aç” seçeneğini tıklayın. Ardından sol üst köşedeki geri okuna dokunarak ana ekrana dönün ve hesapları değiştirin. Ancak, Google Keep’i seçmek için sistemin Son Kullanılanlar çoklu görev menüsünü kullanamazsınız çünkü bu uygulama yalnızca bir pencerede açılabilir.

Google Keep çoklu hesap desteği, iki pencerenin yan yana açık olmasıyla notlarınıza ilişkin daha iyi bilgiler sunar. Ayrıca, birden fazla hesapta içerik görüntüleme ve düzenleme için daha fazla seçenek sağlar.

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Google Keep çoklu hesap desteği, tüm Google Workspace müşterileri, Workspace Bireysel Aboneleri ve kişisel Google hesaplarına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Uygulamanın 5.24.242.03.90 sürümü bugün itibarıyla yayında.