Teknoloji ve internet devi Google, 4 Ekim tarihinde Google Pixel 8 Serisinin lansmanına hazırlanıyor. Bu etkinliğe hazırlık olarak, Android 14 kullanıcılarına özel olarak Pixel Camera uygulamasının 9.0 sürümüyle önemli bir yeniden tasarımını tanıtıyorlar. Google Kamera 9.0 güncellemesi ile birbirinden faydalı özelliklere kavuşuyor. Gelin bu özelliklere hızlıca bir göz atalım.

Google Kamera 9.0 ile gelen yenilikler

1. Fotoğraf/Video Değiştirici: Alt kısımdaki yeni değiştirici, fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.

2. Ayarlar Erişimi: Ayarlar için yukarı kaydırın veya değiştiricinin sol tarafına dokunun.

3. Fotoğraf/Video Modları: Güncellenen fotoğraf modları arasında Hareketli Pan, Uzun Pozlama, Portre, Gece Görüşü, Panorama ve Fotoğraf Küresi yer alır. Video modlarında artık Kaydırma, Bulanıklaştırma (Sinematik), Video, Ağır Çekim ve Hızlandırılmış Çekim özellikleri bulunuyor.

4. Video Sabitleme: Video sabitleme modları artık Hızlı Ayarlar’da yer alıyor.

5. Hızlı Ayarlar Paneli: Hızlı Ayarlar paneline erişmek için yukarı kaydırın; kısayol düğmesi sol alt tarafa taşındı.

6. Yakınlaştırma Kaydırıcısı: Pixel 6’da artık Pixel 7’de sunulan yakınlaştırma kaydırıcısı var.

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7. Ön Kamera/Galeri Değiştirme: Ön kamera ve galeri düğmeleri değiştirildi.

8. Temalı Simge: Uygulamanın simgesi güncellendi ve artık daha büyük.

9. Kullanıcı Dostu Gece Görüşü: Gece Görüşüne artık bir kaydırma hareketi ile kolayca erişilebiliyor.

10. Film Rulosu Önizlemesi: Kamera rulosu önizlemesinin ve lens değiştiricinin konumları değiştirildi. Öne bakan kamerayı gizlemek için üst ekran kullanıcı arayüzü kaldırıldı.

Google Kamera 9.0.115.561695573.37 yalnızca Android 14 ile uyumlu ve Android 13 veya daha eski sürümlerde çalışmıyor. Bu güncelleme öncelikle Beta Programına katılan Pixel kullanıcılarına yöneliktir. Muhtemelen ilerleyen günlerde bu sürüm diğer Android telefonlara da portlanacak. Bakalım her özellik port sürümünde çalışacak mı?