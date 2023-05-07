Google uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye ve dünya genelinde en çok aratılanları meraklılara sunuyor. Bu kez de 29 Nisan ve 6 Mayıs arasındaki aranılanların listesini yayınladı.
Google tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de internette en çok “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” aratıldı. Bu, 1990 yılında vizyona giren bir filmin adı. Sanıldığı gibi bir aşk filminin yönetmeni aranmıyor.
En çok aranan ikinci konu ise Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçen futbol maçı oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu maç, Beşiktaş’ın 3-1 yenmesiyle sonuçlanmıştı.
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İçindekiler
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- Piyango Sonuçları 2 Mayıs 2023
- Liverpool vs Tottenham
- Palmeiras vs Corinthians
- 2566 2. bölüm
- Çek Piyango
- Karl Lagerfeld
- 市 原創 吾
- Madrid open
- Formula 1
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- Serie B
- Süper Lig
- Warriors
- GS
- Classifica Serie A
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- Campeonato Brasileiro