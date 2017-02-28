Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında Google sponsorluğu ile Women Techmakers etkinlikleri düzenleniyor.

Google’ın sponsor olduğu etkinliklerde teknoloji, yazılım ve bilgisayar bilimleri ile ilgilenen kadınlar bu bulundukları sektmrdeki etkinliklerini arttırmak amaçlı bir araya geliyor. Tüm dünyada düzenlenen bu etkinliklerden bir tanesi 4 Mart 2017, Cumartesi günü Eskişehir de düzenlenencek.

Konferanslar birbirine paralel olarak iki salonda düzenlenencek. Alanlarında başarılı olan kadınlar katılanlara hem sektör hakkında bilgi verecek hem de bu sektörde nasıl kariyer yapılabileceğini anlatacak. Etkinkinlikte yapılacak olan sunumların yanı sıra teknolojik araçlara meraklı olanlar için bir de stand alanları yer alacak. Arama devi Google’ın ana sponsor olduğu bu etkinlikle Innovera’da gümüş sponsor olarak yer alıyor. Etkinlik alanında kurulacak olan standlara bırakılacak olan CVler ile iş imkanlarından faydalanmak da mümkün. Etkinliği amacı kadınların sektörde geldikleri noktanın ve yakaladıkları başarının vurgulanması. Bu yüzden etkinlik kapsamında konuşma yapacak olanların hepsi kadın. Ancak etkinliğe katılım kadın ya da erkek fark etmeksizin herkese açık.

Konuşmacılar hakkında detaylı bilgi için burayı ve etkinlik programını detaylı bir şekilde incelemek için burayı ziyaret edebilirsiniz.