Google’ın En Önemli İsimlerinden Birisi Uber’e Transfer Oldu

Google’ın mükemmel bir sıralama algoritmasına sahip olmasını sağlayan mühendislerden Amit Singhal, Uber’e katıldı.

Google’dan ayrılan Amit Singhal’in şirkete kaldığı bugün Uber tarafından açıklandı. Singhal direkt olarak Uber’in CEO’su Travis Kalanick ve Uber sürücüsüz araç bölümü başkan yardımcısı Anthony Levandowski ile birlikte çalışacak. Singhal hızla büyüyen araç servisi sektörüne geçen isimler kervanına katılmış oldu.

Daha önce arama devinin Haritalar servisinin yöneticisi Manik Gupta ve Brian McClendon ile birlikte Uber’e katılan isimlerden birisi oldu. Bu transferler Uber’in 500 milyon dolarlık harita projesinin dahilinde yapıldı. Harita servislerinin sürücüsüz araçlar için vazgeçilmez bir teknoloji olduğunu düşünürsek Uber doğru yere yatırım yapıyor gibi gözüküyor.

Catching the next ride of my professional journey with @travisk at @Uber pic.twitter.com/EGQn7VQTDJ — Amit Singhal (@theamitsinghal) January 20, 2017

Singhal kendi kişisel blogundan yaptığı açıklamada Uber’e katıldığından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Uber CEO’su Travis Kalanick ise Singhal’i şirketlerinde gördüklerinden dolayı memnun olduğunu ve kendisiyle yeni teknolojiler geliştirmek için sabırsızlandığını dile getirdi.