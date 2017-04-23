Google ve Huawei garanti kapsamında olması gereken batarya problemi ve boot loop ile ilgili kullanıcılara hizmet vermemekten ötürü mahkemeye verildi.

Google ve Huawei ayrıca Nexus 6P’de bu hatanın var olduklarını bildikleri halde kabul etmedikleri ve hatalı telefonları satmaya devam ettikleri için suçlanıyor. Dava, Birleşik Devletler Doğu Teksas Bölge Mahkemesi’nde görülecek.

Nexus 6P 2015 yılının sonunda 500$’dan satışa çıkmıştı. 5.7 inç büyüklüğündeki telefon, Nexus 6’nın arından bir çok iyileştirmeler içeriyordu ancak telefon durduk yere kendiliğinden kapanıyordu. Davada iki şirketin bir toplama ya da tamir programı başlatması isteniyor. Dava dosyaları arasında Reddit’ten bir kaç sayfa yorum ve Nexus 6P kullanıcılarının attığı tweetler yer alıyor.

Dosyada hatayı alan telefonların kullanılmaz hale geldiği, arama yapamadığı, mesaj gönderilemediği, internete girilemediği ya da herhangi bir özelliğinin kullanılamadığı yer alıyor. Kullanıcılar telefonda yer alan herhangi bir dosyaya erişemiyor. Nexus 6P’de boot loop kabusu yaşayan modeller arasında. Benzer problem LG G4, V20, G5, V10 ve Nexus 5X’te bulunuyor.