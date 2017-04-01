Google Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de 1 Nisan’ı Boş Geçmedi

1 Nisan tarihinde internette gördüğünüz şeylere pek inanmasanız iyi edersiniz ve bunlara arama devi Google’ın ürünleri de dahil.

Google her sana 1 Nisan’da internet kullanıcılarına güzel bir şaka hazırlıyor ve arama devi bu seneyi de boş geçmedi. Bu seferki şaka sanal gerçeklik kullanıcıları için. Haptic Helpers adı verilen bir ekip evinize gelerek ilginç bir hizmet sunuyor. Sanal gerçeklik başlığında yer alan aromaları, tatları, fiziksel hisleri ses ve görsel aletler ile simüle ediyor. Diğer taraftan şirketin haritalar servisinde de bir sürpriz bulunuyor. Şirket ilk olarak 2015 yılında haritalar servisini 1 Nisan tarihinde Pac-Man oyununa çevirmişti. Bu yıl Pac-Man yeniden Haritalardaki yerini almış bulunuyor.

www.youtube.com/watch?v=3MA6_21nka8

Şirket geçtiğimiz yıllarda Gnome diye bir ürün duyurmuştu. Bahçenizde yer alan bu cüce heykeli rüzgarın yönünü söylüyor ve hava durumu ile ilgili bilgilendirme yapıyordu. Bunun yanı sıra Batı Avrupa için de makine öğrenimi destekli rüzgar değirmenleri duyurmuştu. Bu rüzgar değirmenleri rüzgar oluşturarak bulutlu günlerde bulutları gökyüzünden uzaklaştırıyor ve güneş açmasını sağlıyordu.

www.youtube.com/watch?v=4C-Fpa4Pg94

www.youtube.com/watch?v=QAwL0O5nXe0