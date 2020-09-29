Google Haritalar karanlık mod güncellemesini almaya başladı!
Google Haritalar için karanlık mod desteği, bazı Android kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı. Karanlık mod sayesinde uygulamayı, koyu tonların hakim kılındığı bir görünüm eşliğinde kullanabileceksiniz.
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Bu ayın başlarından itibaren Google Haritalar uygulaması için karanlık modun ayak sesleri görülmeye başlanmıştı. Google anlaşılan bu çalışmalarında sona doğru yaklaşmış olacak ki, bazı Android kullanıcıları için karanlık temayı sunmaya başladı. Uygulamanın tamamını kapsayan karanlık mod, özellikle gece vakti kullanımlarda gözü yormayacak.
Google Haritalar için karanlık mod dağıtımı başladı
Google Haritalar’ın Ayarlar menüsüne eklenen yeni “Görünüm” bölümünde Açık tema, Koyu tema ve Varsayılan cihaz teması olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor. Karanlık mod desteği sizde de kullanılabilir olduğu takdirde, bu standart kullanım seçenekleriyle dilediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz. Ayrıca Google, uygulamadaki ana görünümün, gezinme modundan bağımsız olarak ayarlanabileceğinin de altını çizdi.
Google Haritalar uygulamasında karanlık mod etkinken, üstteki arama çubuğu ve alttaki menü çubuğu, karanlık moda sahip olan diğer uygulamalardan da aşina olduğumuz gibi standart bir gri tonlamaya kavuşuyor. Ayrıca üst kısımdaki beyaz renkli mikrofon simgesi ise, o anda hangi sekmeyi görüntülediğinizi belirtmek için daha pastel bir mavi tonu kullanıyor.
Gece kullanımlarda daha rahat olacak
Haritanın arka planı / tabanı en koyu tonlara sahipken, sokaklar ise daha açık bir gri tonlamaya sahip. Ek olarak metinler ve işaret simgeleri de daha parlak ve okunaklı bir biçimde karşımıza çıkıyor. Genel olarak baktığımızda Google Haritalar için sunulan karanlık mod desteğinin, hem gece kullanımlarında hem gözü yormayacak hem de kullanışlılığından ödün vermeyecek şekilde tasarlandığını belirtebiliriz.
Google’ın kullanım deneyiminin olumsuz etkilenmeyeceğinden emin olmak adına uygulama üzerinde epey bir kafa yorduğu her haliyle belli oluyor.
Şu anda bazı Android 10 ve Android 11 kullanıcıları, Google Haritalar’da karanlık mod desteğini aldıklarını belirtiyor. Geri bildirimlere göre Google Haritalar’ın 10.51.1 sürümünde görülen karanlık mod, anlaşılan sunucu taraflı güncelleme olarak birkaç kullanıcıda test ediliyor. Önümüzdeki günlerde de hem Android hem de iOS için aynı anda kullanıma sunulması bekleniyor.
Genel
Gmail kullanıcıları, Google Meet’i bir süre daha sınırsız kullanabilecek
Google, video konferans platformu Meet’i her geçen gün yeni özellikler ekleyerek büyütmeye devam ediyor. COVID-19 salgınının başlangıç döneminde, Google Meet’in premium özelliklerini ücretsiz olarak sunmaya başlayan Google, 30 Eylül tarihi itibarıyla ücretsiz kullanıcılara günlük 60 dakikalık video konferans limiti getireceğini duyurmuştu. Şirket, Gmail hesabı ile Google Meet’i kullanan kullanıcıların sınırsız video konferans deneyimini gelecek yıla kadar uzatacağını açıkladı.
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Gmail kullanıcıları için yeni tarih: 31 Mart 2021
Mart ayı başında açıklama yapan şirket, Google Meet’in premium özelliklerinin G Suite müşterileri için ücretsiz olarak sunulacağını açıklamıştı. Şirket, nisan ayında normal kullanıcılar için de Google Meet’i ücretsiz hale getirmiş ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar herhangi bir sınırlama getirmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştu.
Şirketin bu süreyi uzatmayacağı düşünülüyordu fakat gelen yeni haberler durumun değiştiğini gösterir nitelikte. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Gmail kullanıcılarının Google Meet’i bir süre daha limitsiz bir şekilde kullanabileceği belirtildi.
Google konu ile ilgili açıklama yaptı
“Tatil sezonuna yaklaşırken, Meet kullanıcılarının önümüzdeki aylarda da iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmaya devam etmek istiyoruz. Taahhüdümüzün bir nişanesi olarak, Gmail hesapları üzerinden kullanılan ücretsiz sürümde, 31 Mart 2021 tarihine kadar sınırsız Meet görüşmeleri yapmaya devam edebileceksiniz.”
Şirketin 31 Mart 2021 tarihinden sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Google, üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlayacak
Android, diğer popüler mobil işletim sistemlerinin aksine, her zaman üçüncü parti uygulama mağazalarının yüklenmesine izin veriyor. Birçok Android cihaz, kutusundan birden fazla uygulama mağazasıyla çıkabiliyor. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak.
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Epic Games – Google davası
Fortnite’ın sahibi olan Epic Games, bu yılın başlarında, oyununu Google Play Store’dan çekmişti. Haksız faturalandırma, haksız rekabet gibi suçlamalarda bulunarak, Google’a dava açmıştı. Bu durumun Google’ın söz konusu kararı almasında etkili olduğu düşünülüyor.
Google’dan konu ile ilgili açıklama geldi
“Her mağaza kendi işleyişine karar verebilir. Biz bu konuda çok açığız. Bu açıklık; bir geliştirici Google iş şartları üzerinde anlaşma sağlamasa bile, geliştiriciye ait uygulamanın Android platformunda her halükarda dağıtabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Fortnite’ın doğrudan Epic Games’in mağazasından veya Samsung‘un Galaxy Store’u dahil diğer uygulama mağazalarından edinebilmesinin nedeni budur.
Bazı geliştiriciler, cihazlarına başka bir uygulama mağazası yüklediklerinde, kullanıcı deneyimini nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda bize geri bildirimde bulundular. Bu geri bildirimlere yanıt olarak, Android 12’de, Android’in uyguladığı güvenlik önlemlerinden ödün vermeden, kullanıcıların cihazlarında diğer uygulama mağazalarını kullanmalarını daha da kolaylaştırmak için değişiklikler yapacağız.”
Android 11’de uyarı mesajı ile karşılaşılıyor
Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Google, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.
Genel
Google Haritalar, sürücüler için daha kullanışlı hale geliyor!
Google, Haritalar uygulamasını daha kullanışlı hale getirmek için, Android Auto benzeri bir arayüz getirmeye hazırlanıyor. Sürücünün sürüş esnasında daha kolay komutlar verebilmesi adına Google Asistan desteği de arttırılıyor.
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Daha basit arayüz, daha erişilebilir uygulamalar
XDA Developers tarafından paylaşılan bir haberle ortaya çıkan arayüz değişikliği, sürücülerin uygulamayı kullanımını bir hayli kolaylaştıracak. XDA’de paylaşılan görselle beraber Google’ın Android Auto benzeri bir arayüz anlayışıyla Haritalar uygulamasını yeniden ele aldığını gösteriyor. Sürüş esnasında en çok kullanılan Spotify, Google Podcastler ve benzeri müzik servisleriyle mesajlar ve aramalara yönlendirilen tuşlar, daha kolay erişim adına büyütülmüş şekilde öne çıkarılıyor. Ana ekran düğmesine basıldığında ise daha basit ve sadeleştirilmiş bir arayüzle temel uygulamalarınıza erişebiliyorsunuz. Ayrıca daha kola erişilebilecek olan Google Asistan ile sesli komut vermek de kolaylaştırılıyor.
Google Haritalar, Covid-19 katmanı ile virüs yoğunluğunu gösterecek
Yeni gelecek olan güncelleme sadece arayüz iyileştirmesi barındırmayacak. Haritalar uygulamasına eklenen ‘Covid-19’ katmanı sayesinde kullanıcılar gittikleri yer ya da güzergahları üzerindeki virüs yoğunluğunu ve risk oranını canlı olarak takip edebilecekler. Ancak bu özellik şu an için kısıtlı bir bölgede kullanıma sunulmuş durumda. Gelecek olan güncellemelerle beraber Google’ın bu özelliği dünyada daha geniş alanda kullanıma sunması öngörülüyor.
Yeni geliştirmelerin duyurulmasının üzerinden bir hayli zaman geçse de çoğu kullanıcı için arayüz kullanıma sunulmamıştı. Son gelen haberlere göre uygulama güncellemesine gerek kalmadan sunucu bazında test edilen geliştirmeler Amerika Birleşik Devletleri’nde kısıtlı sayıdaki kullanıcıya sunulmuş durumda. İlerleyen günlerde bu kullanıcıların artması ve daha çok kişinin bu geliştirmeleri alması bekleniyor.