Google Haritalar karanlık mod güncellemesini almaya başladı!

Google Haritalar için karanlık mod desteği, bazı Android kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı. Karanlık mod sayesinde uygulamayı, koyu tonların hakim kılındığı bir görünüm eşliğinde kullanabileceksiniz.

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Bu ayın başlarından itibaren Google Haritalar uygulaması için karanlık modun ayak sesleri görülmeye başlanmıştı. Google anlaşılan bu çalışmalarında sona doğru yaklaşmış olacak ki, bazı Android kullanıcıları için karanlık temayı sunmaya başladı. Uygulamanın tamamını kapsayan karanlık mod, özellikle gece vakti kullanımlarda gözü yormayacak.

Google Haritalar için karanlık mod dağıtımı başladı

Google Haritalar’ın Ayarlar menüsüne eklenen yeni “Görünüm” bölümünde Açık tema, Koyu tema ve Varsayılan cihaz teması olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor. Karanlık mod desteği sizde de kullanılabilir olduğu takdirde, bu standart kullanım seçenekleriyle dilediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz. Ayrıca Google, uygulamadaki ana görünümün, gezinme modundan bağımsız olarak ayarlanabileceğinin de altını çizdi.

Google Haritalar uygulamasında karanlık mod etkinken, üstteki arama çubuğu ve alttaki menü çubuğu, karanlık moda sahip olan diğer uygulamalardan da aşina olduğumuz gibi standart bir gri tonlamaya kavuşuyor. Ayrıca üst kısımdaki beyaz renkli mikrofon simgesi ise, o anda hangi sekmeyi görüntülediğinizi belirtmek için daha pastel bir mavi tonu kullanıyor.

Gece kullanımlarda daha rahat olacak

Haritanın arka planı / tabanı en koyu tonlara sahipken, sokaklar ise daha açık bir gri tonlamaya sahip. Ek olarak metinler ve işaret simgeleri de daha parlak ve okunaklı bir biçimde karşımıza çıkıyor. Genel olarak baktığımızda Google Haritalar için sunulan karanlık mod desteğinin, hem gece kullanımlarında hem gözü yormayacak hem de kullanışlılığından ödün vermeyecek şekilde tasarlandığını belirtebiliriz.

Google’ın kullanım deneyiminin olumsuz etkilenmeyeceğinden emin olmak adına uygulama üzerinde epey bir kafa yorduğu her haliyle belli oluyor.

Şu anda bazı Android 10 ve Android 11 kullanıcıları, Google Haritalar’da karanlık mod desteğini aldıklarını belirtiyor. Geri bildirimlere göre Google Haritalar’ın 10.51.1 sürümünde görülen karanlık mod, anlaşılan sunucu taraflı güncelleme olarak birkaç kullanıcıda test ediliyor. Önümüzdeki günlerde de hem Android hem de iOS için aynı anda kullanıma sunulması bekleniyor.