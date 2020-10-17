Google haber akışı özelliğini Asistan’a getirmeye başladı
Google, mobil Arama’da kullanıcılara sunduğu haber akışı bölümünü şimdi de Snapshot vasıtasıyla Asistan uygulamasına getirmeye başladı. Asistan’ın haber akışı, İngilizce dahil birçok dilde kullanılabiliyor.
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Kullanıyorsanız, Google Asistan uygulamasında Snapshot adı verilen sizin için özelleştirilmiş hava durumu, hatırlatıcı, alışveriş listesi vb. öğelerin olduğu bir sayfaya denk gelmişsinizdir. Google Asistan açıkken parmağınızı yukarı kaydırarak erişebileceğiniz bu sayfa, şimdi haber akışıyla yeni bir deneyime kavuşuyor.
Google Asistan’ın haber akışı arayüzü
Snapshot’taki haber akışı bölümünde, Google Haberler uygulaması üzerinden çekilen haberler küçük bir kart biçiminde gösteriliyor. Kartın içerisinde, o an ilginizi çekebilecek ve sizin tercihinize göre derlenen birkaç makale bulunuyor, isterseniz haberlere dokunarak hızlıca ilgili haber sayfasına da geçiş yapabiliyorsunuz. Varsayılan olarak ekranda dikey bir biçimde durup ekranın tamamını işgal edecek şekilde yapılandırılan bu kartı isterseniz elbette küçültebiliyorsunuz.
Google Asistan’ın Snapshot ayarlarından kapatılabiliyor
Eğer Asistan’da haber görmek istemiyorsanız Google haber akışı kartını kapatabilme imkanı da sunuyor. Ancak, Snapshot ayarlarının altında ve Öneriler bölümünün altında bulunan haber makalelerini devre dışı bırakma seçeneği tüm kullanıcılarda mevcut değil. Yani bu noktada Google, Asistan’a haber makalelerini kalıcı olarak mı yoksa isteğe bağlı olarak mı ekleyecek, açıkçası tam olarak belli değil.
Hatırlatmak gerekirse Google, mobil Arama uygulamasında da Keşfet bölümü üzerinden çeşitli haberler gösteriyor ve istersek burayı ayarlardan tamamen kapatabiliyoruz. Muhtemelen Google, tıpkı Keşfet sekmesini kapatma imkanı sunduğu gibi, ileride ya Asistan’ın Snapshot bölümünü kapatma imkanı sunacak ya da tüm kullanıcılara bu bölümdeki haberler kısmını özelleştirme imkanı verecek.
Ayrıca Google Asistan’ın Türkçe haberleri şu an için desteklemediğin de altını çizmemizde fayda var.
Google Asistan Sürüş Modu, bazı kullanıcılara sunuldu
I/O 2019 etkinliğinde Asistan için Sürüş Modu özelliğini tanıtan Google, bu özelliği nihayet kademeli olarak bazı Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Yeni özelliğin akıllı telefonlardaki Android Auto uygulamasının yerini alması bekleniyor.
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Google Asistan Sürüş Modu netleşmeye başladı
Geçtiğimiz haftalarda Google’ın Haritalar’ı sürücüler için daha basit ve kullanışlı bir uygulama yapabilmek adına yürüttüğü çalışmalar gün yüzüne çıkmıştı. Google geliştiricilerinin yepyeni bir navigasyon arayüzüyle birlikte Asistan’la destekleyeceği yeni özellik bugün bazı Android kullanıcılarında görüldü.
XDA Developers ekibinin keşfettiğine göre, yeni navigasyon kullanıcı arayüzü Google Pixel 4, LG Velvet ve ASUS ZenFone 7 Pro dahil birçok cihaza yayınlanmış durumda. Ayrıca Google, bu navigasyon kullanıcı arayüzüyle yeni bir ayarlar sayfasını da kullanıma sunuyor.
XDA ekibinin paylaştığı ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere, Google Haritalar’ın “Navigasyon ayarları” içindeki “Google Asistan ayarları” bölümünde yeni bir “Sürüş modu” ayarı yer alıyor. Daha önce bu kısmın açıklamasında “Google Asistan ayarları” yazıyordu ve buraya dokunmak yalnızca Google Asistan’ın genel ayarlar sayfasını açıyordu.
Güncellemeden sonra Google Asistan ayarlarına dokunulduğunda ise sürüş modunun yer aldığı yepyeni bir ayarlar sayfası açılıyor. Ayrıca Google I/O 2019’da gösterilen Google Asistan’ın Sürüş Modu arayüzü, son haftalarda bazı kullanıcılar için piyasaya sürülenlere kıyasla çok farklı görünüyor. Google muhtemelen hala arayüzde belirli testler yürütüyor ve testler bittikten sonra da tüm kullanıcılar için Sürüş Modu’nu sunacak.
Google konum paylaşma uygulaması Güvenilir Kişiler’i kapatıyor
Google, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Güvenilir Kişiler adlı konum paylaşma uygulamasının fişini çekiyor. Bugün yapılan duyuruyla uygulamanın aralık ayından itibaren desteklenmeyeceği bildirildi. Mevcut kullanıcılar ise uygulamayı kapanana kadar kullanmaya devam edebilecek.
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Pek göz önünde olmasa da Google’ın 2016 yılında konum paylaşma hizmeti olarak piyasaya sürdüğü Güvenilir Kişiler uygulaması bulunuyor. Bu uygulama basitçe, güvendiğiniz bir Google kullanıcısıyla telefonunuzun konumunu paylaşabilmenize olanak sağlıyor. Kullanıma sunulmasından yaklaşık dört yıl sonra uygulama, Google Haritalar’da aynı işlevi sunan başka bir özelliğin var olmasından dolayı kapatılıyor.
Google’ın bu uygulamayla amacı aslında aile içi bağlantıyı sürekli canlı tutmak ve güvende olmadığınızı hissettiğinizde konumunuzu kolay yoldan paylaşabilmenizi sağlamaktı. Örneğin ailenizden birisi Güvenilir Kişiler uygulaması aracılığıyla sizden konumunuzu paylaşmanızı istediğinde sizden yanıt alamazsa, uygulama belli bir süre sonra otomatikman konumunuzu o kişiye gönderiyor.
Google, konum paylaşma uygulaması Güvenilir Kişiler’in fişini çekiyor
Esasında fikir olarak çok mantıklı denebilecek Güvenilir Kişiler uygulaması, 1 Aralık 2020’den itibaren artık desteklenmeyecek. Google, kullanıcılara konum paylaşma ihtiyacı hissetmeleri durumunda Google Haritalar’ın Konum Paylaşımı özelliğini tercih etmelerini öneriyor.
“Güvenilir Kişiler 1 Aralık 2020’den sonra desteklenmeyecektir. Uygulama cihazınızda yüklüyse bu tarihe kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Konumunuzu diğer kullanıcılarla paylaşmak için Google Haritalar’daki Konum Paylaşımı özelliğini deneyin.”
1 Aralık 2020’ye kadar mevcut kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Bu tarihten sonra ise Güvenilir Kişiler artık Google tarafından desteklenmeyecek.
Google Asistan artık podcast sağlayıcısını değiştirmeye izin veriyor
Google, Asistan uygulamasının varsayılan podcast sağlayıcısını kendi geliştirdiği Podcast’ler hizmeti dışında başka bir sağlayıcı olarak ayarlayabilmenize artık izin veriyor.
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Google Asistan’da şu an video, müzik ve radyo için tercih ettiğiniz varsayılan hizmeti kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Google, yeni güncellemeyle bu imkanı varsayılan podcast sağlayıcısı için de sunmaya başladı.
Google Asistan artık sizi Google Podcasts’e mahkum etmiyor
İlk olarak 9to5Google tarafından fark edilen yeni özellik sayesinde, Google Asistan’ın ayarlarına eklenen yeni “Podcast” bölümünden podcast sağlayıcınızı Google Podcast’ler yerine Spotify yapabilirsiniz. Bununla birlikte, herhangi bir podcast sağlayıcı ayarlamak istemiyorsanız da yine ayarlardaki “varsayılan sağlayıcı yok” seçeneğini seçebilirsiniz.
Ancak varsayılan podcast uygulamasını seçtiğiniz zaman, Google Asistan sizin podcast açma isteklerinizi daha kolay yerine getirebiliyor. Herhangi bir uygulama seçmediğiniz zaman, istediğiniz podcast’i “Spotify ile … podcast aç” diyerek Asistan’a bildirmeniz gerekiyor.
Şu an için Google Podcast’ler uygulaması dışında sadece Spotify veya “Varsayılan sağlayıcı yok” olarak ayarlayabilmek mümkün olsa da, önümüzdeki günlerde çok daha kapsamlı bir desteğin gelmesi bekleniyor. Örneğin Pocket Casts gibi popüler podcast uygulamaları için destek eklendiğinde Google Asistan’ın podcast entegrasyonu çok daha kullanışlı olacak.
Google bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmasa da, en azından Asistan’a şimdiden podcast sağlayıcısını değiştirebilme özelliğinin eklenmesi, birçok yeniliğe de gebe olduğunu gösteriyor.