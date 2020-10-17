Google haber akışı özelliğini Asistan’a getirmeye başladı

Google, mobil Arama’da kullanıcılara sunduğu haber akışı bölümünü şimdi de Snapshot vasıtasıyla Asistan uygulamasına getirmeye başladı. Asistan’ın haber akışı, İngilizce dahil birçok dilde kullanılabiliyor.

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Kullanıyorsanız, Google Asistan uygulamasında Snapshot adı verilen sizin için özelleştirilmiş hava durumu, hatırlatıcı, alışveriş listesi vb. öğelerin olduğu bir sayfaya denk gelmişsinizdir. Google Asistan açıkken parmağınızı yukarı kaydırarak erişebileceğiniz bu sayfa, şimdi haber akışıyla yeni bir deneyime kavuşuyor.

Google Asistan’ın haber akışı arayüzü

Snapshot’taki haber akışı bölümünde, Google Haberler uygulaması üzerinden çekilen haberler küçük bir kart biçiminde gösteriliyor. Kartın içerisinde, o an ilginizi çekebilecek ve sizin tercihinize göre derlenen birkaç makale bulunuyor, isterseniz haberlere dokunarak hızlıca ilgili haber sayfasına da geçiş yapabiliyorsunuz. Varsayılan olarak ekranda dikey bir biçimde durup ekranın tamamını işgal edecek şekilde yapılandırılan bu kartı isterseniz elbette küçültebiliyorsunuz.

Google Asistan’ın Snapshot ayarlarından kapatılabiliyor

Eğer Asistan’da haber görmek istemiyorsanız Google haber akışı kartını kapatabilme imkanı da sunuyor. Ancak, Snapshot ayarlarının altında ve Öneriler bölümünün altında bulunan haber makalelerini devre dışı bırakma seçeneği tüm kullanıcılarda mevcut değil. Yani bu noktada Google, Asistan’a haber makalelerini kalıcı olarak mı yoksa isteğe bağlı olarak mı ekleyecek, açıkçası tam olarak belli değil.

Hatırlatmak gerekirse Google, mobil Arama uygulamasında da Keşfet bölümü üzerinden çeşitli haberler gösteriyor ve istersek burayı ayarlardan tamamen kapatabiliyoruz. Muhtemelen Google, tıpkı Keşfet sekmesini kapatma imkanı sunduğu gibi, ileride ya Asistan’ın Snapshot bölümünü kapatma imkanı sunacak ya da tüm kullanıcılara bu bölümdeki haberler kısmını özelleştirme imkanı verecek.

Ayrıca Google Asistan’ın Türkçe haberleri şu an için desteklemediğin de altını çizmemizde fayda var.