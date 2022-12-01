Google’ın Gmail ve Takvim için Wear OS uygulamalarını test ettiği bildiriliyor. 9to5Google’a göre, bu uygulamalar “tam özellik setine” sahip, ancak bunun tam olarak ne anlama geldiği açık değil. Google söylentilere henüz yanıt vermedi.

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9to5Google haberine göre, Wear OS kullanıcılarının şu anda posta mesajlarını bildirimler aracılığıyla okuyabildiğini, ancak Wear OS’un gelen kutusu olan standart bir e-posta uygulamasına sahip olmadığını belirtiyor. Takvim tutmak Wear OS ile biraz daha kolay çalışıyor. Aslında, OS kullanıcıları randevularını açıp görüntüleyebilirler, ancak bu yalnızca üç gün sonrasına yapılabilir. Yeni bir randevu planlamak yalnızca Google Asistan üzerinden sesli komutlarla yapılabiliyor.

Google, Wear OS’yi 2021 yılında tanıttı. Akıllı saatler için işletim sistemi Samsung’un Tizen OS unsurlarını içeriyor ve diğer şeylerin yanı sıra saatleri daha hızlı hale getirmesi bekleniyor. Bu yılın Ekim ayında Google kendi akıllı saati Pixel Watch’u tanıttı. Bu dijital saat Wear OS 3.5 ile çalışıyor.