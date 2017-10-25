Google, Gmail Servisi İçin Çeşitli Eklentiler Kullanıma Sundu

Google bu yıl başında Gmail için eklenti desteği getireceğini duyurmuştu. Sonunda beklenen an geldi ve Gmail’in eklenti özelliği bugün yayınlandı.

Google’ın bu desteği ile beraber bugünden itibaren üçüncü parti geliştiricilerin Gmail için geliştirdiği eklentiler kullanılabilecek. İlk olarak Asana, Trello, DialPad, Intuit QuickBooks ve Wrike eklentileri yayınlandı.

Bu eklentiler özellikle işletmelerde kullanılacak. Bu sayede kullanıclar sürekli olarak uygulama ya da pencere değiştirmek zorunda kalmayacak. Yakında oldukça işe yaraması beklenen DocuSign eklentisi yayınlanacak. Şirket şu anda sadece işletmelere yönelik eklentiler yayınlıyor. Tüketicilere yönelik eklentilerin ise ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Gmail’in eklentileri şu anda sadece internet sitesinde ve Android uygulamasında kullanılabiliyor. iOS’a eklenti desteğinin ne zaman geleceği ise henü açıklanmadı.