Google, Gmail logosunda büyük değişikliğe gidiyor

Google, Gmail logosunda köklü bir değişikliğe gidiyor. Google’ın bu hamlesi, Gmail’e gelmesi muhtemel büyük yeniliklerin habercisi niteliğinde.

İlginizi çekebilir: Gmail’de istenmeyen e-postalar nasıl engellenir?

reklam

Google, yapım aşamasındaki yeni Gmail logosunu paylaştı

Google, 9to5Google’a gönderdiği ve yapım aşamasında olduğu açıkça görülen yeni logosunu servis etmiş oldu. Yuvarlatılmış köşeler, Google’ın yeni tasarım dilini devam ettirmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Gmail’in şu anki logosunda kullanılmakta olan kırmızı-beyaz ikilisi yerine; mavi, yeşil, kırmızı ve sarı renklerin kullanılması bekleniyor. Google, şubat ayında Google Haritalar uygulamasında da dörtlü renk kombinasyonuna geçiş yapmıştı. Gmail’in de; Google Haritalar, Google Asistan ve Google Chrome gibi diğer Google uygulamaları ile bir uyum yakalaması hedefleniyor.

Gmail ile adeta bütünleşen zarf görünümü, yeni logoda olmayacak. Google’ın bu hamlesi, “e-posta servisi” tanımından daha fazlasını sunmayı hedeflediği anlamına geliyor. Google’ın Gmail’e diğer Google servislerini de entegre etmesi oldukça muhtemel.



Google, logo değişikliklerine gittiğinde, genellikle büyük çaplı yenilikler getirdiğine birçok kez şahit olduk. Aynı beklenti Gmail için de fazlasıyla geçerli. Yaklaşık 2 milyar kullanıcı sayısı ile bulunduğu sektörün lideri olan Gmail, yeni görünümü ve yeni özellikleri ile önümüzdeki aylarda güncellenmesi bekleniyor.