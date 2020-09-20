Google, Gmail logosunda büyük değişikliğe gidiyor
Google, Gmail logosunda köklü bir değişikliğe gidiyor. Google’ın bu hamlesi, Gmail’e gelmesi muhtemel büyük yeniliklerin habercisi niteliğinde.
İlginizi çekebilir: Gmail’de istenmeyen e-postalar nasıl engellenir?
Google, yapım aşamasındaki yeni Gmail logosunu paylaştı
Google, 9to5Google’a gönderdiği ve yapım aşamasında olduğu açıkça görülen yeni logosunu servis etmiş oldu. Yuvarlatılmış köşeler, Google’ın yeni tasarım dilini devam ettirmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Gmail’in şu anki logosunda kullanılmakta olan kırmızı-beyaz ikilisi yerine; mavi, yeşil, kırmızı ve sarı renklerin kullanılması bekleniyor. Google, şubat ayında Google Haritalar uygulamasında da dörtlü renk kombinasyonuna geçiş yapmıştı. Gmail’in de; Google Haritalar, Google Asistan ve Google Chrome gibi diğer Google uygulamaları ile bir uyum yakalaması hedefleniyor.
Gmail ile adeta bütünleşen zarf görünümü, yeni logoda olmayacak. Google’ın bu hamlesi, “e-posta servisi” tanımından daha fazlasını sunmayı hedeflediği anlamına geliyor. Google’ın Gmail’e diğer Google servislerini de entegre etmesi oldukça muhtemel.
Google, logo değişikliklerine gittiğinde, genellikle büyük çaplı yenilikler getirdiğine birçok kez şahit olduk. Aynı beklenti Gmail için de fazlasıyla geçerli. Yaklaşık 2 milyar kullanıcı sayısı ile bulunduğu sektörün lideri olan Gmail, yeni görünümü ve yeni özellikleri ile önümüzdeki aylarda güncellenmesi bekleniyor.
Google Meet, tek görüşmede 49 kişiye kadar gösterebilecek!
Pandemi döneminde hayatımıza daha fazla dahil olan Google Meet, geliştirmelere hız kesmeden devam ediyor. Google’dan gelen açıklamayla beraber tek görüşmede 49 kişi aynı anda ekranda yer alabilecek.
İlginizi çekebilir: Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları artık otomatik silecek
Pandemi sürecinde evde kalan öğrenciler ve evden çalışma planına geçen şirketler için kurtarıcı rol oynayan video konferans uygulamaları, geliştirme ve eklemelerle görüşmeleri daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Popüler video konferans uygulaması Zoom ile rekabet içinde olan Google, Meet platformuna yeni özellikler getirmeye devam ediyor.
Meet ile 49 kişi aynı anda ekranınızda
Geçtiğimiz Ağustos ayında neredeyse tamamen ücretsiz hale gelen Google Meet, öğrenci ve iş insanları için yeni bir ‘katman’ özelliğini duyurdu. Google tarafından gelen açıklamayla beraber Meet’in web uygulamasına gelen özellik, aynı anda 49 kişinin tek ekrana sığdırılarak görüntülenebilmesini sağlıyor.
‘Sınıflarda dinamizmi arttırabilir’
Teknoloji devi Google, yeni getirilen bu katman özelliğinin toplantı ve dersleri nasıl etkileyeceğini şu şekilde açıklıyor:
“Aynı anda daha fazla insanın görüntülenebilmesi, sınıf ve toplantılardaki dinamizmi arttırabilir. Tartışılan konu hakkında herkesin tepkisini görmek ya da konu hakkındaki konuşmaları daha iyi takip etmek amacıyla olsun bu geliştirme, daha çok yüz yüze iletişimdeymiş hissiyatıyla katılımı arttırabilir. Ek olarak karoların birinde kendinizi görmeniz ihtiyaç anında çekilen ekran görüntülerinde de bulunmanızı sağlarken sizi grubun bir parçası gibi hissettirebilir.”
Özellik Google Meet Web ile sınırlı
Katman seçeneklerinde yer alan bu yeni özellikle beraber 49 kişinin görüntüsü aynı anda ekranınızda bulunabilecek. Ne yazık ki bu özellik şu an için yalnızca Meet’in web versiyonunda bulunuyor. Halen sanal toplantı ve dersler için mobilde oldukça kullanışlı olan Google Meet, yeni geliştirmeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları artık otomatik silecek
Google, Drive servisinde çöp kutuları için bazı güncellemeler yaptığını duyurdu. Yeni değişiklikle beraber artık kullanıcıların Drive’daki çöp kutuları 30 gün sonra otomatik olarak silinecek.
İlginizi çekebilir: Google, yeni Pixel telefonunu 30 Eylül’de tanıtacak!
Google, çevrim içi dosya depolama servisi Drive’ın çöp kutusundaki bulunan dosyalar için saklama politikalarında değişiklik yaptığını duyurdu. Bundan böyle Google Drive, çöp kutusuna atılan dosya ve klasörleri 30 gün sonra otomatik olarak silecek. Değişiklik, 13 Ekim 2020′den itibaren yürürlüğe girecek.
Google Drive çöp kutusu için uyarı
Hatırlayacak olursanız şu ana kadar Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları kullanıcının kendisi silene kadar hala süresiz olarak depolamaya devam ediyordu. Aslında bu durum bir yönüyle dezavantaj, çünkü çöp kutusundaki dosyalar da Google Drive’ın depolama alanından / planından sayılıyor.
Bu nedenle, özellikle çöp kutusunda dosyaları olduğunu unutan kullanıcılar için depolama alanı eksikliğine sebep olabiliyor. İşte Google, bu sorunu çözmek için Drive’ın çöp kutusundaki dosyaları otomatikman silecek.
“13 Ekim 2020’den itibaren, Google Drive’daki Çöp Kutusu’nda bulunan öğeler için saklama politikalarını değiştiriyoruz. Bu yeni politikayla, Google Drive çöp kutusuna atılan tüm dosyalar 30 gün sonra otomatik olarak silinecektir.”
Google’ın da açıkladığı gibi Drive için yapılan değişiklik 13 Ekim 2020′den itibaren yürürlüğe girecek. Yalnız bu noktada Google, kafa karışıklığı yaratmaması için bahse konu olan 30 gün sayacının 13 Ekim’den önce başlamadığını da ekledi.
“13 Ekim 2020’de hali hazırda bir kullanıcının çöp kutusunda bulunan dosyalar 30 gün boyunca orada kalacaktır. 30 günlük sürenin ardından, 30 günden uzun süredir çöp kutusunda bulunan dosyalar otomatik olarak silinmeye başlayacaktır. “
Yani 13 Ekim’den önce bu haberi okuyorsanız, şu anda çöp kutusunda bulunan dosyalarınızın 13 Ekim’de aniden silinmeyeceğine emin olabilirsiniz. Ancak 13 Ekim’den sonra, 30 günlük sayaç başlayacak ve çöp kutusundaki dosyalar otomatik olarak bu süre sonunda silinecek. Ayrıca Google, G Suite yöneticilerinin, kullanıcıların Google Drive çöp kutusundan silinen dosyaları 25 güne kadar geri yükleyebileceğini de ifade etti.
Google Asistan, doğum günü hatırlatma bildirimleri gönderiyor
Google Asistan, yepyeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Son güncellemelerle birlikte bazı kullanıcılar, Asistan’ın kendilerine doğum günlerini birkaç hafta öncesinden hatırlatmaya başladığını bildirdi.
İlginizi çekebilir: Google Haritalar, Surface Duo için özel güncelleme aldı!
Geçen ayın sonuna doğru Google, Asistan için bir kullanıcının olmasını isteyebileceği bir sürü kullanışlı özellikler duyurmuştu. Google’ın duyurduğu özellikler arasında, ilk başta İngilizce konuşulan pazarlar için sunulacak doğum günü hatırlatıcısı da yer alıyordu. İşte şimdi şirket, en azından bu özelliği hayata geçirmeye başladı.
Google Asistan doğum günü hatırlatma bildirimi
9to5Google‘ın bildirdiğine göre Google Asistan, kullanıcılara şimdiden doğum günlerini hatırlatmaya başlamış durumda. Yeni özellik, bilhassa arkadaşlarının, ailelerinin veya hatta – ne yazık ki – kendisinin bile doğum günlerini unutanlar için son derece faydalı görünüyor.
Örnek ekran görüntüsünde de görebileceğiniz doğum günü hatırlatma bildiriminde, “Anthony’nin doğum günü yakında geliyor! Bir şey planlamak ister misin?” yazıyor. Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta, Google Asistan tarafından gönderilen bildirimin sayfayı tam ekran kaplamıyor olması. Yani sanki WhatsApp’tan gelen bir bildirim gibi üst kısımda normal bir uygulama bildirimi olarak açılıyor.
Üstelik Asistan, tam doğum gününüzün olduğu gün değil, birkaç hafta öncesinden doğum günü bildirimlerini göndermeye başlıyor. Arkadaş çevrenizde doğum gününüzü hatırlamayıp bir mesaj bile göndermeyecek kadar vefasızlar varsa, Asistan bu noktada sizi belki bir nebze mutlu edecektir.
Diğer taraftan, gelen bildirimi “Yararlı” veya “Yararlı değil” olarak da işaretleyebiliyorsunuz. Yararlı değil olarak işaretlerseniz, böyle bir bildirimi daha fazla almayacaksınız. Ek olarak bildirimin kendisine dokunduğunuzda da karşınıza çok daha detaylı bilgiler için özel bir Asistan sayfası çıkacak.