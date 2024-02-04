Google Gemini Türkçe dil desteği konusu, Google cephesinin harikulade yeteneklere sahip yapay zekasını deneyimlemek isteyenlerin merak ettiği bir konuydu. Sonunda Google cephesi yeni Google Gemini Pro güncellemesi ile Türkçe dil desteğini getirdi. Google Gemini Pro Türkçe oldu.

Google Gemini Türkçe Dil Desteği Var Mı? Sevindirici Haber Geldi

Google Gemini Türkçe dil desteği var mı sorusunu soranlar sonunda rahat bir nefes alabilecek. Google, bugüne kadar geliştirdiği en yetenekli yapay zeka modeli olan Gemini Pro versiyonuna Türkçe dil desteği getirdiğini duyurdu. Bu güncelleme ile birlikte Bard üzerinden artık Gemini Pro yapay zekasını Türkçe olarak kullanmak mümkün hale geldi.

Bard, bundan önce Türkçe sorulara yanıt verebiliyordu ancak bu güncelleme ile Türkçe olarak sorularınızı Gemini Pro yapay zekasına sorabilecek ve daha isabetli yanıtlar alabileceksiniz. Yani Türkçe olarak Gemini Pro ile iletişime geçmek artık çok daha kolay. Google Gemini Türkçe dil desteği ile çok daha güçlü hale geldi.

Gemini Pro’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri olan “yanıtı tekrar kontrol etme” özelliğine de artık Türkçe dil desteği eklendi. Bu özellik, İngilizce sürümde bulunuyordu ve kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyordu. Bard üzerindeki “G” simgesine tıklandığında, Bard cevabı okuyarak bununla ilgili web üzerinde içerik olup olmadığını değerlendiriyor.

Bu sayede kullanıcılar, Google Aramalar aracılığıyla bulunan destekleyici veya çelişen bilgilere ulaşarak daha fazla bilgi edinebilecek. Zira yapay zeka modelleri ne kadar gelişmiş olsalar da halen yanlış bilgiler verebiliyorlar. Double Check özelliği ile bunun önüne geçilmiş olacak. Google Gemini Türkçe dil desteği sayesinde Türkçe kaynak taraması da yapılabilecek.

Görsel oluşturma gibi önemli görevler için de Google kolları sıvadı. Daha önceden Midjourney ve Stable Diffusion gibi yapay zeka araçları kullanılıyordu. Ancak Google, yapay zeka görsel üretim alanında önemli adımlar atarak Bard’ı güncelledi ve kendi Google ImageFX görsel üretim aracını tanıttı. Bu sayede Bard çok daha yetenekli hale geldi.

Gemini yapay zekasını denemek isteyen kullanıcılar, bu bağlantıyı ziyaret ederek yapay zekanın Türkçe dil desteğini deneyebilirler. Google, Türkçe dil desteği ile Gemini Pro yapay zekasını kullanıcılarına sunarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Google Gemini Türkçe dil desteği ile çok daha fazla kullanıcıya ulaşacak.

Bu güncellemeler, Google’ın yapay zeka teknolojilerindeki liderliğini pekiştiriyor ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik önemli adımların atıldığını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google yapay zekaya öncülük edecek firmalar arasında mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!