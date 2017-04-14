Google Fotoğraflar Videoların Stabilizasyonlarını Geliştirecek

Google Fotoğraflar Videoların Stabilizasyonlarını Geliştirecek

14 Nisan, 2017 Uygulama 0 yorumlar

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Google Fotoğrafların bir çok kullanıcısı var ve hizmet hem rakiplerine göre çok daha avantajlı şeyler sunuyor hem de kendisini sürekli olarak yeniliyor.

Artık Google Fotoğrafların mobil uygulaması telefonun kamerası ile çektiğiniz videoları otomatik olarak stabilize edecek.

Bir çok akıllı telefon modeli video çekerken optik görüntü stabilizasyonu sağlıyor bu sayede çekim daha akıcı oluyor. Ancak bazı telefonlarda donanım olarak bu özellik yok ve bunun yerine yazılımsal olarak bazı çalışmalar var. Bu fotoğrafta işe yarıyor olsa da videoda bazen saçmalıyor. Fotoğraflar uygulaması bunu video çekildikten sonra yapmaya başladı ve bu konuda oldukça iyi gözüküyor.

Uygulamanın ne kadar başarılı olduğunu alttaki buradaki linkten anlayabilirsiniz.

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