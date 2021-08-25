Genel
Google Etkinlik Geçmişine Şifre ile Koruma Nasıl Yapılır?
Google, hesabınızı ve özel kişisel verilerinizi yönetmenize yardımcı olacak birçok araç sunar ve bu araçlardan birine Google Etkinliğimi ekleyebiliriz. Bu araç aracılığıyla, Google Arama ve Google Play’den Android uygulamalarınıza, YouTube etkinliğinize ve Google Haritalar’daki konum geçmişinize kadar Google’ın hizmetlerini nasıl kullandığınız ve gezindiğiniz konusunda topladığı her şeyi görebilirsiniz. Google’ın ne aradığınızı veya neyle ilgilendiğinizi daha iyi tahmin etmesinin uygun bir yolu ve geçmiş etkinliklerinizi tekrar gözden geçirmeniz için bir seçenek. Yine de, birisi bilgisayarınıza veya hesabınıza erişirse bu portala bir koruma katmanı eklemek isteyebilirsiniz. Parola doğrulaması ekleyerek Google Etkinlik geçmişinizi koruyabilirsiniz.
Google Etkinlik Geçmişini Bir Şifre ile Nasıl Koruruz?
- Kullandığınız bir web tarayıcısından myactivity.google.com adresine giriş yapın.
- Sol üst köşede bulunan Google Etkinliğim logosunun yanında bulunan menü simgesine dokunun ve diğer seçeneklerini görüntüleyin.
- Açılan menüden Etkinlik Kontrolleri seçeneğini seçin.
- Web ve Uygulama Etkinliği, Konum Geçmişi ve YouTube Geçmişi bölümlerinin altında bulunan Etkinliği Yönet bölümünü göreceksiniz. Etkinlik geçmişini yönetmek istediğiniz Etkinlik yönet bağlantısına dokunun.
- Açılan yeni sayfada Etkinliğim Doğrulamasını Yönet seçeneğini seçin.
- Açılan pencere de Ek Doğrulama İste seçeneğini seçin ve Kaydet düğmesini seçin.
- Bu işlemlerde sonra sayfa yenilenecek ve sizden Google hesabınızda tekrar oturum açmanızı isteyecek.
- Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra, tüm geçmişinizi görmeniz ve herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde sayfanın altında bulunan doğrula düğmesine tıklamanız gerekmektedir.
- Etkinlik geçmişinizi görüntülemek ve değişiklik yapmak için Google Şifrenizi yeniden girmeniz yeterlidir.
Bu adımları uygulayarak kolayca tüm etkinlik erişimini şifre ile koruma altına alabilirsiniz.
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Kişisel verilerinizi ve çevrimiçi hesap bilgilerinizi korumak zamanımızda çok önemlidir ve Google Etkinlikleri bunu yapmanın yalnızca bir yoludur. Ayrıca herkesi mümkün olan her yerde ve her zaman iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini kullanması ve daha güçlü oturum açma bilgilerini oluşturmak ve saklamak için iyi bir parola yöneticisi kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Kullanacağınız parola yöneticisinin güvenilir olmasına ve Chromebook’lardan Bilgisayar’lara, IOS’tan Android’e kadar çeşitli ve kullanılabilir durumda olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.
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Genel
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Önümüzdeki günlerde okula dönmenin heyecanını yaşayacak olanlar için teknoloji dolu bir liste hazırladık. Sizin için oluşturduğumuz liste:
İçindekiler
HUAWEI Matebook D15 15.6″/i5-10210U/8GB RAM/256 GB SSD/Full-HD Win10 Laptop
Tam bir öğrenci dostu olan bu bilgisayarı okul işlerinize ve genel kullanımınıza çok uygun. İçerisinde onuncu nesil Intel i5 işlemcisiyle birlikte rahat bir kullanım sunuyor. 8GB RAM ve 256GB SSD ile hızlıca veri aktarımı yapmakta mümkün. İnce çerçevelere sahip olan 15.6 inç ekranı ve yazımı rahat olan klavyeli bu Matebook D15’e göz atmak ve 5999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!
HP 197Q9EA/ 250-G7/ i3-1005G1/ 8GB Ram/ 256 GB SSD/ 15.6″/ Windows 10
HP’nin orta seviyede konumunda bulunan bu laptop ile günlük işlerinizi yapmak çok kolay. İçerisinde onuncu nesil i3 işlemcisiyle beraber gelen bu bilgisayar 8GB RAM ve 256GB SSD’yi bünyesinde barındırıyor. Tam boy klavyesinin olmasının avantajıyla sizde bu HP modeline göz atmak ve 3999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!
SAMSUNG Galaxy Tab A7 10.4″ Tablet
Tabletler her öğrenci için büyük önem taşır. Bilgiayarlardan daha esnek bir şekilde kullanım kolaylığı sağlayan tabletlerde ders çalışmak, not almak ve oyun oynamanın zevki bir başkadır. Samsung’un Galaxy Tab A7 modeli ise bu işler için çok uygun duruyor. 10.4 inçlik ekranı sayesinde tüm işlerinizi rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yalnızca 7mm kalınlığı ve 476 gram ağırlığıyla taşıması oldukça kolayken 7040 mAh bataryası sizi gün içerisinde yalnız bırakmıyor. Eğer sizin de ilginizi çektiyse Samung Galaxy Tab A7’ye göz atmak ve 1609TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!
SAMSUNG Galaxy A72 128GB Akıllı Telefon
Öğrencilerin olmazsa olmazı da telefonlarıdır. Telefonlar en iyi yardımcılarıdır. Sadece oyun oynamak değil dersleri hakkında birçok notları da telefonlarında tutarlar. Bu konuda da Samsung Galaxy A72 onların yardımına koşuyor. 6.7 inçlik büyük ekranı, stereo hoparlörü, arka taraftaki dörtlü kamerası ile dikkat çekiyor. İçerisindeki Snapdragon 720G işlemcisi sayesinde tüm işlerinizi rahat bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor. Eğer siz de Samsung Galaxy A72’ye göz atmak ve 5100TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!
LENOVO 81X7001XTX IdeaPad 3/ i5-1135G7/ 8GB Ram/ 256GB SSD/ 14″ HD/ Win10
Listemizdeki bir diğer dizüstü bilgisayar ise Lenovo Idepad 3. Şık tasarımının yanında en yeni 11. Nesil i5 işlemcisini sizlerle buluşturuyor. 8GB RAM ve 256GB SSD ile tüm gün yanınızda dolaştırabilirsiniz. 14 inç kompakt ekranı sayesinde kolay kullanım sunan bilgisayarın ekranı Full HD olmasıyla keskin görüntüler sağlayabiliyor. Eğer sizde bu Lenovo modeline göz atmak ve 5999TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!
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Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefonlar
WhatsApp, Android’de Renklerini Değiştiriyor
WhatsApp, Android uygulamasında birçok rengi değiştiriyor! Değişiklikler çoğunlukla, mesaj baloncukları için farklı bir renk (hem açık hem koyu tema için geçerli), gönder düğmesi arka planı ve durum çubuğunun rengi uygulama araç çubuğu ile aynı renk oluyor.
Aydınlık tema için ana sayfasında durum çubuğunun rengi uygulama araç çubuğu ile aynı renk olarak güncelledi.
Bunların dışında yeni renge sahip olan başka öğelerde mevcut: durum güncellemeleri için profil resminin çerçeve rengi ve varsayılan duvar kağıdının rengi artık daha koyu. Sohbet paylaşım sayfasında da yeni simgeler ile düzenlenmiş. Beta test kullanıcıları için yeni renklerin güncellemesi yayınlandı.
Yeni tasarımlar ile renk değişiklikleri şu an için sadece Android cihazlarda geçerli. Android 2.21.18.1 Beta sürümü yüklü olan kullanıcılar yeni tasarımlara ve renk değişikliklerine ulaşabilecek.
WhatsApp Pay Testleri Başladı!
Tasarım özelliği dışında kullanıcıların uygulamasında WhatsApp Pay aracılığıyla para göndermeleri için bir kısayol düğmesi üzerinde çalışıyor. Bu işlev, beta test kullanıcıları için mevcut ve gelecekteki bir güncellemede tüm kullanıcılara sunulacaktır. WhatsApp Pay, Android 2.21.17 WhatsApp Beta sürümünde mevcut.
WhatsApp Pay kısayol düğmesi, çıkartma ve kamera düğmeleri arasında olacak ve erişimi çok kolaylaştıracak. Şimdilik, kullanıcılar WhatsApp üzerinden para göndermek istiyorsa, “+” düğmesini ve ardından “Ödeme” düğmesini tıklamaları gerekiyor.
Bazı beta test kullanıcılarına göre, bu özellik Hindistan’da birkaç gündür mevcut ancak görünüşe göre dünden itibaren daha fazla kullanıcıya ulaştığı söylenmekte.
Şimdilik, WhatsApp Pay, yalnızca Hindistan ve Brezilya’da, insanların çoğunluğunun arkadaşlarıyla, aileleriyle ve işletmelerle sohbet etmek ve aynı zamanda ürün satın almak için kullandığı iki ülke olan yavaş bir lansmana sahip.
Masaüstü Beta Sürümleri İle Yeni Ses Özelliklerine Kavuşuyor
Kullanıcıların yeni özellikleri test etmesine olanak tanıyan WhatsApp Masaüstü için bir beta programı başlatıyor. Windows ve macOS için kullanılabilen beta sürümünü yükleyerek beta programına katılabilirsiniz.
Masaüstü sürümünü ilk yüklediğinizde, resmi olarak bir beta test kullanıcısı olursunuz ve tüm beta güncellemelerini otomatik olarak alırsınız. En güncel beta şu anda 2.2133.1’dir. Yeni beta güncellemesinde sesli mesajları kaydederken yeni bir deneyim olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar sesli mesaj kaydederken dalga formlarını görmenin yanı sıra mesajı duraklatıp göndermeden önce sesi dinleyebiliyor. Web sitesi, bu özelliğin iOS için WhatsApp’ta da geliştirilme aşamasında olduğunu söylüyor.
Masaüstü beta sürümü periyodik olarak güncellemeler alır. Bazı sorunlarla karşılaşırsanız geri bildirim göndererek bildirmelisiniz. WhatsApp Masaüstü Ayarları > Bize Ulaşın bölümünden iletişime geçebilirsiniz. Neler olduğunu anlamalarına yardımcı olabilecek herhangi bir ekran görüntüsünü ekleyin ve raporu gönderebilirsiniz.
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