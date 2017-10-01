Google’ın Yeni Uygulaması Eski Tabletleri Tekrar Kullanmayı Hedefliyor

Google yayınladığı Family Link uygulaması ile ebeveynlerin eski Android cihazlarını güvenle çocuklarına verebilmesini sağlıyor.

Ebeveynlerin sadece çocukları için bir Google hesabı oluşturması ve uygulamayı indirmesi yeterli. Servis bugüne kadar davetiye sistemi ile çalışıyordu ancak bugün Play Store’da yayınlandı.

Family Link ile ebeveynler çocuklarının Play Store üzerinden uygulama indirmelerine izin verebiliyor ya da engelleyebiliyor. Ayrıca çocukların kullandıkları uygulamaları ve kaç saat kullandıklarını görebiliyor. Cihazın kullanım süresi belirlenebiliyor ya da uzaktan kullanıma kapatılabiliyor.

Family Link özelliği direkt olarak Amazon’un çocuklara uygun Fire tabletlerini hedef alıyor. Amazon’un tabletleri her zaman ebeveynlere, çocukların tablet kullanımı konusunda tam kontrol sağlıyor. Uygulama, çocuklar için Nougat ve üzeri sürümlerde ayrıca bazı Marshmallow cihazlarda kullanılabiliyor. Aileler Family Link uygulamasını ise Kit Kat ya da üzeri sürümlerde veya iPhone için iOS 9 ve üzeri cihazlarda kullanabiliyor.