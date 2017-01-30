Google, Eski Bir Mülteci Krizine Atıf Yapan Doodle Yayınladı

Google bugün Amerika’da Fred Korematsu’nun doğum gününü kutlayan bir Doodle yayınladı ve bu doodle farklı bir anlam daha içeriyor.

Google’ın yayınladığı Doodle’ın konusu olan Fred Korematsu, İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan mülteci problemine çözüm olan isimdi. Donald Trump’ın imzaladığı kanundan sonra günlerdir mülteci protestoları Amerika’nın dört bir yanında sürüyor. Fred Korematsu’nun doğum günü için hazırlanan doodle bu yüzden daha bir anlamlı.

İkinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan Pearl Harbor olayından sonra Amerikan Başkanı Franklin D. Roosvelt 9066 no’lu kanunu imzalayarak Japon kökenli 120.000 Amerikalıyı evlerinden çıkarmanın ve askeri kamplara yerleştirmenin yolunu açmıştı. 1919 yılında Oakland’da doğan Fred Korematsu ise kamplarda yaşamayı reddederek kaça hayatı yaşamayı tercih etmişti. Korematsu’nun insan haklarına olan bu katkılarından dolayı 2011’den itibaren 30 Ocak Fred Korematsu Sivil Hakları Günü olarak kullanılıyor. 1998 yılında Korematsu Bill Clinton’ın elinden Başkanlık Madalyasına layık görüldü.

30 Mart 2005 tarihinde Korematsu 86 yılında hayatını kaybetti. 2009 yılında ise sivil haklarını savunmak ve tüm toplulukların sivil özgürlüklerni geliştirmek için Fred T. Korematsu Institute kuruldu.