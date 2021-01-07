Google en sonunda iOS uygulamalarını güncellemeye başlıyor

7 Aralık’tan beri iOS uygulamalarını güncellemeyen Google, yeni gelen bilgilere göre yakın zamanda güncellemeleri getirmeyi planlıyor.

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Kasım sonlarına doğru Apple, geliştiricilerin kendilerine ne tür bilgiler göndermesi konusunda bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre, App Store’un yakın zamanda kullanıcılara gizlilik uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmaya başlayacağından bahsediliyordu. Bunu ise her bir uygulamanın sayfasında uygulamanın onlardan toplayabileceği bazı bilgileri ve bunların ne için kullanılabileceğini görmelerine izin vererek yapacaktı.

Yine bu açıklamada uygulamaların Gizlilik kısmında bu bilgilerin olduğu ve 8 Aralık’tan itibaren yeni uygulamaların ve uygulama güncellemelerinin bu bilgileri vermesi gerektiği söyleniyordu. Ama ilginç bir şekilde Google Aralık 7‘den beri hiçbir iOS uygulamasını güncellememişti. Dolayısıyla iOS uygulamaları için Apple firmasına vermesi gereken gizlilik raporlarını verememişti.

Google’ın uygulamalarını güncellememesinin ardından sözü geçen bilgileri Apple’a vermemek için bunu yaptığı söylenmişti. Ancak şimdi TechCrunch sitesine göre ise Google, Apple’a topladığı bilgileri ve nasıl kullandığının bilgilerini yollayacak. Ama bu duruma karşı çıkılmıyorsa, Google firmasının 7 Aralık’tan beri uygulamalarını neden güncellemediği hala meşru bir soru.

Aslında görülene göre firma 7 Aralık’tan sonra iki uygulamasına güncelleme getirdi. Ancak gerekli bilgileri Apple’a yollamadı. Çünkü TechCruch’ın ilettiğine göre Google çalışanlarının bir çoğu da tatilde olmasından dolayı firma Aralık sonu ve Ocak başı gibi “code freeze” statüsüne giriyor. Yani çalışanlar işte olmadıklarından ötürü firma, acil bir çözüm gerektirebilecek işlemlerini durduruyor.

Salı günü bir Google yetkilisinin açıkladığına göre ise firma, yeni gizlilik etiketlerini uygulamalarına gelecek hafta veya ondan sonraki hafta ekleyecek. Dolayısıyla şirketler ve genel anlamda her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini de buraya önemli bir not olarak düşmekte fayda var.