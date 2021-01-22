Google Duo, GMS sertifikası olmayan telefonlarda çalışmayacak
Google’ın Skype benzeri görüntülü görüşme hizmeti Google Duo, nisan ayından itibaren Google Mobil Hizmetleri (GMS) sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak. Benzer bir kararı Mesajlar uygulaması için de alan Google, görünüşe bakılırsa bizzat lisanslamadığı cihazlara karşı daha agresif tavırlar takınmaya başlıyor.
İlginizi çekebilir: Google, Avustralya’da arama motoru hizmetini kapatabilir
Google Duo, sertifikasız Android cihazlara veda ediyor!
XDA Developers ekibi tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Google’ın görüntülü görüşme uygulaması Duo nisan ayında GMS sertifikasına sahip olmayan cihazlarda çalışmayı durduracak. Hatırlayacak olursanız birkaç gün önce, benzer bir kararın Google Mesajlar’da da uygulamaya konulacağı ortaya çıkmıştı. XDA ekibi tarafından Mesajlar’ın kodlarında yapılan incelemeler ışığında 31 Mart’tan sonra uygulamanın artık GMS sertifikalı olmayan cihazlarda çalışmayacağı anlaşılmıştı.
Google Duo uygulamasının back-end taraftaki kodlarında yapılan incelemeler ışığında tespit edilen birtakım notlarda da, açıkça “Desteklenmeyen bir cihaz kullandığınız için Duo yakında bu cihazdaki hesabınızı iptal edecek.” uyarısı yer almakta. Bu arada Google, görüşme kayıtlarını kaybetmek istemeyen kullanıcılara da küçük bir güzellik yaparak, kayıtlarını indirmeleri için 14 gün ek süre tanıyacak.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
GMS nedir, neden bu kadar önemli?
Şimdilik Google konuyla alakalı resmi bir açıklama yapmadı, bu nedenle Duo ve Mesajlar’ın GMS sertifikası bulunmayan cihazlarda neden desteklenmeyeceği bilinmiyor. Ancak GMS’nin var olma amacına kısa bir göz atarak, bunu kolaylıkla anlayabiliriz. GMS yani Google Mobil Hizmetleri, Google tarafından kullanıcılara sunulan bütün mobil hizmetlerin ve uygulamaların bir arada paketlendiği bir hizmettir. Şu önemli notu düşmemizde de yarar var; GMS, Android işletim sisteminden bağımsız bir yapıda çalışır, yani her Android’li telefon otomatikman GMS sertifikalı demek değildir.
Android üreticilerinin, GMS sertifikalarına sahip olabilmek için Google’dan ayrıca özel bir lisans almaları gerekiyor. Sadece Android işletim sisteminin o telefonda bulunması yeterli olmuyor. GMS sertifikası olan bir Android telefon, gizlilik ve güvenlik bakımından Google’ın gerekli tüm testlerini geçmiştir ve o cihazda önyüklü olarak hiçbir zararlı yazılım bulunmadığı Google tarafından teyit edilmiş demektir. GMS sertifikası olmayan cihazda ise bunun tam tersi, o cihazın Google tarafından güvenilirliği teyit edilmemiştir.
Bu sebepten ötürü, Google bizzat güvenilir olarak sınıflandırmadığı cihazlarda Mesajlar ve Duo gibi doğrudan kullanıcıların özel olarak mesajlaşıp görüşebildiği uygulamalarını desteklemek istemiyor.
Google, Avustralya’da arama motoru hizmetini kapatabilir
Google, kendilerini içerikleri için haber yayıncılarına ödeme yapmak zorunda bırakacak yasa tasarısından dolayı Avustralya’dan çekilmeyi düşünüyor. Firma sadece Google Haberler’de yayınlanan haber makaleleri için değil arama motorunda gösterilen haberlere bağlantı vermek ve pasajları göstermek için ödeme yapmaya zorlandığını iddia ediyor.
İlginizi çekebilir: Google Mesajlar, GMS sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak
Avustralya yönetimi Google’ın açıklamalarına tepkili
Google Avustralya ve Yeni Zelanda Başkan Yardımcısı Mel Silva, Avustaralya Senatosu Ekonomi Yasama Komitesi’nde şu açıklamalarda bulundu: Kurallar bu haliyle yasalaşacak olursa bu bize Google Search’ü Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka seçenek bırakmıyor. Mevzuata detaylı bir şekilde baktıktan sonra, finansal ve operasyonel risklerle ülkede bir hizmet sunmaya devam edebilmenin bir yolunu görmediğimiz sonucuna vardık.
Yasayı hazırlayan ACCC-Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’ndan ağustos ayında yapılan açıklamaya göre bu yasa tasarısı Google’ın arama motoru hizmetini kapsamaması gerekiyordu. Firma haziran ayında yaptığı açıklamada Google Haberler üzerinde yayıncılara ödeme yapmayı taahhüt ediyordu. Avustralya, Almanya ve Brezilya’daki yayıncılara ödeme yapma programını duyurmuştu. Ancak ACCC, yasa tasarısının Avustralya haber medyası işletmeleri ile dev internet firmaları arasındaki pazarlık gücü dengesizliğini ele aldığını düşünüyor.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise: “Tehditlere yanıt vermiyoruz. Avustralya Devleti ülkede yapabilecekleriniz için kuralları koyar. Bu da bizim parlamentomuzda yapılır. Avustralya’da işler böyle yürüyor” dedi. Ülkedeki resmi raporlara göre ülkedeki çevrimiçi aramaların en az %94’ü Google’ın servisleri üzerinden gerçekleştiriliyor.
Facebook da benzer davranarak haberlerinin Avustralya’da paylaşılmasını engelleyebileceğini belirtiyor. Ülkede gelinen şu noktada internet devi ve Avustralya yönetimi arasındaki anlaşmazlık devam edecek belki de Google’ın ülkeden çıkmasıyla sonuçlanacak gibi.
Sizler için hazırladığımız Hepsiburada ve Trendyol alışveriş listelerine bakabilirsiniz.
Google Mesajlar, GMS sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak
Google tarafından geliştirilen Mesajlar uygulaması, nisan ayından itibaren GMS (Google Mobil Hizmetleri) sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak. Bu değişiklikten, özellikle ABD ambargosu altında piyasaya çıkan Huawei telefonların etkileneceği belirtiliyor. Zira Huawei’nin telefonlarında Android işletim sistemi olsa da, ambargo nedeniyle GMS sertifikası bulunmadığı için teknik olarak bu cihazlar sertifikasız durumdalar.
İlginizi çekebilir: Honor Google Hizmetleri çalıştırabilecek bir telefon serisi üretiyor
Android işletim sistemli telefonlardaki yerleşik mesajlaşma uygulamalarına alternatif olarak geliştirilen Google Mesajlar, RCS ve uçtan uca şifreleme gibi işlevsellik ve güvenlik odaklı özellikleri sayesinde popülaritesini son zamanlarda artırmaya başladı.
Bizzat Google tarafından geliştirildiği için gönül rahatlığıyla güvenlik endişesi olmadan telefonlarımızda kullanabildiğimiz Mesajlar’a mart ayından itibaren yeni bir değişiklik eklenecek. XDA Developers ekibinin aktardığı bilgilere göre, Google Mesajlar 31 Mart 2021’den sonra sertifikasız Android cihazlarda çalışmayı durduracak.
Sertifikasız cihazların ne olduğuyla ilgili tam olarak bilgi sahibi değilseniz, kısaca şöyle özetleyebiliriz; bazı cihazlar, Android işletim sistemiyle çalışmalarına rağmen Google Mobil Hizmetleri (GMS) lisansına sahip değiller, yani bir başka deyişle Google tarafından güvenilir olarak sınıflandırılmıyorlar. İşte Google’ın güvenilir olarak sınıflandırmadığı böyle cihazlara kısaca “sertifikasız” diyebiliyoruz.
Google Mesajlar, şimdiye kadar sertifikasız cihazlarda çalışabiliyordu
Normalde GMS sertifikalı cihazlarda Google’ın uygulamaları ön yüklü olarak geliyorken, sertifikasız cihazlarda ise Google’ın uygulamaları bulunmuyor. Fakat Google Mesajlar uygulaması, Google hesabı gerektirmediği için şimdiye kadar GMS sertifikası olmayan cihazlarda bile çalışabiliyordu. İşte 31 Mart’tan itibaren bu durum değişecek ve Google’ın Mesajlar uygulaması artık GMS sertifikasına sahip olmayan cihazlarda kullanılamayacak.
Sertifikasız cihazlara, Huawei’nin Mate 30 ve Mate 40 gibi ABD ambargosu altında piyasaya sürülen telefonlarını örnek verebiliriz. Sadece Huawei telefonlar da değil; globalde satılmamasına rağmen Çin’den getirilen ve doğal olarak GMS sertifikası olmayan telefonlar da piyasada satılmaktalar. İşte Google’ın Mesajlar uygulamasıyla ilgili aldığı karar, bu tarzdaki telefonların tamamını kapsıyor.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Google Chrome 88 yayınlandı: FTP ve Flash Player’a elveda!
Google Chrome tarayıcının bu hafta yayınlanan 88. sürümüyle beraber, tarayıcıya önemli iyileştirmeler ve değişiklikler eklendi. Yeni sürümde Google, Chrome’dan Adobe Flash Player ve FTP desteğini kaldırdı, bununla birlikte de karanlık modun kapsama alanını genişletti.
İlginizi çekebilir: Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor
Hepimizin bilgisayarında var olan ve hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen Chrome tarayıcı, yeni özelliklerle güvenliğini ve işlevselliğini artırmaya devam ediyor. Tarayıcının geliştiricisi Google, bu hafta Chrome’un 88. sürümünü yayınladı. 88. sürümüyle beraber Adobe Flash Player desteği resmen bitirilen Google Chrome, FTP teknolojisini de artık desteklemeyecek.
İşte 88. sürümüyle Chrome tarayıcıda yapılan önemli değişiklikler:
Karanlık mod desteği geliştirildi
Bildiğiniz gibi Google Chrome, epey bir süredir Windows 10’da bulunan karanlık mod özelliğini varsayılan olarak destekliyor. Yani siz Windows 10’un Ayarlar kısmından sistem temanızı karanlık mod yaptığınızda Chrome da otomatikman siyah ağırlık renk tonlarına bürünüyor. Google Chrome tarayıcının 88. sürümündeyse bu karanlık mod desteğinin kapsama alanı genişledi.
Bundan böyle Google Chrome’un yerleşik Ayarlar, Yer İşaretleri, Geçmiş, Yeni Sekme gibi kendi içindeki sayfalarındaki kaydırma çubuğuna varana kadar, önceden karanlık modu desteklemeyen birçok yer karanlık modla uyumlu olacak. Web siteleri ise şimdilik Chrome’un 88. sürümündeki karanlık mod iyileştirmesinden etkilenmeyecek.
Adobe Flash Player’a veda!
Adobe’nin 31 Aralık 2020’den itibaren desteklemeyi resmen bıraktığı Flash Player, Google Chrome 88. sürüm güncellemesiyle beraber tarayıcıdan tamamen kaldırıldı. Artık Flash ile yazılan web siteleri Chrome tarayıcıyla uyumlu çalışmayacak ve tarayıcıda desteklenmeyecek.
Bu ayın sonlarında Microsoft da benzer bir hamle yaparak Flash’a darbe vuracak ve böyleliklebir dönemin sonu resmen gelmiş olacak.
FTP desteği kaldırıldı
Google Chrome tarayıcının 88. sürümünde FTP (File Transfer Protocol) desteği kaldırıldı. Bu, artık ftp:// ile başlayan URL’lerin Chrome’da desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Doğrusunu isterseniz FTP, bilgisayar ile sunucu arası veri aktarımını şifrelemediği için Chrome’dan kaldırılması çok da sürpriz olmadı. Google, esasında uzun bir süredir FTP desteğini kaldırmak için çeşitli çalışmalar yapıyordu, en azından böyle bir planı olduğunun sinyallerini vermişti.
Bu hafta yayınlanan 88. sürüm güncellemesiyle beraber Google’ın çalışmaları hayata geçmiş oldu. Dolayısıyla bilgisayarınızda FTP kullanmak istiyorsanız mecburen harici bir FTP istemcisi kullanmanız gerekiyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 22 saat önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 5 gün önce
Dolandırıcılar “Aşı sıranız geldi” mesajlarıyla kandırıyor
Yeni Apple MacBook Air daha da ince ve hafif olabilir
Google Duo, GMS sertifikası olmayan telefonlarda çalışmayacak
Lancia, premium bir marka olarak geri dönebilir!
Honor CEO’su Intel ve Qualcomm ortaklıklarını duyurdu
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.