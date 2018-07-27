Google Drive, 1 milyar kullanıcıya ulaştı!

Google, 1 milyar kullanıcı sayısını geçen platformları arasına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Bulut servisi Drive; Gmail, Chrome, Maps, YouTube, Android ve Play Store‘un arasına katılıyor.

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Haber, San Francisco‘daki Google Cloud Next konferansında duyurdu. Bu sayıya hangi gün ulaşılacağı belli olmasa da, bu şirket için çok önemli. Şirket, genelde bulut servisi hakkında fazla açıklama yapmıyor. Geçen yıl, serviste 2 trilyon dosyanın saklandığı ve 800 milyondan fazla aktif kullanıcının olduğu açıklanmıştı.

Google Drive, hangi hizmetleri sunuyor?

Şirket, son 12 ayda, Drive‘ın yeteneklerini ve iş odaklı özelliklerini genişletmişti. Kurumlar için Team Drivers ve Drive File Stream hizmetleri sunulurken, tüm kullanıcılar makine öğrenme özelliklerine ulaşabiliyorlar. Ayrıca Drive merkezli yedekleme ve senkronizasyon aracına tüm PC ve Mac kullanıcıları ulaşabiliyor.