Google Docs’un Mobil Uygulaması Yeni Güncellemesiyle Daha Güçlü

Google şemsiyesi altındaki ürünler ve servisler genel olarak çok sık güncelleme almıyor ancak teknoloji devi bu haftayı güncellemelerle geçirdi.

Google bu hafta ilk olarak beş yıldır güncellemediği Voice uygulamasına büyük bir güncelleme getirdi ve uygulama içerisinde ne varsa değiştirdi. Teknoloji devi daha sonra Gmail servisi ile JavaScript koduna sahip eklentilerin gönderilmesini yasakladı. Bugünde Docs ve Sheets uygulamalarına güncellemeler getirdi.

G Suite blogundan yapılan açıklamaya göre Android telefon ve tablete sahip kullanıcılar doküman içerisindeki metini istediği yere sürükleyip bırakabilecek. Ayrıca Başlıkları ve Açıklamaları ayarlayabilecek. Bunların dışında kullanıcılar görsellerin çerçevelerini metinden oluşturabilecek.

iOS kullanıcıları da başlık ve açıklama gibi ek özellikleri kullanabilecek.Kullanıcılar ayrıca dokümanlarına sayfa numaralarını ekleyebilecekler ve bu numaraların fontunu ve rengini ayarlayabilecekler. Sheets kullanıcıları da artık çeşitli kenarlıkları ekleyebilecek. Güncelleme hem iOS hem de Android için yayınlanmış bulunuyor.