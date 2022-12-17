Bilmeyenler için, Apple, iOS 15 ile birlikte Dijital Kimlikleri Cüzdan uygulamasında saklamaya başladı. Bu özelliğin hayata geçmesi çokça zaman aldı, birden fazla güncelleme ve çok sayıda beta testi yapılması gerekti. Şimdilik bu özellik ABD’nin üç eyaletinde yayında ve kullanıcıların ehliyet gibi dijital kimliklerini uygulamada saklamalarına olanak tanıyor. Başka bir Amerikan teknoloji devi Google şimdi aynı protokolü Google Cüzdan uygulaması için de yapmak istiyor. Arama devi, uygulamada dijital kimlik kartlarının beta testlerini yapıyor. Apple’ın bu özelliği şimdlik Maryland, Colorado ve Arizona’da kullanılabiliyor. Google, Apple’ın ayak izlerini takip ederek Maryland’de yeni özelliğin testlerini yapıyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Google Cüzdan, Kişisel Kimlikler İçin Apple’ı Örnek Alacak

Rapor, bir kullanıcının ekran görüntüleri sayesinde The Verge’den geliyor. Görüntüler, Google Cüzdan’a yeni bir kimlik kartı eklemek için gereken süreci gösteriyor. Kimlikleri kaydetmek için, öncelikle kimliğin ön yüzünü taramak, ardından arka yüzünü taramak gerekiyor. Bundan sonra kullanıcılar yüzlerinin kısa bir videosunu çekerek kaydedilen kimlikle eşleşmeyi hedefliyorlar. Tüm bu adımlar yerine getirildikten sonra, belgeler onay için gönderiliyor. Görüntüleri sızdıran kullanıcı, tüm bu aşamalardan sonra Google Play Hizmetleri beta sürümünün en son güncellemesini kullanarak kimlik kartını eklemeyi başardı. Google’ın kullandığı aşama ve yeni özelliğin dağıtım projesi, Apple’ın Kimlik Kartı stratejisine oldukça benzediğini söyleyebiliriz.

Google Cüzdan Çoktan Yayılmaya Başladı

Bu yeni özelliğin şu an için bazı telefonlarda mevcut olduğu da iddia ediliyor. Eski raporlara göre, yeni Google Pixel telefonları şu anda Google Cüzdan’da Devlet Kimliği desteği sunuyor. İlginçtir ki bu özellik Samsung Galaxy S20’de de mevcut. Yeni beta testi ile Google bu özellik için daha geniş bir dağıtım planlıyor olabilir. Bu özelliği sadece birkaç cihazla sınırlamanın pek mantıklı olmadığını kabul etmeliyiz. Açıkçası, bu yerel düzenleyicilerle eşleştirilmesi gereken bir özellik. Bu nedenle, ilk dağıtımın muhtemelen ABD’deki birkaç bölgeyi kapsayacağını düşünüyoruz. Google, Google Cüzdan’da Dijital Kimliklerin önünü açıyor. Şirket, gelecekteki bir Google Play Hizmetleri güncellemesinde bunun için destek ekleyecek. Google Play Services güncellemesi sayesinde şirket, kullanıcıların Android sürümlerini her zaman güncellemelerine gerek kalmadan önemli özellikleri kullanıma sunabilecek. Google Play Hizmetleri güncellemesi, özelliği ancak ve ancak eski Android 8.0 çalıştıran cihazlara kadar getirebilir. Apple ve Google’ın yanı sıra Samsung da “cüzdan pazarına” giriş yapmayı planlıyor. Şirketin bu özelliğe nasıl yaklaşacağı da merak konusu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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