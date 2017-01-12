Google Çocuklar için Ücretsiz Animasyon Uygulamasını Güncelledi

Google’ın çocuklar için ücretsiz olarak yayınladığı animasyon uygulaması yeni güncellemeyle beraber artık 3 boyutlu olarak çalışabiliyor.

Google’ın uygulaması önceden iki boyutlu karakter yerleştirme üzerineydi. Basit grafikli ancak yüksek çözünürlüklü oyun çocukları için oldukça güzeldi. Toontastic 3D uygulaması sofistike 3D animasyon yazılımları gibi değil ancak kullanması oldukça eğlenceli.

Uygulamanın işleyişinde bir değişiklik yok. Çocukların film yapabilecekleri ya da eğlenebilecekleri veya ikisini birden yapabilecekleri animasyon araçları yerli yerinde duruyor. Bir arka plan seçiyorsunuz ve burada yer alan karakterlerle bir hikaye tasarlıyorsunuz bu hikayeye sesler ve hareketler ekliyorsunuz. Çocuklar isterlerse kendi karakterlerini oluşturabiliyorlar ya da kendi seslerini veya görüntülerini kullanabiliyorlar. Arama motoru devi 2012 yılında oyunu geliştiren firmayı bünyesine katmıştı.