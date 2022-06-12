Google Cloud, bir dairenin çevresi ile çapı arasındaki ilişki olarak tanımlanan ünlü matematiksel sabit olan Pi’nin rakamlarını hesaplamada yeni bir dünya rekoru kırdı.

Arama devine göre, bulut bilişim sistemi, geçen yıl İsviçreli araştırmacılar tarafından belirlenen 62,8 trilyon ondalık basamaklı önceki rekoru aşarak, Pi’nin 100 trilyon basamağını hesaplayabildi. Bu, şirketin bu göreve ikinci kez girişmesiydi.

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2019’da büyük teknoloji, o zamana kadar ulaştığı en yüksek nokta olan Pi sayısının 31.4 trilyon basamağını hesapladı. En son sonuçla, 100 Gbps çıkış bant genişliğine sahip makineleri kullanan Compute Engine teknolojisi sayesinde hesaplanan ondalık basamakların kapasitesini sadece üç yılda üç katına çıkarmak mümkün oldu.

Pi irrasyonel bir sayı olarak sınıflandırılır, yani iki tam sayının oranı olarak ifade edilemez, bu nedenle ondalık gösterimi asla bitmez. Matematikçiler binlerce yıldır doğruluğu geliştirmeye çalışıyor, Google’ın bulut bilişim çalışmasında 37 trilyondan fazla rakam kazandığını söylüyor.

İçindekiler Büyük işlem gücü

Büyük işlem gücü

Google Cloud’da Pi’nin 100 trilyon basamağını hesaplamak için Intel Xeon 128 vCPU‘lara ve 864 GB RAM‘e sahip bir n2-highmen makinesi kullanıldı. Cihazda 663 TB depolama alanı bulunuyor ve bunun 515 TB‘ı işlem sırasında kullanılmış.

Big Tech, etkinliğin 14 Ekim 2021’de başladığını ve bu yılın yalnızca 21 Mart’ında tamamlandığını ve toplam 157 gün, 23 saat, 31 dakika ve 7.651 saniye sürdüğünü bildirdi. Sonunda, cihaz tarafından okunan ve yazılan 82 petabayt veri üretildi. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.