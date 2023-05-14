Google Chrome kullanıcıların internette kolaylıkla gezinmesini sağlayan ve yaygın olarak kullanılan bir web tarayıcısıdır. Chrome gibi bir tarayıcı kullandığınızda, web sitelerindeki bazı bilgileri önbelleğine ve çerezlerine kaydeder.

Önbelleği temizlemek tarayıcıyı hızlandırmaya ve bilgisayarınızda depolama alanı açmaya yardımcı olabilir. Bu adım adım kılavuzda, Google Chrome’un önbelleğini nasıl temizleyeceğinizi göstereceğiz.

Bilgisayarınızda Google Chrome tarayıcısını açın.

Tarayıcı penceresinin sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklayın.

Bu bir açılır menü açacaktır. Listeden “Diğer Araçlar “ı seçin.

“Tarama verilerini temizle” düğmesine tıklayın.

Tarama geçmişini, çerezleri ve önbelleğe alınmış görüntüleri ve dosyaları temizlemeyi seçebilirsiniz

“Önbelleğe alınmış görüntüler ve dosyalar “ın yanındaki kutunun seçili olduğundan emin olun.

Önbelleği temizlemek istediğiniz zaman aralığını seçin.

Önbelleği son saat, gün, hafta, ay veya tüm zamanlardan temizlemeyi seçebilirsiniz.

Seçimlerinizi yaptıktan sonra “Verileri temizle” düğmesine tıklayın. Bu, seçtiğiniz zaman dilimi için önbelleği temizleyecektir. Önbellek temizlendikten sonra, değişikliklerin etkili olmasını sağlamak için Google Chrome’u yeniden başlatmalısınız. Tarayıcı penceresini kapatın ve yeniden açın.

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Önbelleği ve çerezleri temizledikten sonra sitelerdeki bazı ayarların silindiğini lütfen unutmayın. Örneğin, oturum açtıysanız yeniden oturum açmanız gerekecektir. Chrome’da senkronizasyonu açarsanız, verilerinizi tüm cihazlarınızda silmek için senkronize ettiğiniz Google Hesabında oturumunuz açık kalacaktır.

Bu basit adımları izleyerek Google Chrome’un önbelleğini kolayca temizleyebilirsiniz. Bunu yapmak tarayıcınızı hızlandırmaya ve performansını artırmaya yardımcı olabilir. Tarayıcınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için önbelleği düzenli olarak temizlemeniz önerilir.