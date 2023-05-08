Pil sağlığı akıllı telefonunuzun pilinin nasıl performans gösterebileceğinin önemli bir göstergesidir, bu kılavuz Android Telefonunuzda Android pil sağlığınızı kontrol etmenize yardımcı olacak. İşte detaylar.

Android cihazınızda pil sağlığını kontrol etmenin birkaç farklı yolu vardır, bazı modeller için biraz farklı olsalar da yöntemler cihazların çoğu için aynıdır.

Android cihazımda pil kullanımını nasıl kontrol edebilirim?

Android akıllı telefonunuzda pil kullanımını kontrol etmek istiyorsanız, bunu telefonunuzdaki Ayarlar uygulamasından yapabilirsiniz. Ayarlar’a gitmeniz ve ardından menüden Pil’i seçmeniz gerekir.

Ardından Pil menüsünden Pil Kullanımı’nı seçebilirsiniz, bu size ne kadar piliniz olduğunu ve son 24 saat içinde pilinizi nelerin kullandığını gösterecektir. Bu size cihazınızın pil durumunu tam olarak vermez, bunun yerine hangi uygulamaların pilinizi kullandığına dair ayrıntılar verir.

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Bu bölümde görüntülenen bilgiler üreticiye göre değişebilir, bazı üreticiler size pil sıcaklığınızı ve daha fazla bilgiyi de gösterecektir.

Pil sağlığını kontrol etmenin bir başka yolu da cihazınızdaki bir kodla ilgilenmektir, bu işlem telefon uygulamasında *#*#4636#*#* girilerek yapılabilir, bu işlem telefonunuzda cihazınızın pil sağlığını gösteren bir test menüsü açar. Ne yazık ki bu özellik tüm cihazlarda çalışmayacaktır.

Samsung cihazlarda pil sağlığını nasıl kontrol edebilirim?

Samsung cihazlarda pil sağlığını kontrol etmek biraz farklıdır, bu işlem Samsung Members uygulaması içinden yapılabilir, bu uygulamayı cihazınıza indirmeniz gerekecektir.

Uygulamayı yükledikten sonra açın ve Yardım Al sekmesini seçin, ardından İnteraktif Kontroller’i seçin, şimdi Pil’i seçin, bu size piliniz hakkında daha fazla ayrıntı verecek ve temel olarak cihazınızdaki pil Sağlığı olan pil ömrünü gösterecektir.

Pil sağlığını kontrol etmek için kullanabileceğim üçüncü taraf uygulamalar var mı?

Android’de, Android akıllı telefonunuzun veya tabletinizin pil ömrü ve sağlığı hakkında size daha fazla ayrıntı verecek bir dizi üçüncü taraf uygulaması vardır.

Cihazınızdaki pili kontrol etmek için popüler uygulamalardan biri AccuBattery’dir, bu ücretsiz bir uygulama ve uygulamanın premium bir sürümü de vardır. Bu uygulama, cihazınızdaki pilin sağlığının nasıl olduğuna dair bir gösterge vermek için kullanılabilir.

Bu uygulama Google Play mağazasından ücretsiz olarak indirilebilir. Android cihazınızın pil sağlığını nasıl öğreneceğinize dair bu kılavuzu faydalı bulacağınızı umuyoruz, herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya bir yorum bırakın. Android pilinizden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın web sitesinde bulabilirsiniz.