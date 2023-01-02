Google, popüler internet tarayıcısı olan Chrome’un güvenliğini artırmak için yeni bir özellik geliştiriyor. Her yeni sürümle beraber yeni güvenlik özelliklerine kavuşan Chrome, internette gezinirken güvenli bağlantılara öncelik veren bir özelliği 2021 yılında kullanıcılara sunmuştu.

Chrome’un tüm sayfaları varsayılan olarak HTTPS protokolü üzerinden yüklemesini sağlayan bu özelliği ilk olarak Chrome 90 sürümünde gömüştük. Chrome, ziyaret edilmeye çalışılan web sitesi, güvenli olarak kabul edilen HTTPS protokolünü desteklemediğinde HTTP’ye geçiş yapıyordu.

Daha sonra Google, Chrome 94 ile ayarlar menüsüne “yalnızca HTTPS” seçeneği ekleyerek Chrome’un güvenlik sistemini bir adım ileriye taşımıştı. Günümüzde birçok tarayıcıda mevcut olan bu seçenek, tarayıcıda görüntülenen web sayfalarını HTTPS protokolüne uygun olanlarla sınırlandırarak kullanıcıların güvenlik sorunu yaratabilecek sitelere girmesini engelliyordu. Kullanıcılara bir bildirim gösterilerek, güvenli olmayan sitelere ziyaret için kullanıcı onayı alınıyordu.

Son gelen haberler Google’ın buna benzer bir özelliği Google Chrome indirmeleri için de kullanıma sunmayı planladığını gösteriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların HTTPS protokolünü desteklemeyen bağlantılardan yapacağı şüpheli indirmelerin sayısının azaltılması planlanıyor!

Yeni Özellik Chrome Kaynak Kodlarında Ortaya Çıktı!

Bu yeni güvenlik özelliği Chrome kaynak kodlarının incelenebileceği Chromium Gerrit platformunda keşfedilen bir kod sayesinde ortaya çıkarıldı. Keşfedilen kod, Google’ın yalnızca HTTPS bağlantılara izin veren güvenlik eklentisinin kapsamının genişleyeceğini ve indirmelerin de yalnızca HTTPS bağlantılardan sağlanacak indirmelerle sınırlandırılabileceğini gösteriyor.

Bunun oldukça önemli bir güvenlik özelliği olduğunu söylemek mümkün. Zira, bazı siteler HTTPS protokolünü destekleseler de, indirmeler için sitede paylaşılan bağlantılar kullanıcıları güvenli olmayan HTTP protokolünü destekleyen sitelere yönlendiriyor ve kullanıcılar farkında olmadan şüpheli indirmeler yapabiliyordu.

Yeni özellikle beraber Chrome kullanıcıların indirmeler için yönlendirildiği siteleri de kontrol ediyor ve HTTPS protokülünü desteklemeyen bağlantılardan yapılacak indirmeleri engelliyor.

Eğer kullanıcılar HTTPS olmayan bağlantılardan yapılacak indirme işlemlerine devam etmek istiyorsa, kullanıcının onayının ardından indirme işlemi başlatılıyor. Yani bu özelliğin kullanılmasının zorunlu olmadığını ve indirme işleminin kullanıcı onayına bağlı olarak gerçekleşebileceğini belirtelim.

Chrome 111 Sürümüyle Gelebilir!

Kullanıcıların indirme işlemlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan bu özelliğin çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkarılan bilgiler, yeni özelliğin Chrome 111 sürümüyle beraber genel kullanıcıya ulaşacağını gösteriyor. Chrome 111 sürümünün, bu yılın Mart ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Chrome’un yeni güvenlik özelliğini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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