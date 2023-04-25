Yapay zeka her geçen gün gelişiyor. Birçok alanda yapay zekadan yararlanıyoruz. Bu alanlardan bir tanesi de fotoğraf. Gerek fotoğraf çekerken gerek fotoğraf düzenlerken yapay zekanın yardımı yadsınamaz. Yapay zeka yüzler ve nesneler gibi özellikleri algılayabiliyor ve görüntünün daha çekici görünmesini sağlamak için parlaklığı, kontrastı, doygunluğu ve keskinliği buna göre ayarlayabiliyor. Ek olarak yapay zeka; gürültüyü, bulanıklığı ve diğer bozulmaları ortadan kaldırarak daha net ve ayrıntılı görüntüler elde etmek için kullanılabiliyor. Hatta bazı AI tabanlı fotoğraf düzenleme uygulamaları, kullanıcıların yüz özelliklerini değiştirmesine, istenmeyen öğeleri görüntüden kaldırmasına veya özel efektler eklemesine olanak tanıyan özellikler sunuyor. Bu bağlamda en gelişmiş firma Pixel 6 serisinden beri Google.

Diğer markalar şimdilik Google’ın peşinden geliyor. Ancak Samsung bir atak yaparak yeni fotoğraf düzenleme uygulamasını piyasaya sürdü. Galaxy Enhance-X adlı uygulama bundan önce 1.0.35 sürümü ile birlikte S22 serisinde mevcuttu. Samsung uygulamayı geliştirerek yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S23 serisi için de çıkardı.

Galaxy Enhance-X; kullanıcıların fotoğraflarını tek bir tıklamayla hızlı ve kolay bir şekilde onarmasına ve geliştirmesine olanak tanıyan uygulama parlaklığı, keskinliği, HDR’ı ve renk ayarlama özelliğine de sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

Uygulama şu anda Galaxy Store’dan indiirlebiliyor. Boyutu ise 85 MB. Uygulamanın ilerleyen zamanlarda daha çok akıllı telefona çıkması bekleniyor.