Google, Chrome ve WebView’den kaynaklanan çökme sorununu düzeltiyor

Android kullanıcıları bazı uygulamalarda çökmeler ve kilitlenme problemi yaşadığını Reddit ve Twitter aracılığıyla duyurdu, ancak Google bu sorunu düzeltiyor. Sorun, Android uygulamalarının web içeriğini görüntülemesine olanak tanıyan Android Sistem WebView adlı bir sistem bileşeninden kaynaklandığı ortaya çıktı.

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Dün birçok Android kullanıcısı aniden cihazlarında uygulamaların çalışmayı durdurduğunu söyleyen bildirimlerin geldiğini gördü. Hata gönderen uygulamaların çoğu aniden durduruluyordu. Gmail, bankacılık uygulamalarından birkaçı, Google Pay ve diğerleri gibi önemli uygulamalarda da aynı şekilde bu sorunlar mevcuttu.

Bazı kullanıcılar, WebView’daki en son güncellemenin kaldırılmasının sorunu çözdüğünü dile getirmiş. Ayrıca Samsung’un resmi ABD destek Twitter hesabı tam olarak bu yönetimin işe yaradığını attığı tweet ile önerdi.

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Google, kullanıcıların Android Sistem WebView 89.0.4389.105 sürümüne ve Google Chrome’u en son sürüme güncellemesini gerektiren bir güncelleme (Her iki güncelleme de Google Play’de mevcut) yayınladı. Gmail için Google Workspace kontrol paneline göre sorunlar Pazartesi öğleden sonra başladı ve yaklaşık yedi saat sürdü. Şirket, sorunlar çözülene kadar masaüstü ara yüzünün kullanılmasını önerdi.