Google Chrome, güvenli olmayan formları doldurmayı engelleyecek
Google, Chrome tarayıcıda kullanıcıların sitelerdeki güvenli olmayan metin kutularına yazı yazmasını engelleyecek bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı.
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Google Chrome, güvenli olmayan formlara karşı uyaracak
Şu anki haliyle Chrome tarayıcının, HTTPS protokolünü kullanmayan web sitelerini ‘güvenli değil’ olarak işaretlediğini biliyoruz; ancak bir site HTTPS olsa dahi, içinde güvenli olmayan yani HTTP protokolünü kullanan, şifrenizi ve kişisel bilgilerinizi yazabileceğiniz formlar barındırabiliyor. İşte Google, Chrome tarayıcının 86 sürümüyle beraber bu konuya da bir düzenleme getirecek.
Google tarafından paylaşılan bilgilere göre Chrome’un 86 sürümünden itibaren kullanıcılar, artık bir sitedeki güvenli olmayan formlardan da haberdar edilecek. Böylelikle örneğin bir alışveriş sitesinin kredi kartı yazma formu eğer HTTPS üzerinden gelmiyorsa, kullanıcılar buna karşı da bilgilenmiş olacak.
Bu noktada Google, kullanıcıların formu doldurmalarını engellemek için iki aşamalı bir yaptırım uygulamayı planladığını belirtti. İlk olarak Chrome tarayıcıdaki otomatik doldurma özelliği, güvenli olmayan form için devre dışı kalacak. Böylece tarayıcıda kayıtlı olan bilgilerinizi istem dışı bir şekilde forma girmemiş olacaksınız.
İkinci olarak o güvenli olmayan formu doldurmaya çalışırsanız, karşınıza sizi uyaran büyük bir pencere çıkacak. Bu uyarı penceresinde kısaca; bu forma kişisel bilgilerinizi girmenin güvenli olmadığı, çünkü sitenin tamamıyla güvenli bir veri akışı sağlamadığı yazıyor. Ayrıca Google Chrome, formu doldurmakta hala ısrarcı olanların tüm risklere rağmen uyarıyı atlamalarına da müsaade edecek.
Chrome aslında buna benzer bir uyarıyı daha önce, sitelerin adının yanındaki kilit simgesine tıklandığında da gösteriyordu; ancak şirket, bu yöntemin kullanıcıları güvenli olmayan formlara karşı uyarmakta başarısız olduğunu ve bu nedenle uyarıları daha gözle görülür hale getireceğini ifade etti.
Mozilla ve Google, Firefox için arama motoru sözleşmesini yeniledi
Mozilla, Firefox tarayıcısının varsayılan arama motorunu en az 3 yıl daha Google olarak kullanmayı sürdüreceğini açıkladı.
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Mozilla Firefox’un arama motoru Google olarak kalıyor
Günümüzde en sık kullanılan internet tarayıcılarının çoğunun varsayılan arama motoru olarak Google’ı kullandığını biliyoruz. Onlardan birisi olan Firefox’un geliştiricisi Mozilla, en az 3 yıl daha internet tarayıcısında tercihini değiştirmeyecek.
ZDNet tarafından aktarılan bilgilere göre Mozilla ile Google’ın imzaladığı, Firefox tarayıcısının varsayılan arama motorunu Google yapan anlaşmanın süresi uzatıldı. İki şirket arasındaki anlaşma normalde bu yılın sonlarında bitiyordu; yeni alınan kararla beraber ise Firefox’un varsayılan arama motoru en azından 2023’e kadar Google olarak kalmaya devam edecek.
Bir Mozilla sözcüsü verdiği demeçte; “Mozilla’nın Google ile arama motoru konusunda ortaklığı devam ediyor ve Google, dünyanın birçok yerinde Firefox tarayıcısında varsayılan arama sağlayıcısı olarak kalmaya devam edecek. Yakın zamanda ortaklığımızı uzattık ve aramızdaki ilişkiler de değişmeyecek.” ifadeleriyle iş birliğinin devam edeceğini duyurdu.
Ayrıca Google’ın, Mozilla’ya anlaşmanın karşılığı olarak yıllık ortalama 400 ila 450 milyon dolar arasında para ödeyeceği tahmin ediliyor. İki şirket arasındaki bu anlaşma şüphesiz Mozilla’ya çok yarayacak. Zira şirket için şu sıralar işler pek yolunda değil. Bir süredir pandemi dolayısıyla şirket gelirlerinde önemli ölçüde azalma yaşanan Mozilla, geçtiğimiz hafta mevcut stratejisini gözden geçireceğini ve bunu takiben 250 çalışanını da işten çıkaracağını duyurmuştu.
Huawei, eski telefonlarında da Google Servisleri’ni kullanamayabilir
Huawei, piyasadaki bütün telefonlarını olumsuz etkileyebilecek bir sorunla karşı karşıya kaldı. Şirket, artık eski telefonlarında da Google Mobil Servisleri’nden mahrum kalabilir.
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Huawei, kendisine verilen lisans süresinin sonuna geldi
Huawei geçen yıldan beri ürettiği yeni telefonlarda, ABD hükümetinin yasağından dolayı Google Mobil Servisleri (GMS) ve ona ait YouTube, Gmail gibi uygulamaları çalıştıramıyor. Ancak ABD, Huawei’ye yine de bir tölerans tanımış ve geçici genel lisans (GGL) adı altında bir izin vermişti. Geçici genel lisans sayesinde Çinli akıllı telefon üreticisinin eski telefonları hükümetin ambargosundan etkilenmiyor; yani Huawei’nin ambargodan evvel piyasaya sürmüş olduğu akıllı telefonlar hala GMS’yi çalıştırabiliyordu.
Yalnız, dün itibariyle Huawei’nin geçici genel lisans süresi dolmuş durumda. Huawei geçen yıl bu lisansı birkaç kez yenilemeyi başarmıştı, eğer şimdi de yenileyebilirse en azından bir müddet daha kafası rahat edecek. Ancak yenileyememesi durumunda şirketin piyasadaki eski telefonları bile, Google Mobil Servisleri ve ona yönelik güvenlik güncellemelerine olan desteğini kaybedebilir.
Lisansın yenilenip yenilenemeyeceği ve Huawei’nin akıllı telefonlarının akıbetinin ne olacağı henüz belli değil. Geçici genel lisans hakkının yenilenememesi, büyük olasılıkla şirketin eski telefonlarından Google Mobil Servisleri’ni kaldırmayacak; ancak Google, kendi servislerine ait güvenlik güncellemelerini Huawei’nin telefonlarına sunamayacak. Zira Google sözcüsü Jose Castaneda’ya göre bu lisans, Google’ın hala eski Huawei telefonlara güncelleme desteği verebilmesinin önünü açıyordu.
ABD hükümeti yeniden izin vermez ve lisans yenilenemezse, Huawei’nin telefonları GMS’ye ait uygulamalara yönelik desteğini kaybedecek. Bu durum; örneğin bir Google uygulamasında güvenlik açığı oluştuğu takdirde o açığın hiçbir zaman kapatılamayacağını, böylelikle yer aldığı telefon için potansiyel tehdit oluşturmaya devam edeceğini gösteriyor.
Fortnite, Google Play Store’dan da kaldırıldı
Fortnite, şu sıralar oldukça zor zamanlar geçiriyor. Apple’ın ardından şimdi de Google, oyunu Play Store’dan kaldırdı.
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Her şey, Fortnite’ın bugünden itibaren oyun içinde kendi ödeme yöntemini kullanmasıyla başladı. Geliştirici firma Epic Games, oyunun kendi para birimi olan V-Bucks’ı önceden uygulama mağazaları üzerinden satıyordu; ancak bugünden itibaren daha ucuz bir şekilde doğrudan oyun içinden satma kararı almıştı.
Fortnite, bir darbe de Google’dan yedi
Epic Games’in bu kararına karşın, Apple’ın ardından bir darbe de Google’dan geldi. Google, Play Store kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı mağazadan kaldırdı.
The Verge sitesine verdiği demeçte Google yetkilileri, uygulama içi satın alma özelliği olan bir oyunun Google Play alt yapısını kullanması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, açıklamasının devamında; “Oyun geliştiricileri için, geliştiricilere karşı adil olan ve mağazayı güvenli kılan tutarlı politikalarımız var. Fortnite, politikalarımızı ihlal ettiği için onu artık Play’de sunamıyoruz. Ancak, Epic ile görüşmelerimize devam etmek ve Fortnite’ı Google Play’e geri getirmekten memnuniyet duyarız.” diye ekledi.
Aslında Fortnite’ın Play Store’dan kaldırılması Android kullanıcıları için çok büyük dert değil. Çünkü Epic Games’in kendi sitesi üzerinden oyunu APK olarak da yükleyebilmek mümkün. Ancak iOS işletim sisteminde böyle bir imkan bulunmadığı için, Epic Games’in bu krizi Apple ile mecburen çözmesi gerekiyor.
Google ve Apple’ın yaptığı açıklamalardan, Epic Games’e taviz vermemekte kararlı olduklarını anlıyoruz. Epic ise her ne kadar şirketlerin bu tutumlarına tepki gösteriyor olsa da, günün sonunda oyunda sunduğu ödeme yöntemini kaldırmadan Fortnite’ı mağazalara geri sokamayacak gibi görünüyor.