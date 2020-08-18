Google Chrome, güvenli olmayan formları doldurmayı engelleyecek

Google, Chrome tarayıcıda kullanıcıların sitelerdeki güvenli olmayan metin kutularına yazı yazmasını engelleyecek bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı.

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Google Chrome, güvenli olmayan formlara karşı uyaracak

Şu anki haliyle Chrome tarayıcının, HTTPS protokolünü kullanmayan web sitelerini ‘güvenli değil’ olarak işaretlediğini biliyoruz; ancak bir site HTTPS olsa dahi, içinde güvenli olmayan yani HTTP protokolünü kullanan, şifrenizi ve kişisel bilgilerinizi yazabileceğiniz formlar barındırabiliyor. İşte Google, Chrome tarayıcının 86 sürümüyle beraber bu konuya da bir düzenleme getirecek.

Google tarafından paylaşılan bilgilere göre Chrome’un 86 sürümünden itibaren kullanıcılar, artık bir sitedeki güvenli olmayan formlardan da haberdar edilecek. Böylelikle örneğin bir alışveriş sitesinin kredi kartı yazma formu eğer HTTPS üzerinden gelmiyorsa, kullanıcılar buna karşı da bilgilenmiş olacak.

Bu noktada Google, kullanıcıların formu doldurmalarını engellemek için iki aşamalı bir yaptırım uygulamayı planladığını belirtti. İlk olarak Chrome tarayıcıdaki otomatik doldurma özelliği, güvenli olmayan form için devre dışı kalacak. Böylece tarayıcıda kayıtlı olan bilgilerinizi istem dışı bir şekilde forma girmemiş olacaksınız.

İkinci olarak o güvenli olmayan formu doldurmaya çalışırsanız, karşınıza sizi uyaran büyük bir pencere çıkacak. Bu uyarı penceresinde kısaca; bu forma kişisel bilgilerinizi girmenin güvenli olmadığı, çünkü sitenin tamamıyla güvenli bir veri akışı sağlamadığı yazıyor. Ayrıca Google Chrome, formu doldurmakta hala ısrarcı olanların tüm risklere rağmen uyarıyı atlamalarına da müsaade edecek.

Chrome aslında buna benzer bir uyarıyı daha önce, sitelerin adının yanındaki kilit simgesine tıklandığında da gösteriyordu; ancak şirket, bu yöntemin kullanıcıları güvenli olmayan formlara karşı uyarmakta başarısız olduğunu ve bu nedenle uyarıları daha gözle görülür hale getireceğini ifade etti.