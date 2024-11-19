Dünya çapında arama motoru pazarının yaklaşık %90’ını elinde bulunduran Google, önemli bir davayla karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Google’ın pazar hakimiyetini azaltmak ve rekabeti artırmak için radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Google Chrome satılabilir!

Google Chrome Satılabilir! ABD’den Google’a Şok!

Federal mahkemeler, Google Chrome‘un arama motoru pazarında tekel oluşturduğunu ve yasadışı yöntemlerle rekabeti engellediğini belirtti. Bu durum, Adalet Bakanlığı’nın, Google’ın bazı iş kollarını bölme fikrini güçlendirdi. Bloomberg’e göre DOJ, Google Chrome platformunun başka bir şirkete satışını da içeren bir dizi çözüm önerisi üzerinde çalışıyor.

Eğer bu karar uygulanırsa, Google’ın kullanıcı verilerini nasıl işlediği üzerinde sıkı düzenlemeler getirilecek. Aynı zamanda, web sitelerinin Google tarafından kullanılan içeriklerine dair daha fazla kontrol sahibi olması sağlanabilir. Bu süreç, Google Chrome‘un yanı sıra, Android gibi diğer Google ürünlerini de etkileyebilir.

Google, bu tür bir ayrımın hem tüketicilere hem de geliştiricilere zarar vereceğini savunuyor. Ancak uzmanlar, böyle bir düzenlemenin pazar rekabetini artıracağını ve diğer arama motorları, özellikle Bing gibi rakipler için bir fırsat yaratacağını düşünüyor. Nihai kararın 2025 yılında verilmesi beklenirken, Chrome‘un geleceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Günümüzde veri, teknolojinin en değerli varlığı olarak kabul ediliyor ve Google Chrome ile Google cephesinin bu konuda elde ettiği avantaj, şirketin reklamcılık stratejilerinde kilit bir rol oynuyor. Bu nedenle, yapılacak herhangi bir düzenleme, yalnızca Google’ı değil, tüm teknoloji sektörünü derinden etkileyebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google en değerli ürünlerinden birini kaybederse ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!